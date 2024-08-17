«Факел» как зеркало РПЛ. Что не так в лиге с тренерами? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о неприятной для наших специалистов тенденции в отечественном футболе.

Мнение

В воскресенье «Факел» играет со «Спартаком» — возможно, своим самым любимым соперником за последние годы. Но на этот раз, кого из болельщиков красно-белых ни спроси, нет ни волнения, ни тревоги.

Матч перенесли в Москву, но даже если встреча состоялась бы в Воронеже, ничего не изменилось бы. «Факел» — дерзкий клуб со скромным бюджетом, — кажется, запутался и закольцевал историю в качестве команды РПЛ.

Весной 2022-го «огнеопасных» вывел из ФНЛ Олег Василенко, но вскоре он ушел — преемником стал недавний ассистент главного тренера Дмитрий Пятибратов. Неожиданно для всех назвавший экс-шефа теоретиком, что вызвало, мягко говоря, недоумение. Впрочем, это частности и личные отношения двух конкретных людей (или их отсутствие).

Игорь Черевченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Затем Пятибратова сменил Вадим Евсеев. Евсеева — Сергей Ташуев. Ташуева — Игорь Червиченко. А сейчас круг замкнулся возвращением Пятибратова. Это было неожиданно — «Факел», несмотря на частую смену тренеров, каждый раз попадал с переменами в яблочко, выбираясь из сложной турнирной ситуации. И казалось, что на столе у руководства лежит множество резюме, из которых выбирается лучший вариант.

Но, как понимаю, теперь воронежцы столкнулись с совершенно иным раскладом. Когда ресурс команды практически выработан, разрыв между второй восьмеркой РПЛ и ФНЛ отсутствует — и просто предложением поработать в премьер-лиге в клуб не затащить.

Здесь интересна реакция медиа. Как только стало известно, что Черевченко уходит, сразу же пошли звонки бывшим тренерам «Факела» с просьбой прокомментировать возможность возвращения. Кто-то не стал отвечать, как Василенко (хотя почву насчет его появления в Воронеже прощупывали не только журналисты). Кто-то брутально иронизировал, как Евсеев (сказавший, что уже сидит на полке поезда в Воронеж). Кто-то, как Пятибратов, на тот момент все отрицал.

Но этот вектор оказался однонаправленным. Все были уверены, что «Факел» в нынешней ситуации вернется к кому-то из бывших. Так и произошло.

Фото ФК «Факел»

И это очень любопытный момент. Говорящий о неприятной тенденции: рынок отечественных тренеров невероятно сузился. Поэтому каждый раз, когда происходит отставка — не только в РПЛ, но и в ФНЛ, — возникает ситуация, когда выбор у менеджмента практически отсутствует.

Есть мэтры, которые либо не хотят сейчас работать в какой-то команде, либо их не зовут. Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев, Владимир Федотов, Юрий Семин, Виктор Гончаренко — мощный такой список.

Есть иностранцы, и их все больше — если Владимир Ивич, не желая заходить в Нижний Новгород, рекомендовал Сашу Илича и эта рекомендация оказалась проходной. Наверное, это многое говорит о доверии к отечественному тренерскому цеху или о возможности выбора применительно к масштабу клуба, его бюджету, составу и задачам.

И еще есть наши — те, кто по каким-то причинам не является для работодателя очевидным решением. В отличие от тех же Илича или Франка Артиги.

То есть выбор тренера сегодня стал большим риском, особенно когда надо находить решение по ходу сезона. Интересно будет узнать, что сами специалисты думают об этом. Те, кто сейчас свободен.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.