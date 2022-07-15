Карасев догоняет Баскакова. Шадыханов опять судит «Крылья»
Шадыханов и «Крылья»
На игру «Оренбург» — «Крылья Советов» арбитром назначен Павел Шадыханов. Тот самый рефери, кто в роли ВАР в апреле работал на скандальном матче «Химки» — «Крылья» (4:1). Вместе с Алексеем Матюниным. Их впоследствии проверяли на детекторе лжи.
Шадыханов тогда вмешался в действия Матюнина на 42-й минуте, после чего арбитр назначил 11-метровый удар в ворота самарцев. Это решение ЭСК признала ошибочным. Тоже ошибочно был засчитан гол Резиуана Мирзова, когда Матюнин не зафиксировал фол игрока «Химок». Шадыханов не вмешался в действия коллеги.
В отношении Матюнина проведена служебная проверка, и он был отстранен от судейства. Его нет в списке судей на сезон-2022/23. Шадыханов вернулся к работе.
Кукуляк и «Химки» — «Зенит»
Год назад в первом туре предыдущего чемпионата Евгений Кукуляк судил матч «Химки» — «Зенит» (1:3). Эти же команды встретятся сегодня. Этот же арбитр их выведет на поле.
В июле 2021-го возникли споры вокруг 11-метрового удара, назначенного в ворота подмосковной команды, когда Алексей Сутормин подставился под Душана Стоиновича. Большинство экспертов «СЭ» тогда сочли вердикт Кукуляка ошибочным. Такое же мнение было у инспектора Эдуарда Малого.
А вот экспертно-судейская комиссия, так получилось, поддержала рефери. Правда, по моим данным, голоса разделились поровну.
Карасев, Баскаков, Николаев
Сергей Карасев в скором времени выйдет на второе место среди судей по числу матчей в чемпионате России. Игра в Краснодаре станет для него 225-й — он догонит Юрия Баскакова. У Алексея Николаева 226 встреч.
Больше них судил только самый быстрый рефери этого лета Владислав Безбородов. Он сохраняет значительный отрыв (262 матча) и не собирается завершать карьеру.
Данченко, Гаврилин и «Спартак»
Валерий Данченко и Максим Гаврилин в течение одной недели будут дважды работать на играх «Спартака». 9 июля в матче за Суперкубок Данченко был первым ассистентом, а Гаврилин — помощником видеоарбитра. А завтра будет наоборот.
Первая лига
Иван Сиденков, Алексей Сухой, Алексей Амелин, Антон Фролов и Рафаэль Шафеев отправлены на тур в первую лигу. Без назначений остались Анастасия Пустовойтова и Роман Галимов.
Общий список
«Химки» — «Зенит» — Евгений Кукуляк, Алексей Воронцов, Дмитрий Чельцов, резервный Евгений Буланов, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Илья Елеференко, инспектор Юрий Чеботарев.
ЦСКА — «Урал» — Кирилл Левников, Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный Роман Сафьян, ВАР Виталий Мешков, АВАР Николай Богач, инспектор Сергей Мацюра.
«Оренбург» — «Крылья Советов» — Павел Шадыханов, Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе, резервный Артур Федоров, ВАР Артем Любимов, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Юрий Баскаков.
«Ахмат» — «Спартак» — Владислав Безбородов, Алексей Лунев, Максим Гаврилин, резервный Олег Соколов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Валерий Данченко, инспектор Эдуард Малый.
«Торпедо» — «Сочи» — Сергей Иванов, Роман Усачев, Варанцо Петросян, резервный Александр Машлякевич, ВАР Артем Чистяков, АВАР Арам Петросян, инспектор Фейзудин Эрзиманов.
«Локомотив» — «Нижний Новгород» — Василий Казарцев, Рустам Мухтаров, Роман Милюченко, резервный Максим Перезва, ВАР Игорь Панин, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Сергей Французов.
«Краснодар» — «Факел» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов, резервный Юнус Кошко, ВАР Ян Бобровский, АВАР Николай Еремин, инспектор Алексей Тюмин.
«Динамо» — «Ростов» — Павел Кукуян, Алексей Стипиди, Владислав Назаров, резервный Сергей Чебан, ВАР Владимир Москалев, АВАР Адлан Хатуев, инспектор Сергей Зуев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -