В субботу сойдутся адепты агрессивного футбола — Валерий Карпин и Сандро Шварц.

В недавнем интервью с главным тренером «Динамо» я поднял тему закрытого футбола в РПЛ, на что Шварц возразил, первым приведя в пример «Ростов». Это не был реверанс в сторону ближайшего соперника — до встречи с командой Карпина оставалось еще два тура. На днях на пресс-конференции Сандро развил мысль: «Мы проанализировали «Ростов», там виден почерк Валерия Карпина, который мне очень импонирует. «Ростов» играет в схожем стиле, использует прессинг, контрпрессинг, действует агрессивно».

Так что сегодня ожидаем огонь на берегах Дона. Тем более, с турнирной точки зрения встреча крайне важна — соперников разделяет всего одно очко. Пока на шажок впереди бело-голубые, однако на выходных ростовчане могут выйти вперед, ворвавшись в квартет лучших и выдавив оттуда динамовцев. Это стратегический плацдарм, ведь в этом сезоне только четыре лучшие команды РПЛ гарантируют себе место в еврокубках.

Удивительно, но «Ростов» как будто и не заметил потери целой группы лидеров. В летнее трансферное окно ушли Попов, Шомуродов, Зайнутдинов, Чернов, Ионов, Чистяков. А в результатах проседания нет, да и по качеству игры ухудшение не критично.

Какой вариант Вам нравится больше? ? pic.twitter.com/QLWzJoKqUk — Football Club Rostov (@rostovfc) November 28, 2020

Понятно, что пришедшим новичкам требуется время, чтобы полноценно заменить ушедших, но в целом процесс идет безболезненно. Хасимото вообще оказался джокером — на его счету уже пять голов в чемпионате. Алеесами надежно закрывает левый фланг после ухода Чернова. Павловец — не только альтернатива Чистякову, но и в последнем матче оставил на скамейке Хаджикадунича.

Пока нет равноценной замены Шомуродову, Ионову или Зайнутдинову. Однако, во-первых, «Ростов» существенно пополнил клубный бюджет продажами. А во-вторых, нашел игроков, которые должны вырасти в новых звезд. В первую очередь речь о шведах Альмквисте и Гиговиче, за которых отдали в сумме 6 миллионов евро. Первому — 21 год, второму — только 18. В клубе уверены, что оба вырастут, принесут пользу команде и будут проданы гораздо дороже.

Впрочем, они, а также 19-летний Тошевски — это скорее завтрашний день. В субботу же у Карпина могут возникнуть некоторые проблемы с составом. Дисквалифицирован Норманн, из-за травм пропускали последние матчи Козлов с Мамаевым, а у Хасимото может быть серьезное повреждение — его заменили неделю назад в первом тайме.

У «Динамо» тоже в последние месяцы много изменений. Восемь ушедших недавно футболистов — от Панченко и Шуньича до Юсупова, Рыкова и Жоаузинью, — что привело к сильному обновлению состава. А самое главное — смена на тренерском посту. Сандро Шварц начал за здравие, изменив футбол команды на более атакующий, в котором большую роль играют как раз новички — Фомин, Лесовой и Моро. Но в ближайшем туре немецкого специалиста ждет серьезное испытание.

Новиков, к слову, Карпина дважды обыграл — действуя от обороны, ловил желто-синих на контратаках. Однако это было на «ВТБ Арене», а в гостях последний матч «Динамо» (еще при Дмитрии Хохлове) окончился уверенной победой ростовчан — 3:0.

Теперь новая глава. И она ожидается с большим интересом. У «Динамо», в отличие от хозяев, нет проблем с составом — Шиманьски и Паршивлюк отбыли дисквалификацию, травмирован лишь Игбун.

Зато в клубе вправе с опасением воспринимать назначение судьей матча Сергея Лапочкина. Работой именно этого рефери бело-голубые остались недовольны после домашней встречи с «Рубином», когда писали официальное письмо в ЭСК и даже просили проверить арбитра на полиграфе.

И вот новая встреча Лапочкина с бело-голубыми, которая только добавит перца и без того жаркому матчу.