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Судейство

Сегодня, 14:30

Карасев догоняет Баскакова. Шадыханов опять судит «Крылья»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Эксперт «СЭ» — о назначениях арбитров на первый тур чемпионата России.

Шадыханов и «Крылья»

На игру «Оренбург» — «Крылья Советов» арбитром назначен Павел Шадыханов. Тот самый рефери, кто в роли ВАР в апреле работал на скандальном матче «Химки» — «Крылья» (4:1). Вместе с Алексеем Матюниным. Их впоследствии проверяли на детекторе лжи.

Судья Алексей Матюнин. Арбитры Матюнин и Шадыханов не обязаны проходить полиграф. Такое право им дано РФС

Шадыханов тогда вмешался в действия Матюнина на 42-й минуте, после чего арбитр назначил 11-метровый удар в ворота самарцев. Это решение ЭСК признала ошибочным. Тоже ошибочно был засчитан гол Резиуана Мирзова, когда Матюнин не зафиксировал фол игрока «Химок». Шадыханов не вмешался в действия коллеги.

В отношении Матюнина проведена служебная проверка, и он был отстранен от судейства. Его нет в списке судей на сезон-2022/23. Шадыханов вернулся к работе.

Алексей Матюнин. На сбор арбитров РПЛ приглашены 67 судей. Нет Матюнина и Кукуяна

Кукуляк и «Химки» — «Зенит»

Год назад в первом туре предыдущего чемпионата Евгений Кукуляк судил матч «Химки» — «Зенит» (1:3). Эти же команды встретятся сегодня. Этот же арбитр их выведет на поле.

В июле 2021-го возникли споры вокруг 11-метрового удара, назначенного в ворота подмосковной команды, когда Алексей Сутормин подставился под Душана Стоиновича. Большинство экспертов «СЭ» тогда сочли вердикт Кукуляка ошибочным. Такое же мнение было у инспектора Эдуарда Малого.

А вот экспертно-судейская комиссия, так получилось, поддержала рефери. Правда, по моим данным, голоса разделились поровну.

Пенальти в&nbsp;пользу &laquo;Зенита&raquo; назначен ошибочно. Арбитр получил низкую оценку. Пенальти в пользу «Зенита» назначен ошибочно. Арбитр получил низкую оценку

Карасев, Баскаков, Николаев

Сергей Карасев в скором времени выйдет на второе место среди судей по числу матчей в чемпионате России. Игра в Краснодаре станет для него 225-й — он догонит Юрия Баскакова. У Алексея Николаева 226 встреч.

Больше них судил только самый быстрый рефери этого лета Владислав Безбородов. Он сохраняет значительный отрыв (262 матча) и не собирается завершать карьеру.

Сергей Карасев. Стало известно, почему Сергей Карасев не судит стыки

Данченко, Гаврилин и «Спартак»

Валерий Данченко и Максим Гаврилин в течение одной недели будут дважды работать на играх «Спартака». 9 июля в матче за Суперкубок Данченко был первым ассистентом, а Гаврилин — помощником видеоарбитра. А завтра будет наоборот.

Первая лига

Иван Сиденков, Алексей Сухой, Алексей Амелин, Антон Фролов и Рафаэль Шафеев отправлены на тур в первую лигу. Без назначений остались Анастасия Пустовойтова и Роман Галимов.

Общий список

«Химки» — «Зенит» — Евгений Кукуляк, Алексей Воронцов, Дмитрий Чельцов, резервный Евгений Буланов, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Илья Елеференко, инспектор Юрий Чеботарев.

ЦСКА — «Урал» — Кирилл Левников, Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный Роман Сафьян, ВАР Виталий Мешков, АВАР Николай Богач, инспектор Сергей Мацюра.

«Оренбург» — «Крылья Советов» — Павел Шадыханов, Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе, резервный Артур Федоров, ВАР Артем Любимов, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Юрий Баскаков.

«Ахмат» — «Спартак» — Владислав Безбородов, Алексей Лунев, Максим Гаврилин, резервный Олег Соколов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Валерий Данченко, инспектор Эдуард Малый.

Кубок победителя РПЛ. Чемпионат России по умению решать проблемы

«Торпедо» — «Сочи» — Сергей Иванов, Роман Усачев, Варанцо Петросян, резервный Александр Машлякевич, ВАР Артем Чистяков, АВАР Арам Петросян, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

«Локомотив» — «Нижний Новгород» — Василий Казарцев, Рустам Мухтаров, Роман Милюченко, резервный Максим Перезва, ВАР Игорь Панин, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Сергей Французов.

«Краснодар» — «Факел» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов, резервный Юнус Кошко, ВАР Ян Бобровский, АВАР Николай Еремин, инспектор Алексей Тюмин.

«Динамо» — «Ростов» — Павел Кукуян, Алексей Стипиди, Владислав Назаров, резервный Сергей Чебан, ВАР Владимир Москалев, АВАР Адлан Хатуев, инспектор Сергей Зуев.

Футбол
РПЛ
Сергей Карасев (судья)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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