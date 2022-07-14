Кубка лиги не будет. Вместо него — Кубок-мутант

На собрании клубов РПЛ решили отказаться от нового турнира, но изменить старый до неузнаваемости.

Новый российский сезон уже стартовал матчем за Суперкубок России, но до сих пор неизвестен его полный календарь. Примерные даты матчей чемпионата опубликованы, но им одним болельщик сыт не будет. Дыр там хватает: нет ни одной недели с двумя турами, а значит, есть огромное пространство для дополнительных игр.

Заполнять осенние и весенние паузы на матчи сборных нельзя по правилам ФИФА (мы все-таки их продолжаем соблюдать), но и без этих перерывов свободного места в календаре полно. Как известно, еврокубков в этом сезоне мы лишены, поэтому можно спокойно занимать слоты игровых дней Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Вариантов решения проблемы было несколько: расширение числа участников лиги, увеличение количества туров за счет переформатирования, внедрение нового турнира — Кубка РПЛ... Последний вариант до сегодняшней развязки казался самым вероятным — для этого была создана рабочая группа, придуман необычный для футбола формат с двойным выбыванием и всерьез обсуждались перспективы. 13 из 16 клубов премьер-лиги выступили за новый турнир. Но все уперлось в деньги: основной телевещатель написал открытое письмо РФС и РПЛ, в котором пригрозил расторгнуть контракт с лигой в случае появления Кубка РПЛ.

Судя по всему, именно заявление телевизионщиков стало катализатором пересмотра идеи. Хотя инициаторам Кубка лиги предлагали контракт диджитал-площадки, но это существенно урезало бы охваты матчей. Поэтому в последние дни все резко поменялось, и в кулуарах РФС уже громко говорили о трансформации БЕТСИТИ Кубка России. Логика примитивна: если нельзя сделать новый турнир, то можно просто переделать старый.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев уже сообщил, что в новом формате Кубка будет использована идея Кубка РПЛ.

Он, грубо говоря, должен был стать таким: четыре группы по четыре команды; первые две — в свой плей-офф, третья и четвертая — в свой. Для окончательного вылета из турнира нужно было бы вылететь из нижней сетки, а в финале сыграли бы победители каждой из двух сеток плей-офф.

Для БЕТСИТИ Кубка России формат нельзя заимствовать один в один, поскольку в нем есть еще представители низших дивизионов. «Чемпионат» ранее сообщал, что в Кубке появятся «Путь РПЛ» и «Путь первой и второй лиг».

В любом случае модель еще не утверждена официально. Нужно лишь готовиться к тому, что формат будет замысловатым. Примерно как в Лиге наций УЕФА: далеко не все разбираются в ней до конца, хотя турнир существует уже несколько лет.

Возможно, проще было бы вернуть классический формат с матчами на вылет на каждой стадии, но лига и РФС поставили цель заполнить пустоту в календаре, а заодно заработать. Правда, пока не ясен призовой фонд, но это уже следующий шаг переговоров. С главным мы определились: в сезоне будет только два турнира. Один — привычный чемпионат, другой — Кубок-мутант.