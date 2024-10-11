«Мы не плачемся, но нам тяжелее всех. До Москвы на автобусе 8 часов. Нет чартеров». Интервью гендиректора «Факела»

Интервью «СЭ» дал генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

Аппаев сам изъявил желание уйти, Каштанову еще нужно время

— Как бы оценили результаты команды после 11 туров? На сколько очков изначально закладывались на этой дистанции?

— Начну со второй части вопроса. На конкретное количество очков никто никогда не закладывается. Это неблагодарное дело в футболе. Понятно, что в каждом сезоне мы хотим набирать как можно больше очков и подниматься выше. Что касается результатов, то на сегодняшний день они ниже наших ожиданий.

— Сколько очков, на ваш взгляд, недобрали?

— Если упрощать анализ, то, пожалуй, могли рассчитывать на большее в домашних матчах против наших прямых конкурентов в нижней части турнирной таблицы. Имею в виду, прежде всего, встречи с «Акроном» (0:2), «Пари НН» (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

— Бросается в глаза, что в прошлом сезоне за этот отрезок «Факел» забил 15 мячей, а в этом — всего пять. Со стороны возникают вопросы к нападению. Каштанов пока не может себя проявить?

— Нужно понимать, что Каштанов присоединился к нам относительно недавно. Попал в новые для себя условия, новую среду. Процесс адаптации к игре, новым партнерам, к смене тренера никто не отменял. Конечно, на это должно уйти определенное количество времени. Мы довольны тем, как Алексей работает. От игры к игре, по моему мнению, он прибавляет. При этом понятно, что от форвардов всегда ждут голов.

— К Ильину есть вопросы?

— Игра всей команды в нападении оставляет желать лучшего, и особенно игра группы атаки.

— Почему не смогли сохранить Аппаева?

— У Аппаева контракт был рассчитан до конца этого сезона. Ему поступило предложение, насколько я понимаю, более выгодное в финансовом плане, и долгосрочный контракт. Хызыр выбрал этот вариант. Он сам изъявил желание уйти из «Факела». Это произошло фактически в последний день трансферного окна. Мы с ним поговорили, тепло пообщались. Приняли вот такое совместное решение.

— В итоге он перешел в «Балтику». Получается, ведущие клубы ФНЛ могут предложить игрокам более привлекательные финансовые условия, чем «Факел»?

— 100 процентов.

Матч с «Зенитом». Что изменилось при Пятибратове?

— Про Браими специалисты говорили, что у него большой потенциал. Но где конкретика? Ни одного результативного действия в 11 играх в РПЛ в нынешнем сезоне...

— Зная его данные, футбольные качества и возможности, мы тоже ожидаем от него большего. Но опять же — вопрос адаптации никто не отменял. Полтора сезона назад он был у нас в аренде. Затем получил тяжелую травму, долго восстанавливался. Вернулся в строй, начал выступать за «Ботев», а этим летом пришел к нам в статусе свободного агента. Да, пока он не отметился результативными действиями в нынешнем сезоне. Но, как и в случае с Каштановым, мы видим положительную динамику в его работе, игре. Просто еще нужно время, чтобы привыкнуть к нашей логистике, нашему полю, стадиону, к требованиям нового главного тренера. Надеемся, что Браими добавит во всех компонентах, так как нам действительно не хватает конкретики и более агрессивной игры в атаке.

— После первого тайма гостевого матча с «Зенитом» многие говорили: наглецы из Воронежа вернулись! Вас посещали такие мысли?

— Нет, таких мыслей у меня не было. Это скорее формулировки, эпитеты, которые идут от журналистов, болельщиков. Мы же можем констатировать, что отлично отыграли против «Зенита» в первом тайме с точки зрения оборонительных и контратакующих действий. Но матч длится 90 минут. Отдавали себе отчет в том, что нам противостоял действующий чемпион страны. В перерыве я, прежде всего, надеялся на то, что нашим ребятам хватит сил и на второй тайм.

— Не хватило.

— С учетом нашей логистики провести очень качественно весь матч (выложиться даже не на 100, а на 150 процентов) на выезде против «Зенита» объективно непросто. Накопительный эффект усталости, к сожалению, имеет место. Ребятам все тяжелее тренироваться и восстанавливаться... У меня нет претензий к команде даже по второму тайму.

Просто «Зенит» даже при не самой убедительной игре обладает исполнителями, которые могут выйти на замену, сделать разницу, решить исход встречи одним движением, ударом, передачей.

— Что изменилось в лучшую сторону в игре команды после смены тренера? В чем вы стали сильнее при Дмитрии Пятибратове?

— Начнем с того, что мы элементарно стали набирать очки в чемпионате. Конечно, это не вау-эффект и мы хотели бы большего. Но факт остается фактом. Команда лучше готова физически, повысилась самоотдача. Ребята стали проявлять бойцовские качества, что мы и увидели в первом тайме игры с «Зенитом». Все эти вещи вселяют в нас оптимизм перед будущими играми.

Фото ФК «Факел»

«По 7-8 часов добираемся до Москвы, а потом перелет. Чартеров у нас нет...»

— В конце августа вы сказали: «Физически команда не готова на 100 процентов, чтобы составлять конкуренцию хоть кому-нибудь». Сейчас виден прогресс в этом плане?

— Я отталкиваюсь от статистических данных. Мы видим, что даже по цифрам, которыми оперирует тренерский штаб (общий объем беговой работы, общий объем спринтов, ускорений, единоборств), команда явно прибавила по сравнению с первыми играми в сезоне. Цифры на порядок выше!

— Еще одна ваша цитата на старте сезона: «Если мы берем последние два года, то мы не столько работаем, сколько выживаем. Нам тяжелее из сезона в сезон, чтобы доказать свою состоятельность. К сожалению, ситуация не становится лучше». Можете пояснить, в чем заключается выживание?

— Имел в виду ту логистику, которую мы потеряли, и ту реальность, которая нас окружает (аэропорт в Воронеже был закрыт в феврале 2022 года. — Прим. «СЭ»). Про накопительный эффект я вам уже сказал. Команда третий сезон подряд добирается сначала семь-восемь часов на автобусе до Москвы, а потом летит рейсовыми самолетами до точки Б, где проводит гостевой матч. И точно так же возвращаемся. То есть мы тренируемся на несколько дней меньше, чем практически любой соперник. То же самое происходит с восстановлением. Нарушается весь тренировочный процесс, тем более в той ситуации, когда «Факел» борется за выживание, за сохранение прописки в РПЛ. Но все вышеперечисленное не может являться для нас отговоркой. Мы должны жить в этой реальности и решать поставленные задачи.

— Но у «Ростова» и «Краснодара» такие же проблемы с логистикой.

— Нам немного тяжелее, чем названным вами командам. «Краснодар» и «Ростов» имеют возможность летать в любую точку России чартерами. У нас этого нет. Повторюсь, только на дорогу до Москвы мы тратим по 7-8 часов. А дальше — рейсовый самолет. Можно просто посчитать количество часов, дней, которые мы теряем в тренировочном процессе и в плане восстановления. Но я хочу, чтобы меня правильно сейчас поняли. Мы не плачемся, а просто обозначаем наличие такой проблемы. Это должны понимать болельщики, футбольная общественность. Однако, повторюсь, это не может быть отговоркой для команды после определенных неудачных матчей. Мы принимаем эту данность уже третий сезон кряду.

— Бюджет клуба на этот сезон такой же, как и на прошлый?

— Нет, он немного даже увеличился. У нас появился хороший, большой беттинговый партнер, есть определенный пул спонсоров. Нужно понимать, что мы выполнили KPI в прошлом сезоне, что тоже положительно сказалось на финансировании.

— Что вы имеете в виду?

— Это и посещаемость домашних матчей, и историческое достижение «Факела» в РПЛ. 11-е место. В связи с этим к нам пришли новые партнеры. Так что бюджет немного увеличился. Но надо учитывать и то, что и уровень инфляции растет. У игроков заканчиваются контракты. Нам нужно их переподписывать. А при продлении соглашений надо платить футболистам чуть больше. Так что все плюс-минус нивелируется.

Маркиньос и Макс Дзиов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Самый дорогой наш трансфер — меньше 100 тысяч евро

— На трансферы на вход по-прежнему приходится экономить?

— За время моей пятилетки в «Факеле», за три года нашего пребывания в РПЛ мы этим летом совершили самый дорогой трансфер на вход.

— Кого подписали?

— Молодого защитника из брестского «Динамо» Дзиова.

— По данным портала Transfermarkt, заплатили за него 80 тысяч евро.

— Точные цифры разглашать не буду. Но та информация, которая фигурирует в интернете, — плюс-минус правильная.

— А не стоит ли перед клубом задача: приобретать/воспитывать молодых игроков, раскручивать их, продавать за довольно серьезные деньги и жить в том числе и на заработанные средства?

— Если пойти по этому пути в наших реалиях, когда перед «Факелом» стоит задача остаться в РПЛ, то это выглядит утопией. Сделав ставку исключительно на молодежь, мы, скорее всего, покинем элитный дивизион. Нам, видимо, придется выступать в ФНЛ, что приведет к потере большинства футболистов, в том числе и тех молодых, которым дадим сейчас шанс.

— Задача из сезона в сезон не меняется?

— Задача одна — остаться в РПЛ. А если продолжить разговор о молодых игроках, то по сравнению с предыдущими чемпионатами мы интегрировали в основной состав достаточно много таких футболистов. Это и Щетинин, и Дзиов, и Ивлев, и Багателия, и Багамаев, и Моцпан. Так что у нас произошло достаточно серьезное омоложение состава. Молодежь, безусловно, мы держим в уме, но и учитываем, что ей свойственна нестабильность. А это может сказаться на выполнении главной задачи команды.

Тут нужно говорить и о более опытных исполнителях. Все-таки команда изменилась где-то на 30-40 процентов. И новым футболистам тоже нужно определенное время, чтобы привыкнуть к тренерским наработкам, требованиям, партнерам, да к той же логистике. И я вижу, что футболисты все лучше и лучше понимают идеи тренерского штаба, друг друга на поле.

Роман Асхабадзе и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Фото Пресс-служба ФК «Факел»

Новый стадион, посещаемость матчей

— Довольны ли вы новым стадионом?

— Очень довольны! (Новая арена в будущем станет для «Факела» и резервной после реконструкции основного стадиона с полем естественного покрытия. — Прим. «СЭ») Наконец-то «Факел» получил новый стадион. Здесь у нас больше возможностей для развития всех программ лояльности для болельщиков. Есть качественный искусственный газон. В принципе, для команды созданы все условия. Но прежде всего рады тому, что очень многое сделано для зрителей. Получили домашнюю арену, где поле максимально приближено к трибунам, болельщик с любой точки арены может без каких-либо помех, проблем следить за игрой любимой команды.

— Как вам посещаемость домашних игр?

— Спасибо нашим болельщикам! Мы в принципе и рассчитывали на эти показатели до открытия стадиона. Так что сейчас цифры подтверждаются на 100 процентов.

— Но в связи с вместимостью нового стадиона на ваши матчи приходит все-таки меньше людей.

— Общая вместимость стадиона — 10052 места. Но по регламенту, мы должны отдавать 10 процентов мест от общей вместимости гостевой команде. Даже если приедет 100 активных болельщиков соперника, мы все равно вынуждены будем закрывать практически полную часть трибуны, которая равняется этим 10 процентам — 1000 мест. Отсюда и получается, что средняя посещаемость наших игр составляет 8500 — 8700.

— Искусственное поле дает вам преимущество в домашних играх?

— На сегодняшний день я ярко выраженного преимущества не вижу. Команда перешла на этот газон только в начале сезона. Мы тоже пока еще адаптируемся к полю. Ребята, которые в прошлом сезоне выступали на другом стадионе, еще должны почувствовать, что нынешнее покрытие стало, что называется, домашним.

— Почему решили провести во время паузы товарищеский матч с «Торпедо-БЕЛАЗ»?

— Это вновь к вопросу о появлении новой инфраструктуры. Мы давно мечтали о том, чтобы во время пауз на сборные могли реализовывать программы неофициальных игр. Проводить товарищеские матчи или даже целые турниры. Нам нужно популяризировать футбол в городе, делать команду более открытой для болельщиков. С чем связан выбор такого соперника? Белорусская компания являлась подрядчиком при строительстве нового стадиона. Этот матч будет посвящен в том числе и дружбе между двумя братскими странами — Россией и Белоруссией. Заранее была достигнута договоренность, что при первой же возможности мы пригласим в Воронеж команду из их чемпионата. Предстоит открытый для болельщиков матч. Часть выручки от продажи билетов пойдет на благотворительность.

— Кому принадлежит идея проведения ретроматча ветераны «Факела» — ветераны сборной СССР/России?

— Эта идея у нас давно прорабатывалась. Но на предыдущем стадионе мы, увы, даже нормально тренироваться не могли. Давно хотели провести ретроматч, отдать дань нашим ветеранам. Очень рады, что люди откликнулись. РФС эту идею поддержал. Естественно, встреча также будет доступной для болельщиков, с понятной билетной программой. Создадим ретроформу и для «Факела», и для сборной СССР/России. Надеюсь, устроим людям праздник, вспомним легенд «Факела» и национальной команды.