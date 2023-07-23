«Спартак» в огне, ЦСКА посыпался, «Локо» чудом избежал провала. Кто остановит «Зенит» без Малкома?

РПЛ, мы скучали!

Этот сезон точно будет уникальным.

Мы столько лет цеплялись за любой намек на чемпионскую интригу в РПЛ и рассуждали, что в случае продажи главных звезд «Зенит» уравняется с конкурентами. Но, кажется, только сейчас сможем проверить все на практике, а не в теории. Команда Сергея Семака начала новый чемпионат без Вендела (он пропустил сборы и до сих пор не вернулся) и с Малкомом в запасе, который на этой неделе установит новый трансферный рекорд. Его продажа в Саудовскую Аравию принесет клубу 60 миллионов евро и окончательно прояснит, так ли сильна зависимость от бразильца, и, главное, кто из конкурентов этим воспользуется?

Стартовый тур больше запутал — столько сенсаций не случалось очень давно.

ЦСКА впервые уступил в Екатеринбурге, хотя до этого качественно сыграл с «Зенитом» в Суперкубке. Два поражения на старте — неприятно, но не катастрофа. Гораздо хуже, что у Владимира Федотова не набирается игроков на основной состав. В предсезонном матче травмировался Агапов, после встречи с сине-бело-голубыми вылетел Дивеев, а с «Уралом» вместо Роши дебютировал 17-летний Михаил Рядно. Впереди у ЦСКА кубковая игра с «Оренбургом», выезд к «Ахмату» и дерби с «Локомотивом». Трансферов на вход по-прежнему нет, и каким образом ПФК планирует биться за титул (а такие планы обязаны быть после серебра и победы в национальном Кубке в прошлом сезоне) с такой глубиной состава, не очень понятно.

То же самое касается и «Локомотива». У Михаила Галактионова все в порядке и со стартовой обоймой, и с длиной скамейки (в старт не проходят Миранчук и Изидор), но с такими провалами в опорной зоне и центре обороны претендовать на тройку тяжело. Красно-зеленые и весной допускали много моментов у своих ворот, но выезжали за счет спасений Лантратова и слабой реализации соперников. А благодаря шоу Дзюбы, Пиняева и Глушенкова трансформировали проблемы в яркий результат.

Но теперь сразу столкнулись с трудностями. «Рубин» подозрительно легко наказывал за ошибки (команда Рахимова — один из главных сюрпризов тура), а действия под давлением (отыгрываться пришлось уже с 3-й минуты) отразились на качестве в завершении. Железнодорожникам нужно экстренно подписывать центрального защитника — Фассон явно не готов, а конкуренты не факт что сильнее. А Галактионову выстраивать баланс — с атакующими настройками и проблемами сзади «Локо» продолжит много пропускать.

Единственный из прямых конкурентов «Зенита», кто не потерял очки в первом туре, — «Спартак», выдавший безумный камбэк в своем привычном стиле. При Гильермо Абаскале команда будто специально соблюдает один сценарий: захватывает контроль и эффектно открывает счет, создает себе проблемы и вырывает победу в компенсированное время.

Отметим Максименко, за сборы выигравшего конкуренцию у Селихова. Новую ошибку Дуарте и систематические провалы на угловых, которые заканчивались контрвыпадами «Оренбурга». Первый ассист Бонгонда и, конечно, дубль Хлусевича, после которого Джикия запрыгнул на стол в пресс-ложе.

Да, скоро Георгий вернется в состав, станет поспокойнее в обороне. С ним камбэк совершит и Соболев — добавит мощи впереди. Промес наберет форму, а с Бонгондой, Мозесом и Зиньковским намучаются все защитники РПЛ. Но мы же понимаем: в 90 процентах случаев титул заберет самая прагматичная и скучная, а не безбашенная и яркая команда чемпионата, которая точно много пропустит, но и прилично забьет.

Не говоря уже о том, что на финише в топ-3 привычно запрыгнет кто-то из теневых фаворитов. «Ростов» Валерия Карпина по-прежнему опасен, а «Краснодар», кажется, вышел на новый уровень при Владимире Ивиче и образцово наказал «Динамо».

Драка вверху таблицы точно получится эпичной — стартовый тур это доказал, превзойдя самые смелые ожидания.

РПЛ, как же тебя не хватало!