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День рождения Карпина, дебют Тавареша, феерия Селихова. «Спартак» и «Ростов» открыли Зимний кубок РПЛ

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Томаш Тавареш.
Фото ФК «Спартак»
«Спартак» одержал победу в послематчевой серии (0:0, пенальти — 2:1).
Товарищеские матчи. Клубы.
02 февр, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Ростов
1:2
Спартак

Болельщики не особо жалуют матчи на сборах, не желая обманывать себя какими-то преждевременными выводами. Спартаковские поклонники под этим точно подпишутся, ведь в последние годы они привыкли: чем лучше красно-белые выглядят на предсезонке, тем громче проваливаются в официальных играх. Как бы то ни было, первый матч Winline Зимнего кубка РПЛ точно был достоин внимания: все-таки в Абу-Даби встречались вторая и третья команды текущей таблицы. Это, в конце концов, Карпин против «Спартака». А если искать какую-то более актуальную подоплеку, то именно против «Ростова» команда Абаскаля провела один из худших матчей первой половины сезона.

Главная предматчевая тема — день рождения Карпина. Абаскаль признался, что ничего коллеге не приготовил, да и сам Карпин ни от кого никаких подарков не ждал, в том числе и от своих футболистов. Не считая игровых, разумеется. Зато подготовились организаторы матча и перед стартовым свистком завели на стадионе песню Афродиты «Валера».

Абаскаль выставил состав, который можно было воспринять как прикидку под кубковую игру с «Локомотивом», если бы не присутствие в нем дисквалифицированного Николсона. У «Ростова» все стабильно: никто не пришел, но никто и не ушел. Причем второе радует Карпина куда больше, чем огорчает первое.

Первый тайм — не самое яркое зрелище. Были неплохие подходы, не более того. По-настоящему голевых моментов соперники так и не создали. Не принесли результата ни затяжные позиционные атаки «Спартака», ни ответные контратаки «Ростова», ни взаимный высокий прессинг.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Ростов» проиграл «Спартаку»: Селихов взял три удара в серии пенальти. Онлайн-трансляция матча

«Спартак» в перерыве поменялся практически полностью, игру продолжил только Хлусевич. Он отыграл еще 15 минут, чтобы уступить место Таварешу, который сейчас готов как раз на полчаса. Дебют состоялся! А больше их у «Спартака» и не будет, красно-белые завершили зимнюю трансферную кампанию. Тавареш занял свою родную позицию на правом фланге, но в игру включался совсем уж эпизодически. Настолько, что сформировать какое-то первое впечатление по нему сложно даже при большом желании.

«Ростов» же менялся более постепенно, но заканчивал все равно практически полностью обновленным составом. Впрочем, новые лица обеих команд существенных изменений в игру не внесли. Снова подходы, которые моментами можно назвать лишь с большой натяжкой. Самое интересное — эпизод в самом конце, когда арбитр Левников пошел смотреть возможный пенальти в ворота «Ростова», комментируя логику своего решения в прямом эфире. Игры рукой судья не увидел, и игра перетекла в послематчевую серию.

В ней настоящим героем стал Селихов, взявший три удара. Напомнив тем самым о своих подвигах в Лестере и Варшаве. В целом же получился рабочий контрольный матч, обычное дело для сборов. Болельщики «Спартака», не увидевшие преждевременной феерии, могут быть довольны.

1/4 финала Кубка Италии — смотрите в Оkko!

Александр Селихов
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Томаш Тавареш
3
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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