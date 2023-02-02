День рождения Карпина, дебют Тавареша, феерия Селихова. «Спартак» и «Ростов» открыли Зимний кубок РПЛ
Болельщики не особо жалуют матчи на сборах, не желая обманывать себя какими-то преждевременными выводами. Спартаковские поклонники под этим точно подпишутся, ведь в последние годы они привыкли: чем лучше красно-белые выглядят на предсезонке, тем громче проваливаются в официальных играх. Как бы то ни было, первый матч Winline Зимнего кубка РПЛ точно был достоин внимания: все-таки в Абу-Даби встречались вторая и третья команды текущей таблицы. Это, в конце концов, Карпин против «Спартака». А если искать какую-то более актуальную подоплеку, то именно против «Ростова» команда Абаскаля провела один из худших матчей первой половины сезона.
Главная предматчевая тема — день рождения Карпина. Абаскаль признался, что ничего коллеге не приготовил, да и сам Карпин ни от кого никаких подарков не ждал, в том числе и от своих футболистов. Не считая игровых, разумеется. Зато подготовились организаторы матча и перед стартовым свистком завели на стадионе песню Афродиты «Валера».
Абаскаль выставил состав, который можно было воспринять как прикидку под кубковую игру с «Локомотивом», если бы не присутствие в нем дисквалифицированного Николсона. У «Ростова» все стабильно: никто не пришел, но никто и не ушел. Причем второе радует Карпина куда больше, чем огорчает первое.
Первый тайм — не самое яркое зрелище. Были неплохие подходы, не более того. По-настоящему голевых моментов соперники так и не создали. Не принесли результата ни затяжные позиционные атаки «Спартака», ни ответные контратаки «Ростова», ни взаимный высокий прессинг.
«Спартак» в перерыве поменялся практически полностью, игру продолжил только Хлусевич. Он отыграл еще 15 минут, чтобы уступить место Таварешу, который сейчас готов как раз на полчаса. Дебют состоялся! А больше их у «Спартака» и не будет, красно-белые завершили зимнюю трансферную кампанию. Тавареш занял свою родную позицию на правом фланге, но в игру включался совсем уж эпизодически. Настолько, что сформировать какое-то первое впечатление по нему сложно даже при большом желании.
«Ростов» же менялся более постепенно, но заканчивал все равно практически полностью обновленным составом. Впрочем, новые лица обеих команд существенных изменений в игру не внесли. Снова подходы, которые моментами можно назвать лишь с большой натяжкой. Самое интересное — эпизод в самом конце, когда арбитр Левников пошел смотреть возможный пенальти в ворота «Ростова», комментируя логику своего решения в прямом эфире. Игры рукой судья не увидел, и игра перетекла в послематчевую серию.
В ней настоящим героем стал Селихов, взявший три удара. Напомнив тем самым о своих подвигах в Лестере и Варшаве. В целом же получился рабочий контрольный матч, обычное дело для сборов. Болельщики «Спартака», не увидевшие преждевременной феерии, могут быть довольны.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2