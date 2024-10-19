Дуглас Сантос получит паспорт РФ. Он сможет играть за сборную России? А легионером останется?
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос с большой долей вероятности пойдет по стопам своего соотечественника Марио Фернандеса и получит российский паспорт. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По данным инсайдера, процедура получения паспорта 30-летним бразильцем идет уже несколько месяцев. Петербургский клуб направил запрос в РФС, который изучил эту инициативу, подготовил справку по заслугам игрока и выдал ему положительную характеристику для следующих стадий рассмотрения вопроса. Наиболее вероятным видится сценарий, при котором Дуглас станет гражданином нашей страны уже в 2024 году.
Сборная России и статус легионера
При этом Сантос, который играл за Бразилию на Олимпиаде-2016 и в товарищеском матче с Панамой, все равно будет считаться легионером в РПЛ. А также не сможет получить вызов в сборную России. Чтобы это произошло, нужно изменение регламента от ФИФА.
«Дуглас Сантос не имеет права выступать за национальную команду России, а также любой другой страны, кроме Бразилии. Но получить российский паспорт он сможет за «особые заслуги перед Россией» — это исключительный порядок, даже не упрощенный», — сказал спортивный юрист Михаил Прокопец «Чемпионату». Он также пояснил, почему бразильский защитник останется легионером в премьер-лиге.
«Легионер — cтатус футболиста, не имеющего права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами Регламента по применению Устава ФИФА. Статус легионера привязан к возможности играть за сборную. Если Сантос не может играть за сборную, то не может не быть легионером», — сказал Прокопец.
Он давно ощущает себя россиянином
В 2021-м он говорил, что с удовольствием сыграл бы за сборную России.
«Конечно! Если бы был такой шанс и такое предложение — воспользовался бы им. Многие бразильцы играют за сборные других стран. Даже в Испании и Италии. В Бразилии огромное количество футболистов, далеко не у всех есть возможность выступать за национальную команду. При этом у каждого есть мечта сыграть на чемпионате мира против сильнейших игроков планеты. Поэтому ребята и решаются на смену футбольного гражданства. Это нормально», — подчеркивал Сантос в интервью РИА Новости.
Летом 2023-го Дуглас рассказывал «СЭ», что даже без паспорта ощущает себя на какую-то часть россиянином.
«Уже несколько месяцев у Клаудиньо и Малкома есть паспорта, и мы рады этому — клуб сможет рассчитывать на других иностранцев. Я тут уже четыре года и даже без паспорта ощущаю себя на какую-то часть россиянином. «Зенит» — мой дом!»
Как отреагировали в «Зените»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев призвал дождаться официальной информации и отказался комментировать новость.
«Еще раз обращаю на это внимание: вы работаете не на слухах, а на информации, которую сообщают клуб и его официальные представители. Дождитесь информации от меня лично или от пресс-службы клуба, поскольку мы публикуем только ту информацию, которую считаем необходимой. Сегодня я комментировать это не буду», — сказал Медведев «РБК Спорт».
Дуглас Сантос перешел в невскую команду летом 2019 года из «Гамбурга». За этот период он принял участие в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 33 результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
2
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
3
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
13
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
14
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2