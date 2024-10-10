«Зенит» победил «Барселону» в суде. Каталонцы остались без компенсации по трансферу Малкома

«Зенит» выиграл суд в CAS у «Барселоны» по делу Малкома

Теперь вопрос окончательно закрыт.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спор между «Зенитом» и «Барселоной», касающийся условий трансфера Малкома, в пользу петербургского клуба.

О чем речь

При продаже бразильского форварда в «Зенит» в 2019 году «Барселона» включила в сделку пункт, по которому сине-бело-голубые должны выплачивать каталонцам определенную сумму каждый раз, когда клуб выходил в групповой этап Лиги чемпионов, — при условии, что Малком сыграет в половине матчей национального чемпионата. По информации Mundo Deportivo , эта сумма составляет 490 тысяч евро.

Каталонцы потребовали эти деньги и за выход «Зенита» в Лигу чемпионов в сезоне-2022/23. Однако петербуржцы в том розыгрыше не участвовали из-за бана, поэтому отказались, ссылаясь на постановление ФИФА, которое освобождает клуб от уплаты этой суммы, потому что он был отстранен от еврокубков.

Тогда сине-гранатовые обратились с претензией в ФИФА. Свой запрос относительно выплаты бонуса «Барселона» мотивировала тем, что «Зенит» выиграл РПЛ и должен был выступать в Лиге чемпионов. Но осенью 2023 года Международная федерация футбола встала на сторону российского клуба, мотивировав решение все тем же отстранением.

Затем каталонцы обратились в CAS , который тоже отклонил их претензию. Об этом стало известно в четверг.

«Соответствующее решение было направлено сторонам 10 октября... В итоге, рассмотрев все материалы дела, суд решил спор в пользу футбольного клуба «Зенит», — сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Как Малком выступал за «Зенит»

За невскую команду бразилец провел 109 матчей, забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи, став четырехкратным чемпионом России. В феврале 2023 года он получил российское гражданство.

Летом 2023-го Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. В текущем сезоне вингер сыграл семь игр во всех турнирах, отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Малком — чемпион Саудовской Аравии (2023/24), обладатель Кубка страны (2023/24) и двукратный обладатель Суперкубка страны (2023, 2024).

Возможно ли возвращение бразильца в РПЛ?

В «Зените» следят за выступлениями своего бывшего футболиста и регулярно поздравляют его с успехами, публикуя посты в соцсетях.

Луис Фернандо Гарсия, агент футболиста Малкома, в комментарии для «СЭ» отвечал на вопрос о возвращении бразильца в Петербург.