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«Пари НН» упустил первую победу при Гончаренко. «Ростов» спасся в концовке, но не выигрывает с сентября

«Пари НН» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян против хавбека «Пари НН» Хуана Боселли.
Фото ФК «Пари Нижний Новгород», соцсети
1:1 в Нижнем Новгороде.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:1
Ростов

Эту встречу «Пари НН» и «Ростова» болельщики обоих клубов ждали больше, чем обычно: фанатам нижегородцев не терпелось увидеть первый официальный матч Виктора Гончаренко, возглавившего команду после ухода Саши Илича. А ростовчане надеялись, что в Нижнем Новгороде черная полоса, тянущаяся с конца сентября, наконец-то закончится. Разочарованными остались все.

Особенной игре — особенная подготовка, но оба тренера, на первый взгляд, перемудрили. Замыслы Гончаренко пока сложно понять, но решение не включить в старт почти всех, кто организовывал голы нижегородцев в этом сезоне, мягко говоря, удивило. Царукян (2+1 по системе «гол + пас») и Стаматов (2 голевые передачи) остались в запасе, а Зе Турбо (1+1) вообще не попал в заявку. О травме или отдыхе после сборной последнего не сообщалось.

Карпин тоже пошел на риск. У него не было выбора — команда приехала в Нижний Новгород с серией из четырех матчей без побед и голов, изменения напрашивались. Но они также вызвали вопросы: в запасе остались вингер Алексей Сутормин и защитник Андрей Лангович, зато в стартовом составе появились далеко не основные игроки — Хорен Байрамян и Евгений Чернов. Кроме того, Карпин снова (вынужденно) поменял вратаря, доверив место, казалось бы, «списанному» еще летом Ханкичу.

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В экспериментальных условиях («Пари НН» — с новым тренером, «Ростов» — с обновленным составом) команды в первом тайме не показали ничего искрометного. Прямо совсем — вратари практически отдыхали. Запомнился лишь один более-менее опасный момент — на 17-й минуте после углового «Ростова» защитник Осипенко пробил головой в перекладину, а вингер Мохеби добивал почти в пустые ворота, но мяч с линии вынес Гоцук.

Довольных первым таймом точно не было: у «Ростова» и «Пари НН» в атаке не клеилось. Поэтому пошли замены — Гончаренко выпустил Стаматова, а Карпин внезапно дал шанс центральному защитнику Мелехину.

Но ни замены, ни тренерские увещевания в перерыве не сработали — во втором тайме характер игры не изменился. Однако это не помешало хозяевам на 75-й минуте организовать неожиданную и симпатичную голевую атаку: Боселли с левого края штрафной навесил на одиноко стоящего Царукяна, и тот мощно вогнал мяч в сетку. Болельщики «Пари НН» сильно жаловались перед игрой на то, что Царукян остался в запасе. Вероятно, Гончаренко больше так ошибаться не будет.

А «Ростов», прижатый к стенке, наконец перешел к активным действиям. После девяти (!) таймов без голов желто-синие начали робко вспоминать, как это делается, — но получалось плохо. Вероятно, освежить память так и не удалось бы, если бы Мохеби на последней минуте не заработал пенальти. Попытку уверенно реализовал Осипенко, переиграв, кстати, бывшего партнера — вратаря Никиту Медведева.

Так матч и закончился. На большее у команд не хватило ни сил, ни времени, ни мастерства. 1:1 — вроде бы и неплохой результат по такой игре, но вряд ли кто-то им сильно доволен. Нижегородцы упустили победу на последней минуте, ростовчане снова не забили с игры и не победили — уже в пятой встрече подряд. Ожидания соперников явно не оправдались.

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