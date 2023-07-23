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Сегодня, 21:20

«Мы не должны ждать до последнего, чтобы вырывать победу». Что говорили Абаскаль и Ярошик после матча «Спартак» — «Оренбург»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Иржи Ярошик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Пресс-конференция главных тренеров.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:2
Оренбург

В матче первого тура РПЛ сезона-2023/24 «Спартак» в Москве обыграл «Оренбург» со счетом 3:2. На голы гостей в исполнении Воробьева и Флорентина забитыми мячами ответили Мозес и оформивший дубль Хлусевич.

На послематчевой пресс-конференции тренеры команд Гильермо Абаскаль и Иржи Ярошик подвели итоги встречи.

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Ярошик: «Если б я боялся, мог бы сидеть дома в Чехии»

— Какие впечатления от игры?

— Конечно, жалко проиграть в таком матче. Наша команда играла очень хорошо, «Спартак» — тоже. Было нелегко. Очень жалко, что мы не смогли набрать очки.

— Ваш предшественник Личка сделал большой вклад в создание имени «Оренбурга». Не боитесь, что вас с ним будут сравнивать?

— Марцел сделал хорошую работу, ее тяжело будет повторить. Второй год всегда сложнее, чем первый, потому команде нелегко будет показывать такие же результаты. Но если бы я этого боялся, я бы сюда не поехал. Мог бы сидеть дома в Чехии.

Иржи Ярошик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Сравните ваш прошлый клуб — «Теплице» — с «Оренбургом»?

— У «Теплице» есть небольшие финансовые проблемы. Нет таких возможностей подбора игроков и условий для тренировок. По уровню «Оренбург» сильнее. С «Теплице» мы всегда боролись за выживание, было мало игроков.

— Какие эмоции вы испытываете от возвращения в Россию?

— Я очень рад, что наконец оказался здесь. Рад, что «Оренбург» меня пригласил. Личке спасибо, что вспомнил про меня. Очень рад возвращению. Кончено, если вы приезжаете на такие стадионы, играть — одно удовольствие. Хотелось бы, чтобы больше фанатов приходило на матчи. Было забито пять голов, фанатам должен нравиться такой футбол.

Абаскаль: «То, что мы позволяли сопернику во втором тайме, — недопустимо»

— Какие впечатления от матча?

— Конечно, стартовый матч очень важен. Мы взяли три очка и рады этому. Но мы не должны ждать до последнего, чтобы вырывать победу в конце матча при условии, что всю игру мы доминировали. У нас было больше семи моментов.

Если мы не прибавим в таких компонентах, как решительность и скорость, будет очень сложно. То, что было во втором тайме, когда мы позволяли сопернику проводить быстрые контратаки, — абсолютно недопустимо. Мы должны это исправить. В тот момент, когда матч стал сложнее по характеру и психологически, Игнатов и Мартинс-Перейра добавили движения. Дуарте на протяжении 90 минут сохранял концентрацию. Это позволяло нам развивать атаки. Мы победили, и это хорошо. Сейчас у нас не так много времени на отдых. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать в этот летний день. Было очень важно почувствовать их поддержку.

— Почему ваш выбор пал на Максименко? Он будет основным вратарем в чемпионате?

— Если решение принято мной, значит, я его считаю лучшим вратарем. Он заслужил это своей работой, концентрацией и тем, как выкладывается на тренировках. Весь штаб в нем уверен. На мой взгляд, все происходит честно. Я не убирал Селихова, когда он допускал ошибки в прошлом сезоне, такое же отношение будет и к Максименко. Если ошибки будут повторяться, решение будет соответствующее. Но сейчас ему надо дать время.

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— Замена Мелешина на Бальде показалась запоздалой.

— На мой взгляд, замена была проведена вовремя. Это очень важно с точки зрения внутренней конкуренции в команде. Мы должны держать уровень, планку, это касается всех. Футболисты должны в каждом матче показывать себя.

— Как проходит восстановление Медины? Когда мы увидим его в заявке?

— Я очень надеюсь, что будет готов к матчу с «Краснодаром». Он близок к возвращению в общую группу, но у него такой характер травмы... Травма икроножной мышцы всегда очень опасна. Мы с пониманием к этому относимся, не торопимся и не будем форсировать восстановление.

— Какие сильные стороны вы видите у Михаила Игнатова?

— Все прекрасно знают, какой талант есть у Игнатова, какими качествами он обладает. Сегодня он сделал голевую передачу. В прошлом сезоне ему не хватало качества при игре в завершении. Нам не хватало второй волны, которая завершала бы моменты ударом. Мы рассчитываем на Игнатова.

Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
4
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
7
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
8
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 3 : 2
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Кейта Бальде

Кейта Бальде

Спартак

 1 0 1
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