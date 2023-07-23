«Мы не должны ждать до последнего, чтобы вырывать победу». Что говорили Абаскаль и Ярошик после матча «Спартак» — «Оренбург»
В матче первого тура РПЛ сезона-2023/24 «Спартак» в Москве обыграл «Оренбург» со счетом 3:2. На голы гостей в исполнении Воробьева и Флорентина забитыми мячами ответили Мозес и оформивший дубль Хлусевич.
На послематчевой пресс-конференции тренеры команд Гильермо Абаскаль и Иржи Ярошик подвели итоги встречи.
Ярошик: «Если б я боялся, мог бы сидеть дома в Чехии»
— Какие впечатления от игры?
— Конечно, жалко проиграть в таком матче. Наша команда играла очень хорошо, «Спартак» — тоже. Было нелегко. Очень жалко, что мы не смогли набрать очки.
— Ваш предшественник Личка сделал большой вклад в создание имени «Оренбурга». Не боитесь, что вас с ним будут сравнивать?
— Марцел сделал хорошую работу, ее тяжело будет повторить. Второй год всегда сложнее, чем первый, потому команде нелегко будет показывать такие же результаты. Но если бы я этого боялся, я бы сюда не поехал. Мог бы сидеть дома в Чехии.
— Сравните ваш прошлый клуб — «Теплице» — с «Оренбургом»?
— У «Теплице» есть небольшие финансовые проблемы. Нет таких возможностей подбора игроков и условий для тренировок. По уровню «Оренбург» сильнее. С «Теплице» мы всегда боролись за выживание, было мало игроков.
— Какие эмоции вы испытываете от возвращения в Россию?
— Я очень рад, что наконец оказался здесь. Рад, что «Оренбург» меня пригласил. Личке спасибо, что вспомнил про меня. Очень рад возвращению. Кончено, если вы приезжаете на такие стадионы, играть — одно удовольствие. Хотелось бы, чтобы больше фанатов приходило на матчи. Было забито пять голов, фанатам должен нравиться такой футбол.
Абаскаль: «То, что мы позволяли сопернику во втором тайме, — недопустимо»
— Какие впечатления от матча?
— Конечно, стартовый матч очень важен. Мы взяли три очка и рады этому. Но мы не должны ждать до последнего, чтобы вырывать победу в конце матча при условии, что всю игру мы доминировали. У нас было больше семи моментов.
Если мы не прибавим в таких компонентах, как решительность и скорость, будет очень сложно. То, что было во втором тайме, когда мы позволяли сопернику проводить быстрые контратаки, — абсолютно недопустимо. Мы должны это исправить. В тот момент, когда матч стал сложнее по характеру и психологически, Игнатов и Мартинс-Перейра добавили движения. Дуарте на протяжении 90 минут сохранял концентрацию. Это позволяло нам развивать атаки. Мы победили, и это хорошо. Сейчас у нас не так много времени на отдых. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать в этот летний день. Было очень важно почувствовать их поддержку.
— Почему ваш выбор пал на Максименко? Он будет основным вратарем в чемпионате?
— Если решение принято мной, значит, я его считаю лучшим вратарем. Он заслужил это своей работой, концентрацией и тем, как выкладывается на тренировках. Весь штаб в нем уверен. На мой взгляд, все происходит честно. Я не убирал Селихова, когда он допускал ошибки в прошлом сезоне, такое же отношение будет и к Максименко. Если ошибки будут повторяться, решение будет соответствующее. Но сейчас ему надо дать время.
— Замена Мелешина на Бальде показалась запоздалой.
— На мой взгляд, замена была проведена вовремя. Это очень важно с точки зрения внутренней конкуренции в команде. Мы должны держать уровень, планку, это касается всех. Футболисты должны в каждом матче показывать себя.
— Как проходит восстановление Медины? Когда мы увидим его в заявке?
— Я очень надеюсь, что будет готов к матчу с «Краснодаром». Он близок к возвращению в общую группу, но у него такой характер травмы... Травма икроножной мышцы всегда очень опасна. Мы с пониманием к этому относимся, не торопимся и не будем форсировать восстановление.
— Какие сильные стороны вы видите у Михаила Игнатова?
— Все прекрасно знают, какой талант есть у Игнатова, какими качествами он обладает. Сегодня он сделал голевую передачу. В прошлом сезоне ему не хватало качества при игре в завершении. Нам не хватало второй волны, которая завершала бы моменты ударом. Мы рассчитываем на Игнатова.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Кейта Бальде
Спартак
|1
|0
|1