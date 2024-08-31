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Трудовая победа ЦСКА: в Химках все решили армейский класс и идеальный Акинфеев

ЦСКА обыграл «Химки» на выезде
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты ЦСКА празднуют гол Мусаева в ворота «Химок».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Команда Николича не теряет очков в матчах, где выступает в роли фаворита.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:2
ЦСКА

Марко Николич неслучайно называл «Химки» непростым соперником. В этом можно было услышать дежурное уважение к оппоненту. Но только если смотреть исключительно на результаты, ведь побед у подмосковной команды не было с 3 августа. Зато какие в последних турах были ничьи! «Зенит» спасся в Химках «на флажке» (1:1), а сами красно-черные выдали настоящий триллер в Грозном, успев после 90-й минуты как пропустить, так и уйти от поражения (3:3).

Тут можно увидеть как прогресс, так и издержки роста при строительстве фактически новой команды, которая меняется буквально на ходу. Только в среду в кубковом турнире состоялся дебют Капленко, а в субботу в заявке появился еще один бывший игрок «Балтики» — Луна. ЦСКА в плане состава стабильнее. Вот уже третий тур основа армейцев остается неизменной. Остальные футболисты красно-синих довольствуются выходами на замену или практикой в Кубке.

Впрочем, стабильность сама по себе ничего не гарантирует, и «Химки» создали фавориту серьезные проблемы еще в первом тайме. Временами доминировали в центре поля, а в завершении были даже конкретнее. Словно на контрасте с разминочным для вратаря ударом Файзуллаева последовал ответ Веры, и мяч просвистел в сантиметрах от цели. Еще ближе к успеху после углового был Фаринья — ЦСКА спасла перекладина. Ну и перед перерывом мог забивать Руденко.

У армейцев в первые 45 минут реальных моментов было ровно два. В первом случае Круговой шведой вырезал подачу в штрафную (почти как Келлвен в кубковой игре в Грозном), и Обухов выручил после удара Мусаева головой. Форвард в этом эпизоде выслушал претензии от вылетавшего на дальнюю штангу Гайича, только просчитать такие эпизоды очень сложно, а заряженность Мусаева в итоге принесла результат. В этот раз подавал Давила, а вратаря — несмотря на острый угол — бомбардир ЦСКА поймал на противоходе.

И это была не такая очевидная позиция в сравнении с той, в которой в начале второго тайма находился Мирзов. Только игру головой не отнесешь к его сильным сторонам, поэтому, не попав в свободный угол, вингер гостей откровенно простил. Как и оказавшийся с глазу на глаз с Акинфеевым минуту спустя Руденко. Форварда явно смутило встречное движение вратаря, и мяч свалился с ноги.

Повезло ли ЦСКА? Бесспорно! Но и встряхнули эти моменты команду прилично. Армейцы добавили в скорости и качестве, лучше задвигались впереди, а Обухов пару раз сыграл не слишком уверенно. И если при попытке прервать передачу Файзуллаева вратаря подстраховали защитники, то после штрафного в исполнении Облякова (с небольшим рикошетом) на добивании отличился Мойзес.

Потрясающая эффективность. Или тот самый класс, который в этом матче все решил. В том числе — класс Акинфеева, который вытащил сложнейший удар Фариньи и не дал «Химкам» вернуться в игру. Впрочем, команда Франка Артиги не сбавляла обороты вплоть до финального свистка, но опять к голу был ближе москвичи. Руденко из хорошей позиции промахнулся, Заболотный из-под Виллиана Роши направил мяч точно в руки грамотно выбравшему позицию Акинфееву, а Мусаев попал в штангу.

Команда Николича продолжает брать свои очки. После двух поражений от прямых конкурентов («Краснодара» и «Локомотива») — две победы и движение вверх в турнирной таблице. Осталось начать давать результат с сопоставимыми по силами соперниками. После паузы на игры сборных в гости к ЦСКА приедет «Зенит».

Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
4
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
6
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
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Ахмат – Акрон
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