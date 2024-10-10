«Зенит» победил «Барселону» в суде. Каталонцы остались без компенсации по трансферу Малкома
Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спор между «Зенитом» и «Барселоной», касающийся условий трансфера Малкома, в пользу петербургского клуба.
О чем речь
При продаже бразильского форварда в «Зенит» в 2019 году «Барселона» включила в сделку пункт, по которому сине-бело-голубые должны выплачивать каталонцам определенную сумму каждый раз, когда клуб выходил в групповой этап Лиги чемпионов, — при условии, что Малком сыграет в половине матчей национального чемпионата. По информации Mundo Deportivo, эта сумма составляет 490 тысяч евро.
Каталонцы потребовали эти деньги и за выход «Зенита» в Лигу чемпионов в сезоне-2022/23. Однако петербуржцы в том розыгрыше не участвовали из-за бана, поэтому отказались, ссылаясь на постановление ФИФА, которое освобождает клуб от уплаты этой суммы, потому что он был отстранен от еврокубков.
Тогда сине-гранатовые обратились с претензией в ФИФА. Свой запрос относительно выплаты бонуса «Барселона» мотивировала тем, что «Зенит» выиграл РПЛ и должен был выступать в Лиге чемпионов. Но осенью 2023 года Международная федерация футбола встала на сторону российского клуба, мотивировав решение все тем же отстранением.
Затем каталонцы обратились в CAS, который тоже отклонил их претензию. Об этом стало известно в четверг.
«Соответствующее решение было направлено сторонам 10 октября... В итоге, рассмотрев все материалы дела, суд решил спор в пользу футбольного клуба «Зенит», — сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.
Как Малком выступал за «Зенит»
За невскую команду бразилец провел 109 матчей, забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи, став четырехкратным чемпионом России. В феврале 2023 года он получил российское гражданство.
Летом 2023-го Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. В текущем сезоне вингер сыграл семь игр во всех турнирах, отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
Малком — чемпион Саудовской Аравии (2023/24), обладатель Кубка страны (2023/24) и двукратный обладатель Суперкубка страны (2023, 2024).
Возможно ли возвращение бразильца в РПЛ?
В «Зените» следят за выступлениями своего бывшего футболиста и регулярно поздравляют его с успехами, публикуя посты в соцсетях.
Луис Фернандо Гарсия, агент футболиста Малкома, в комментарии для «СЭ» отвечал на вопрос о возвращении бразильца в Петербург.
«Какое должно поступить предложение, чтобы Малком вернулся в «Зенит»? В данный момент ему будет сложно вернуться. Но здесь речь идет о большой сумме. У «Зенита» есть возможность заплатить столько, но не думаю, что «Аль-Хиляль» продаст его», — сказал Гарсия «СЭ» весной 2024-го.
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1
|Краснодар
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|22-5
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2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
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3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
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4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
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5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
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6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
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7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
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8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
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9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
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10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
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11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
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12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
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13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
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14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
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15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
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16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
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Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
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Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
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Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
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Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
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Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
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Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
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Рубин – Динамо
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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Алексей Батраков
Локомотив
|7
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Джон Кордоба
Краснодар
|6
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Алексей Батраков
Локомотив
|6
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Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
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Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2