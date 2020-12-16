Карпин «добьет» Гончаренко? Чем «Ростов» круче ЦСКА

Тактическое превью матча 19-го тура РПЛ

Результаты ЦСКА становятся все печальнее. С одной стороны, провал в Лиге Европы: ноль побед в группе. С другой — упущенные возможности в чемпионате России. Возьмем хотя бы последний тур, когда армейцы могли обойти «Спартак», но вместо второй строчки получили нервную домашнюю ничью с «Уралом».

Неудивительно, что над главным тренером красно-синих Виктором Гончаренко сгустились тучи. По информации «СЭ», белорус будет отправлен в отставку после матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

Может ли Валерий Карпин «добить» Гончаренко?

«Ростов»: удачное обновление

Многие пророчили желто-синим чуть ли не борьбу за выживание. Причина — серьезные изменения в составе. Ушли лидеры, к примеру Ионов, Попов и Зайнутдинов. А новичкам, казалось бы, требовалось время. Но не у Карпина.

Нет Шомуродова — забивает опорник Хасимото. Ионов отправился в «Краснодар» — его с успехом заменяет Полоз. Здорово смотрятся и молодые футболисты — Поярков и Тугарев.

Чем крут сегодняшний «Ростов»?

Во-первых, прессингом. Дончане — четвертые в РПЛ по показателю интенсивности давления (9,13 PPDA). Что радует? Физическая готовность — футболисты прессингуют на протяжении всех 90 минут и успевают вернуться назад при потере мяча. На этом, кстати, часто «горел» ЦСКА в минувшем сезоне: заброс за спину высокой линии обороны — гол. «Ростов» добегает, пресекая такие возможности.

Во-вторых, флангами. Крайние защитники — Терентьев (справа) и Поярков (слева) — поднимаются высоко. А Тугарев и Байрамян (зачастую меняющиеся позициями) помогают создавать численное преимущества. Что-то в этом есть от «Баварии» с забегами Дэвиса и Павара.

В-третьих, балансом. Несмотря на все трансферные истории, «Ростов» — команда с сильными исполнителями в каждой линии. Есть надежная пара центральных защитников (Осипенко — Хаджикадунич), есть один из лучших опорников РПЛ — Норманн, есть креативная сила — Еременко.

Итак, «Ростов» удачно пережил уход ведущих футболистов. И даже стал сильнее. Чего не скажешь о красно-синих.

ЦСКА: кто ответит за трансферы?

Летняя кампания — одна из мощнейших в армейской истории. Вот только на сто процентов пока заиграл только Зайнутдинов: скоростной универсал, способный выдать нестандартный пас. С Эджуке — проблемы. Казалось бы, есть все для того, чтобы решать исходы матчей: в нашей лиге «автобусов» это прежде всего дриблинг. Однако обводки Чидеры нередко заканчиваются либо потерями, либо передачами в никуда. Гайч тоже еще не адаптировался. Такой исполнитель был нужен ЦСКА: габаритный, способный зацепиться за кроссы или длинные пасы. Но пока цепляется Шкурин! Гайч же двигается по полю слишком медленно и неповоротливо: не затянулась ли адаптация? С Фуксом все ясно — травма.

При этом нельзя сказать, что ЦСКА выглядит совсем плохо. Об этом говорит и промежуточный результат — высокое третье место. Кажется, Гончаренко выжимает из команды максимум.

Что могут противопоставить армейцы «Ростову»?

Во-первых, тот же самый прессинг. ЦСКА — пятый по интенсивности давления в РПЛ (9,85 PPDA). Показательный в этом плане момент — первый тайм недавнего матча с «Уралом». Москвичи просто задавили соперника, постоянно отбирая мяч и выигрывая подборы. Другое дело, что команда прессингует эпизодически. И вполне может пропустить контратаку после потери — в стиле прошлого сезона.

Во-вторых, Влашича. Это тот случай, когда один футболист способен повлиять на результат. Жаль только, что не в Лиге Европы... Никола — лучший бомбардир армейцев в РПЛ (8 голов), хорошо реализующий моменты (наиграл на 4,09 xG). А еще лидер клуба по показателям, характеризующим вклад в продвижение мяча: как в начальной стадии атаки (7,04 xGBuildup), так и в завершающей (11,82 xGChain). Какой контраст с реализацией Федора Чалова! 2 гола при 5,56 xG.

В-третьих, настрой. Безвыигрышная серия в РПЛ составляет уже четыре матча. При этом в случае успеха в очном противостоянии дончане обойдут армейцев. Серьезный стимул для Акинфеева и К.

Итог

Конечно, «Ростов» представляется фаворитом. Нет плохой ауры, но есть сыгранность и баланс. ЦСКА же сражается из последних сил — что удивительно, учитывая летнее усиление.

Минувшим летом Гончаренко справился, несмотря на кризис и отъезд в Белоруссию. Сейчас — нет.

В материале использована статистика understat.com