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Лусиано Гонду уже разрывает в РПЛ: оформил дубль в дебютном матче и вернул «Зенит» на первое место

Дубль Лусиано помог «Зениту» разгромить «Пари НН»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Лусиано Гонду.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Рад ли Соболев?
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 17:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:3
Зенит

«Зенит» шикарно начал сезон, а потом внезапно сломался — три матча подряд провел без побед. А в Кубке России и вовсе проиграл скромному «Акрону». Правда, с тех пор в питерском клубе произошло так много изменений, что последние неудачи как-то подзабылись.

Сергею Семаку и раньше было совсем не просто выбирать состав на игру, но теперь задача усложнилась. Недавно купленный у «Спартака» Александр Соболев до Нижнего Новгорода не добрался, зато это сделал его конкурент по позиции — аргентинец Лусиано Гонду.

Правда, тренер питерцев доверил почти двухметровому футболисту не роль «столба» (в центр нападения вышел Кассьерра), а отправил его на правый фланг атаки. Такой опыт у Лусиано уже был — несколько матчей за карьеру он провел в роли вингера.

Хуан Мануэль Боселли и&nbsp;Матео Кассьерра. «Зенит» разгромил «Пари НН», Лусиано Гонду сделал дубль. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Поэтому Семак, конечно, ничего нового персонально для аргентинца не изобрел. Но история с Соболевым заиграла новыми красками — ведь если тренер видит аргентинца справа (и, забегая вперед, видит оправданно), то они с Соболевым не конкуренты — бодаться Александр будет только с Кассьеррой.

«Пари НН» для проверки новой конфигурации стал прекрасным соперником — у команды Илича с недавних пор опять проблемы в обороне, повылетали почти все основные защитники. А это важнейшие люди в игре с «Зенитом», наравне с вратарем. Прикрывать линию пришлось теми, кто был доступен. И получилось так себе — «Зенит», явно заряженный последними неудачами, сразу же помчал вперед создавать моменты. Питерцы подолгу атаковали и много били, но не могли ничего реализовать.

В какой-то момент (хотя предполагать такое в начале матча странно, но все же) показалось, что игра идет по сценарию встречи с «Акроном»: не везло «Зениту», везло «Пари НН», и к тому же хозяева несколько раз опасно контратаковали. Более того, были близки к острым стандартам — слишком неаккуратно зенитовцы действовали на своей половине поля.

Однако на 30-й минуте напряжение с гостей чуть спало — дебютный мяч в первой же игре забил Лусиано Гонду. Атака получилась красивой — в результате грубейшей ошибки защитника «Пари НН» мяч отскочил к зенитовцам, его получил Вендел и ярким пасом отправил аргентинца один на один с Медведевым. В итоге у аргентинца — первый гол, у бразильца — очередная, уже седьмая голевая передача в сезоне.

Во втором тайме «Зенит» успокоился, но менее опасным не стал — и уже на 56-й минуте удвоил преимущество. Снова постарался Лусиано — просто идеально и как-то слишком легко замкнул передачу Дугласа Сантоса головой. Дубль в дебютном матче — это ярко. Аргентинец стал четвертым игроком в истории клуба, который стартовал так мощно. Кстати, на третьем месте Глушенков — а первую и вторую строчку занимают футболисты (Сазонов и Сорокин), зажигавшие еще в 1930-е. История!

По тому, как складывалась игра, шансов у «Пари НН» практически не было. На 69-й минуте последняя надежда развеялась по ветру — с передачи Клаудиньо отметился Вендел, забив свой первый мяч в сезоне. Уйти с 0:3 против «Зенита» для команды Илича — фантастический сценарий, так что игра постепенно затихла и мирно докатилась до финала.

«Зенит» победил так уверенно, будто и не было никакой трехматчевой серии неудач — вероятно, не последнюю роль в этом сыграла «свежая кровь» в лице Лусиано Гонду. Аргентинец сделал мощную заявку на стартовый состав — посмотрим, как Семак уместит всех сильнейших на поле.

Но самый главный вопрос в другом — что будет с РПЛ, когда весь «Зенит», включая Глушенкова и Соболева, соберется вместе? Можно ли будет остановить эту машину? Пока на этот счет есть большие опасения.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
Лусиано Гонду
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
4
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
6
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 0 : 3
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
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Максим Глушенков

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 7
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Рубин

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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 6 1 1
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