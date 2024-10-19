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Дуглас Сантос получит паспорт РФ. Он сможет играть за сборную России? А легионером останется?

Бразилец Дуглас Сантос из «Зенита» хочет получить паспорт РФ
Роман Кольцов
Корреспондент
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Дуглас Сантос играет за «Зенит» с 2019 года.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Дуглас Сантос.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Еще один бразилец станет гражданином нашей страны.

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос с большой долей вероятности пойдет по стопам своего соотечественника Марио Фернандеса и получит российский паспорт. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным инсайдера, процедура получения паспорта 30-летним бразильцем идет уже несколько месяцев. Петербургский клуб направил запрос в РФС, который изучил эту инициативу, подготовил справку по заслугам игрока и выдал ему положительную характеристику для следующих стадий рассмотрения вопроса. Наиболее вероятным видится сценарий, при котором Дуглас станет гражданином нашей страны уже в 2024 году.

Сборная России и статус легионера

При этом Сантос, который играл за Бразилию на Олимпиаде-2016 и в товарищеском матче с Панамой, все равно будет считаться легионером в РПЛ. А также не сможет получить вызов в сборную России. Чтобы это произошло, нужно изменение регламента от ФИФА.

«Дуглас Сантос не имеет права выступать за национальную команду России, а также любой другой страны, кроме Бразилии. Но получить российский паспорт он сможет за «особые заслуги перед Россией» — это исключительный порядок, даже не упрощенный», — сказал спортивный юрист Михаил Прокопец «Чемпионату». Он также пояснил, почему бразильский защитник останется легионером в премьер-лиге.

«Легионер — cтатус футболиста, не имеющего права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами Регламента по применению Устава ФИФА. Статус легионера привязан к возможности играть за сборную. Если Сантос не может играть за сборную, то не может не быть легионером», — сказал Прокопец.

Дуглас Сантос.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Он давно ощущает себя россиянином

В 2021-м он говорил, что с удовольствием сыграл бы за сборную России.

«Конечно! Если бы был такой шанс и такое предложение — воспользовался бы им. Многие бразильцы играют за сборные других стран. Даже в Испании и Италии. В Бразилии огромное количество футболистов, далеко не у всех есть возможность выступать за национальную команду. При этом у каждого есть мечта сыграть на чемпионате мира против сильнейших игроков планеты. Поэтому ребята и решаются на смену футбольного гражданства. Это нормально», — подчеркивал Сантос в интервью РИА Новости.

Летом 2023-го Дуглас рассказывал «СЭ», что даже без паспорта ощущает себя на какую-то часть россиянином.

«Уже несколько месяцев у Клаудиньо и Малкома есть паспорта, и мы рады этому — клуб сможет рассчитывать на других иностранцев. Я тут уже четыре года и даже без паспорта ощущаю себя на какую-то часть россиянином. «Зенит» — мой дом!»

Малком и&nbsp;Клаудиньо. Малком и Клаудиньо получат российские паспорта. В РФС допускают, что они сыграют за сборную России

Как отреагировали в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев призвал дождаться официальной информации и отказался комментировать новость.

«Еще раз обращаю на это внимание: вы работаете не на слухах, а на информации, которую сообщают клуб и его официальные представители. Дождитесь информации от меня лично или от пресс-службы клуба, поскольку мы публикуем только ту информацию, которую считаем необходимой. Сегодня я комментировать это не буду», — сказал Медведев «РБК Спорт».

Дуглас Сантос перешел в невскую команду летом 2019 года из «Гамбурга». За этот период он принял участие в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 33 результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Дуглас Сантос
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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