Команде Карпина не дали заявить четырех новичков. Но «Ростов» победил назло ФИФА
Прошлой весной «Факел» сильно огорчил ростовчан, прервав их четырехматчевую серию без поражений в 26-м туре. Тогда воронежцы отчаянно бились за выживание, южане — за топ-3; Валерий Карпин своих целей в итоге не достиг, а вот Евсеев сохранил команду в РПЛ.
Летом связь двух клубов не оборвалась — «Ростов» забрал из «Факела» Романа Акбашева. Кроме этого, команды сыграли закрытый товарищеский матч — менее чем за две недели до очной встречи. Тогда южане победили 3:0, отличились Комличенко, Осипенко и Миронов.
Правда, для повторения результата в официальной встрече возникли сложности. Ближе к началу матча стало известно, что у «Ростова» неприятности — ФИФА запретила южанам регистрацию новичков из-за задолженности перед «Норчепингом» за трансфер Альмквиста.
В Telegram-канале «Ростова» появилось обращение президента клуба Арташеса Арутюнянца, где он объяснил ситуацию: «Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объеме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам».
Из-за бана ФИФА желто-синие не смогли заявить Евгения Чернова, Алексея Ионова, Мохаммеда Мохеби и того же Романа Акбашева. Поэтому в заявке команды на игру с «Факелом» было сразу пять футболистов молодежной команды, а в основной состав попали почти все, на кого Карпин мог рассчитывать в первую очередь. Валерию Георгиевичу даже пришлось выпустить двух центрфорвардов — Комличенко и Голенкова — одновременно.
У «Факела» не было таких проблем — команда пусть и потеряла Акбашева, но большую часть прошлогоднего состава сохранила, а местами даже усилилась. Так, против «Ростова» в старте вышли вратарь Беленов и крайний защитник Федор Кудряшов. Экс-латераль сборной России три года не играл в РПЛ, а голкипер несколько лет провел в «Рубине» до переезда в Воронеж.
Собственно, оба игрока привлекли внимание во время матча. Кудряшов отметился желтой карточкой за фол возле штрафной, а в перерыве был заменен из-за травмы. Беленов же оставил о себе более приятные впечатления — он сделал несколько шикарных сейвов.
Работы у голкипера действительно хватало — «Ростов», несмотря на кадровые проблемы, со старта начал давить — редкие выпады «Факела» сменялись длинными отрезками владения южан. В один момент оборона воронежцев дрогнула — и нападающий ростовчан завершил красивую атаку голом. Правда, оказался в офсайде — и даже не стал с этим спорить.
А вот через три минуты забили уже настоящий гол, и сделали это воронежцы — внезапно и без особых предпосылок: Евгений Марков после скидки Аппаева прошил Песьякова. Ростовчане в ответ перешли практически в боевой режим — вероятно, хотели сравнять до перерыва любой ценой. И сравняли! На 39-й минуте после углового забил Максим Осипенко. На счету самого результативного защитника РПЛ последних лет уже семь мячей за последние два сезона.
Второй тайм ростовчане тоже начали бодро, и уже через десять минут Роман Тугарев вывел хозяев вперед — вслед за этим игра затихла. Точнее, затихла она у ворот — а в центре поля начались сплошные нарушения. После гола Тугарева главный судья Шадыханов раздал две желтые карточки и даже смотрел видеозапись на предмет красной; не сосчитать, сколько раз футболисты оказывались на газоне.
В таком рваном темпе все могло бы и закончиться, но уже в дополнительное время команды решили обменяться выходами один на один. Сначала свою попытку не использовал Комличенко, потом Аппаев, и на этом все закончилось. «Ростов» победил даже без новичков — но по второму тайму, конечно, не скажешь, что это было просто.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|2 : 1
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|2 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1