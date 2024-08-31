Трудовая победа ЦСКА: в Химках все решили армейский класс и идеальный Акинфеев
Марко Николич неслучайно называл «Химки» непростым соперником. В этом можно было услышать дежурное уважение к оппоненту. Но только если смотреть исключительно на результаты, ведь побед у подмосковной команды не было с 3 августа. Зато какие в последних турах были ничьи! «Зенит» спасся в Химках «на флажке» (1:1), а сами красно-черные выдали настоящий триллер в Грозном, успев после 90-й минуты как пропустить, так и уйти от поражения (3:3).
Тут можно увидеть как прогресс, так и издержки роста при строительстве фактически новой команды, которая меняется буквально на ходу. Только в среду в кубковом турнире состоялся дебют Капленко, а в субботу в заявке появился еще один бывший игрок «Балтики» — Луна. ЦСКА в плане состава стабильнее. Вот уже третий тур основа армейцев остается неизменной. Остальные футболисты красно-синих довольствуются выходами на замену или практикой в Кубке.
Впрочем, стабильность сама по себе ничего не гарантирует, и «Химки» создали фавориту серьезные проблемы еще в первом тайме. Временами доминировали в центре поля, а в завершении были даже конкретнее. Словно на контрасте с разминочным для вратаря ударом Файзуллаева последовал ответ Веры, и мяч просвистел в сантиметрах от цели. Еще ближе к успеху после углового был Фаринья — ЦСКА спасла перекладина. Ну и перед перерывом мог забивать Руденко.
У армейцев в первые 45 минут реальных моментов было ровно два. В первом случае Круговой шведой вырезал подачу в штрафную (почти как Келлвен в кубковой игре в Грозном), и Обухов выручил после удара Мусаева головой. Форвард в этом эпизоде выслушал претензии от вылетавшего на дальнюю штангу Гайича, только просчитать такие эпизоды очень сложно, а заряженность Мусаева в итоге принесла результат. В этот раз подавал Давила, а вратаря — несмотря на острый угол — бомбардир ЦСКА поймал на противоходе.
И это была не такая очевидная позиция в сравнении с той, в которой в начале второго тайма находился Мирзов. Только игру головой не отнесешь к его сильным сторонам, поэтому, не попав в свободный угол, вингер гостей откровенно простил. Как и оказавшийся с глазу на глаз с Акинфеевым минуту спустя Руденко. Форварда явно смутило встречное движение вратаря, и мяч свалился с ноги.
Повезло ли ЦСКА? Бесспорно! Но и встряхнули эти моменты команду прилично. Армейцы добавили в скорости и качестве, лучше задвигались впереди, а Обухов пару раз сыграл не слишком уверенно. И если при попытке прервать передачу Файзуллаева вратаря подстраховали защитники, то после штрафного в исполнении Облякова (с небольшим рикошетом) на добивании отличился Мойзес.
Потрясающая эффективность. Или тот самый класс, который в этом матче все решил. В том числе — класс Акинфеева, который вытащил сложнейший удар Фариньи и не дал «Химкам» вернуться в игру. Впрочем, команда Франка Артиги не сбавляла обороты вплоть до финального свистка, но опять к голу был ближе москвичи. Руденко из хорошей позиции промахнулся, Заболотный из-под Виллиана Роши направил мяч точно в руки грамотно выбравшему позицию Акинфееву, а Мусаев попал в штангу.
Команда Николича продолжает брать свои очки. После двух поражений от прямых конкурентов («Краснодара» и «Локомотива») — две победы и движение вверх в турнирной таблице. Осталось начать давать результат с сопоставимыми по силами соперниками. После паузы на игры сборных в гости к ЦСКА приедет «Зенит».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
4
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
5
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
6
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1