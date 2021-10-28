«Спартак» ищет вратаря: в шорт-листе Бориско и два кандидата из РПЛ до 25 лет

«СЭ» рассказывает о поисках конкурента Максименко

Игра молодежной сборной России под руководством Михаила Галактионова впечатлила селекционеров клубов РПЛ. «СЭ» уже сообщал о договоренности по переходу Даниила Хлусевича из «Арсенала» в «Спартак». По нашим данным, вслед за ним команду Руя Витории может пополнить Максим Бориско — 21-летний вратарь «Балтики» и партнер Даниила Хлусевича по молодежке. Что о нем нужно знать?

За калининградский клуб воспитанник «Кубани» играет с 2019 года и все это время конкурирует с Евгением Латышонком. В этом сезоне Максим начал выигрывать борьбу за место основного голкипера «Балтики».

При Калешине, а теперь и при Игнашевиче Бориско провел 12 матчей в ФНЛ: 6 на ноль, 8 пропущенных. Для сравнения: у Латышонка 7 игр, в которых он пропустил 9 мячей и выдал лишь один сухой матч.

Еще 3 игры на ноль Бориско провел за молодежку: в квалификации на Евро-2023 он сменил Будачева после 1:4 от Испании и не пропустил от Мальты (6:0), Северной Ирландии (1:0) и Литвы (3:0).

Помимо Бориско в шорт-лист «Спартака» входят два вратаря из РПЛ не старше 25 лет.

Вариантов не так много — под эти критерии подходят Илья Помазун из «Урала», Илья Лантратов из «Химок», Иван Ломаев из «Крыльев», Матвей Сафонов из «Краснодара» и Игорь Лещук из «Динамо».

Какие шансы у каждого на переход в «Спартак»?

Начнем с Помазуна, который принадлежит ЦСКА и второй сезон проводит в аренде в «Урале». Здесь смущает два момента. Во-первых, изначально низкая вероятность перехода из ЦСКА в «Спартак». Во-вторых, личная мотивация — Илья четыре года просидел в глубоком запасе под Акинфеевым, сыграв всего 10 матчей в РПЛ и Кубке России. Прямо сейчас ему нужна игровая практика, а в «Спартаке» ее никто не гарантирует.

Игорь Лещук — тоже мимо. Он воспитанник «Динамо», в этом году начал на равных конкурировать с Антоном Шуниным, играющим далеко не безошибочно. Лещука любят и поддерживают болельщики, да и Шунину с годами все тяжелее играть стабильно. Нет никакого смысла уходить.

Сафонов? Тут тоже все понятно. Матвей вернул топ-форму в «Краснодаре», пробился в основу сборной России. Его обожает Галицкий, он воспитанник местной академии, и если и соберется уходить из «Краснодара», то наверняка в Европу. Точно не в «Спартак».

Таким образом, у нас остаются Лантратов и Ломаев. Для обоих голкиперов трансфер в «Спартак» — топ-вызов и шанс выйти на новый уровень. Как и для Бориско, который также считается перспективным вариантом, хотя и играет в ФНЛ. Ключевой вопрос: готовы ли все они к давлению, с которым не сталкивались раньше, а также способны ли с ходу выдавать стабильную игру, которую растерял Максименко?

Прямо сейчас очевидно одно: «Спартак» активно прорабатывает усиление вратарской линии, и в зимнее трансферное окно у Максименко точно появится конкурент.

Александр Еланский