«Пари НН» упустил первую победу при Гончаренко. «Ростов» спасся в концовке, но не выигрывает с сентября
Эту встречу «Пари НН» и «Ростова» болельщики обоих клубов ждали больше, чем обычно: фанатам нижегородцев не терпелось увидеть первый официальный матч Виктора Гончаренко, возглавившего команду после ухода Саши Илича. А ростовчане надеялись, что в Нижнем Новгороде черная полоса, тянущаяся с конца сентября, наконец-то закончится. Разочарованными остались все.
Особенной игре — особенная подготовка, но оба тренера, на первый взгляд, перемудрили. Замыслы Гончаренко пока сложно понять, но решение не включить в старт почти всех, кто организовывал голы нижегородцев в этом сезоне, мягко говоря, удивило. Царукян (2+1 по системе «гол + пас») и Стаматов (2 голевые передачи) остались в запасе, а Зе Турбо (1+1) вообще не попал в заявку. О травме или отдыхе после сборной последнего не сообщалось.
Карпин тоже пошел на риск. У него не было выбора — команда приехала в Нижний Новгород с серией из четырех матчей без побед и голов, изменения напрашивались. Но они также вызвали вопросы: в запасе остались вингер Алексей Сутормин и защитник Андрей Лангович, зато в стартовом составе появились далеко не основные игроки — Хорен Байрамян и Евгений Чернов. Кроме того, Карпин снова (вынужденно) поменял вратаря, доверив место, казалось бы, «списанному» еще летом Ханкичу.
В экспериментальных условиях («Пари НН» — с новым тренером, «Ростов» — с обновленным составом) команды в первом тайме не показали ничего искрометного. Прямо совсем — вратари практически отдыхали. Запомнился лишь один более-менее опасный момент — на 17-й минуте после углового «Ростова» защитник Осипенко пробил головой в перекладину, а вингер Мохеби добивал почти в пустые ворота, но мяч с линии вынес Гоцук.
Довольных первым таймом точно не было: у «Ростова» и «Пари НН» в атаке не клеилось. Поэтому пошли замены — Гончаренко выпустил Стаматова, а Карпин внезапно дал шанс центральному защитнику Мелехину.
Но ни замены, ни тренерские увещевания в перерыве не сработали — во втором тайме характер игры не изменился. Однако это не помешало хозяевам на 75-й минуте организовать неожиданную и симпатичную голевую атаку: Боселли с левого края штрафной навесил на одиноко стоящего Царукяна, и тот мощно вогнал мяч в сетку. Болельщики «Пари НН» сильно жаловались перед игрой на то, что Царукян остался в запасе. Вероятно, Гончаренко больше так ошибаться не будет.
А «Ростов», прижатый к стенке, наконец перешел к активным действиям. После девяти (!) таймов без голов желто-синие начали робко вспоминать, как это делается, — но получалось плохо. Вероятно, освежить память так и не удалось бы, если бы Мохеби на последней минуте не заработал пенальти. Попытку уверенно реализовал Осипенко, переиграв, кстати, бывшего партнера — вратаря Никиту Медведева.
Так матч и закончился. На большее у команд не хватило ни сил, ни времени, ни мастерства. 1:1 — вроде бы и неплохой результат по такой игре, но вряд ли кто-то им сильно доволен. Нижегородцы упустили победу на последней минуте, ростовчане снова не забили с игры и не победили — уже в пятой встрече подряд. Ожидания соперников явно не оправдались.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
2
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
3
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
13
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
14
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2