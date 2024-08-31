«Спартак» сам себе устроил триллер: Зобнин вскрыл игру удалением, а Барко снова доказал — он топ для РПЛ
После приезда в Тушино «Ахмата» и махачкалинского «Динамо» абсолютно всем в РПЛ стало понятно, как нейтрализовать «Спартак» на его поле. Низкий блок и максимально насыщенная оборона. Паузы, сбивающие темп, и быстрые контратаки, которые при стечении обстоятельств могут принести даже победу.
Да, «автобус» убивает зрелищность, но в случае с командой Станковича он все это время гарантировал результат. К тому же у «Рубина» изначально был необходимый набор: мобильные фланги, опасные стандарты и сверхрезультативный Даку. Рахимов даже усовершенствовал эту модель: «Рубин» насытил центр, связав маневры Барко, активировал тактику фолов (вы удивитесь итоговому перевесу казанцев) и поначалу не стал окапываться сзади. Первые минуты «Спартак» активно накрывали на своей половине, не позволяя Максименко вводить мяч через короткие передачи, и жалили контрвыпадами.
Такой прессинг выключил команду Станковича минут на 20 — после этого вернулись контроль и затяжные атаки, проходили качественные комбинации в касание. Но моментов почти не возникало. Хотя и без них искрило: к перерыву «Рубин» лишился Вуячича, который сначала жестко встретил Угальде, а в следующей атаке рухнул после кошмарного стыка с Денисовым. И сразу попросил замену. Для Рахимова это огромная проблема, учитывая, что в Казани уже вылетели Юкич (до весны) и Вада, а теперь и ключевой центральный защитник.
Во втором тайме «Спартак» будто вернулся в матчи с «Ахматом» или Махачкалой: снова 10 игроков за линией мяча, затяжки времени вратарем и остальной набор самых проблемных и раздражающих опций.
Все это время «Рубин» проигрывал по статистическим выкладкам, но его план работал лучше. Гости без проблем сдерживали затяжные атаки и ждали момент для контрвыпадов, которые оказывались гораздо острее. Первая из них едва не привела к голу. А вторая завершилась удалением Зобнина — буквально за несколько секунд до замены.
Причем ситуация вообще не располагала к тактическому фолу. Никто не выбегал к воротам, и хватать за майку, играя с предупреждением, — худшее решение. Которое сломало Станковичу план Б (пришлось быстро отменять выход Мартинса), но не сломало игру.
Вдесятером «Спартак» наконец-то получил то, чего ему жизненно не хватало — пространство в атаке. Да, туда еще нужно было добежать, но чуть ли не первая попытка закончилась назначением пенальти — и очередным голом Барко.
Отметим еще один факт: при комфортном счете уже Станкович мог припарковать «автобус», но не стал этого делать: хозяева выстроились в 4-4-1 и продолжили давление, почти не выпуская «Рубин» за центральную линию. Да, сбивали темп паузами, заменами и долгими (насколько возможно) атаками, которые чаще всего завершались фолами. В основном — на Барко, который даже в этой ситуации был первым на подборах, накручивал по два-три человека за раз и был абсолютно лучшим на поле. Снова.
«Рубин» в такой ситуации разочаровал. Гости перебили «Спартак» по фолам (28 против 8 нарушений!), но в большинстве даже не приблизились к голу. И вообще выглядели лучше, играя в равных составах.
Шок, что для победы Станковичу помогло удаление, которое вообще-то могло все сломать. С другой стороны, это же в стиле «Спартака»: сами себе устроили триллер, но выкарабкались и забрали победу.
Классика.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
4
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
5
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
6
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|0 : 3
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|1 : 0
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|0 : 0
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1