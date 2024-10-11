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11 октября, 15:45

«Семин сказал: «Да пошел ты со своим Гинером!» Игнашевич — о переходе из «Локомотива» в ЦСКА

Игнашевич рассказал, как Семин отреагировал на его уход из «Локомотива» в ЦСКА
Отдел футбола «СЭ»
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Сергей Игнашевич и Юрий Семин
Сергей Игнашевич и Юрий Семин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Интересные детали трансфера.

Трансфер из «Локомотива» в ЦСКА — ключевой в карьере Сергея Игнашевича. Зимой 2003 года он перебрался из одной московской команды в другую в статусе свободного агента. Недавно в подкасте Федора Смолова SmolTalk Игнашевич рассказал о деталях того трансфера:

«В той ситуации все очень просто. У меня закончился контракт, поэтому перешел в другую команду, которая сделала предложение. В «Локомотиве» тоже предлагали остаться, но я встретился с Газзаевым и Гинером. Когда ты общаешься с ними, практически невозможно сказать «нет».

Футболист Сергей Игнашевич в ЦСКА
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Они рассказывали, какой проект строят в ЦСКА, какой состав собирают для решения больших задач. Тогда за ЦСКА играли Олич, Алдонин, Ярошик и другие классные футболисты. Газзаев тогда же сказал, что хочет выиграть еврокубок. Ну и зарплату мне предложили в семь раз больше по сравнению с тем, что платили в «Локомотиве». Поэтому и перешел».

 
Сергей Игнашевич дал интервью Федору Смолову. Игнашевич — на подкасте у Смолова: претензии к Газзаеву, непростые отношения с Акинфеевым, Евро-2016

В 2009-м году в рубрике «Разговор по пятницам» Игнашевич уже рассказывал о переходе в ЦСКА, раскрыв несколько интересных деталей:

«Валерий Филатов (президент «Локомотива». — Прим. «СЭ») предложил продлить контракт на прежних условиях, но это были смешные деньги. В семь раз меньше, чем в ЦСКА! Перед последней игрой сезона с «Арсеналом» в Лиге чемпионов Семин попробовал переубедить. Я сказал, что пути назад нет — уже дал слово Гинеру. Юрий Палыч был очень раздосадован: «Да пошел ты на... со своим Гинером!» Самое удивительное, что на «Арсенал» меня поставил. Семин вспыльчивый, но справедливый».

В составе ЦСКА Игнашевич отыграл 14 сезонов — пять раз выиграл чемпионат России, по шесть — Кубок и Суперкубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
Юрий Семин
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5
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