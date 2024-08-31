Лусиано Гонду уже разрывает в РПЛ: оформил дубль в дебютном матче и вернул «Зенит» на первое место
«Зенит» шикарно начал сезон, а потом внезапно сломался — три матча подряд провел без побед. А в Кубке России и вовсе проиграл скромному «Акрону». Правда, с тех пор в питерском клубе произошло так много изменений, что последние неудачи как-то подзабылись.
Сергею Семаку и раньше было совсем не просто выбирать состав на игру, но теперь задача усложнилась. Недавно купленный у «Спартака» Александр Соболев до Нижнего Новгорода не добрался, зато это сделал его конкурент по позиции — аргентинец Лусиано Гонду.
Правда, тренер питерцев доверил почти двухметровому футболисту не роль «столба» (в центр нападения вышел Кассьерра), а отправил его на правый фланг атаки. Такой опыт у Лусиано уже был — несколько матчей за карьеру он провел в роли вингера.
Поэтому Семак, конечно, ничего нового персонально для аргентинца не изобрел. Но история с Соболевым заиграла новыми красками — ведь если тренер видит аргентинца справа (и, забегая вперед, видит оправданно), то они с Соболевым не конкуренты — бодаться Александр будет только с Кассьеррой.
«Пари НН» для проверки новой конфигурации стал прекрасным соперником — у команды Илича с недавних пор опять проблемы в обороне, повылетали почти все основные защитники. А это важнейшие люди в игре с «Зенитом», наравне с вратарем. Прикрывать линию пришлось теми, кто был доступен. И получилось так себе — «Зенит», явно заряженный последними неудачами, сразу же помчал вперед создавать моменты. Питерцы подолгу атаковали и много били, но не могли ничего реализовать.
В какой-то момент (хотя предполагать такое в начале матча странно, но все же) показалось, что игра идет по сценарию встречи с «Акроном»: не везло «Зениту», везло «Пари НН», и к тому же хозяева несколько раз опасно контратаковали. Более того, были близки к острым стандартам — слишком неаккуратно зенитовцы действовали на своей половине поля.
Однако на 30-й минуте напряжение с гостей чуть спало — дебютный мяч в первой же игре забил Лусиано Гонду. Атака получилась красивой — в результате грубейшей ошибки защитника «Пари НН» мяч отскочил к зенитовцам, его получил Вендел и ярким пасом отправил аргентинца один на один с Медведевым. В итоге у аргентинца — первый гол, у бразильца — очередная, уже седьмая голевая передача в сезоне.
Во втором тайме «Зенит» успокоился, но менее опасным не стал — и уже на 56-й минуте удвоил преимущество. Снова постарался Лусиано — просто идеально и как-то слишком легко замкнул передачу Дугласа Сантоса головой. Дубль в дебютном матче — это ярко. Аргентинец стал четвертым игроком в истории клуба, который стартовал так мощно. Кстати, на третьем месте Глушенков — а первую и вторую строчку занимают футболисты (Сазонов и Сорокин), зажигавшие еще в 1930-е. История!
По тому, как складывалась игра, шансов у «Пари НН» практически не было. На 69-й минуте последняя надежда развеялась по ветру — с передачи Клаудиньо отметился Вендел, забив свой первый мяч в сезоне. Уйти с 0:3 против «Зенита» для команды Илича — фантастический сценарий, так что игра постепенно затихла и мирно докатилась до финала.
«Зенит» победил так уверенно, будто и не было никакой трехматчевой серии неудач — вероятно, не последнюю роль в этом сыграла «свежая кровь» в лице Лусиано Гонду. Аргентинец сделал мощную заявку на стартовый состав — посмотрим, как Семак уместит всех сильнейших на поле.
Но самый главный вопрос в другом — что будет с РПЛ, когда весь «Зенит», включая Глушенкова и Соболева, соберется вместе? Можно ли будет остановить эту машину? Пока на этот счет есть большие опасения.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
4
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
5
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
6
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|0 : 3
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1