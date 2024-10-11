Интересные детали трансфера.

Трансфер из «Локомотива» в ЦСКА — ключевой в карьере Сергея Игнашевича. Зимой 2003 года он перебрался из одной московской команды в другую в статусе свободного агента. Недавно в подкасте Федора Смолова SmolTalk Игнашевич рассказал о деталях того трансфера:

«В той ситуации все очень просто. У меня закончился контракт, поэтому перешел в другую команду, которая сделала предложение. В «Локомотиве» тоже предлагали остаться, но я встретился с Газзаевым и Гинером. Когда ты общаешься с ними, практически невозможно сказать «нет».

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Они рассказывали, какой проект строят в ЦСКА, какой состав собирают для решения больших задач. Тогда за ЦСКА играли Олич, Алдонин, Ярошик и другие классные футболисты. Газзаев тогда же сказал, что хочет выиграть еврокубок. Ну и зарплату мне предложили в семь раз больше по сравнению с тем, что платили в «Локомотиве». Поэтому и перешел».

В 2009-м году в рубрике «Разговор по пятницам» Игнашевич уже рассказывал о переходе в ЦСКА, раскрыв несколько интересных деталей:

«Валерий Филатов (президент «Локомотива». — Прим. «СЭ») предложил продлить контракт на прежних условиях, но это были смешные деньги. В семь раз меньше, чем в ЦСКА! Перед последней игрой сезона с «Арсеналом» в Лиге чемпионов Семин попробовал переубедить. Я сказал, что пути назад нет — уже дал слово Гинеру. Юрий Палыч был очень раздосадован: «Да пошел ты на... со своим Гинером!» Самое удивительное, что на «Арсенал» меня поставил. Семин вспыльчивый, но справедливый».

В составе ЦСКА Игнашевич отыграл 14 сезонов — пять раз выиграл чемпионат России, по шесть — Кубок и Суперкубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА.