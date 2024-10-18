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«Общался с Карпиным на тему ухода из «Ростова». Глебов — о срыве трансфера в «Спартак», Европе и сборной России

Глебов рассказал, какую роль играет Карпин в его карьере
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Данил Глебов и Валерий Карпин.
Фото «СЭ»
«СЭ» поговорил с полузащитником «Ростова» и сборной России.

«Лучше сыграть против детишек из Курской области»

— Ты только что вернулся из расположения сборной России, для которой в этом октябре так и не могли найти соперника. Как ты реагировал на новости о потенциальных оппонентах?

— В целом, все последние сборы были странными. В сентябре вот с Таиландом тоже не сыграли. По моему мнению, если уж сборная Пакистана ведет себя так неуважительно по отношению к нашей команде и к нашей стране, лучше набрать детишек из Курской области, других регионов, привезти их сюда на пару дней, потренироваться вместе, сыграть матч и разъехаться. От этого точно больше пользы: и нам такое мероприятие в кайф в эмоциональном плане, и для детей это топ.

— А каково в эмоциональном плане было готовиться во время сбора непонятно к чему? Практически в полной неизвестности.

— Повторюсь, последние сборы так странно складываются, что едешь и понимаешь: нужно быть готовым ко всему вообще. Естественно, в день игры ты забываешь все эти разговоры — надеваешь футболку сборной, и там уже неважно, против кого ты выходишь. Нужно биться!

— Со стороны кажется, что ваши отношения с Валерием Карпиным выходят за рамки простого взаимодействия «игрок — тренер».

— Начнем с того, что он мне доверился. Когда я пришел в «Ростов», молодых ребят там совсем не было. В составе подобрались в основном опытные игроки: Ивелин Попов, Роман Еременко, Рагнар Сигурдссон, футболисты, прошедшие огромный футбольный путь. Понятно, что я тогда играл понемногу, но сам факт, что тренер мне доверял — это приятно.

Естественно, он меня обучил многим футбольным вещам. Советы он не сильно раздает, больше подкалывает, ха-ха. Но через эти подколы можно многое для себя взять. Условно: смеется он над передачей твоей — значит, надо поработать над этим элементом. Он своими подколами и шутками помог мне вырасти как футболисту.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Данил Глебов с&nbsp;мячом. «Карпин стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен». Интервью Глебова

— Можешь назвать Валерия Георгиевича своим футбольным отцом?

— Если говорить честно и открыто — да. В футболе этот человек мне многое дал, оказал доверие. Благодаря ему в моей жизни и карьере сейчас все именно так, как есть.

— Переключиться с клубных дел надолго не получилось — «Ростов» в этом сезоне выступает неуверенно. Какие задачи стоят перед командой?

— Задача простая: играть в футбол, который мы пропагандируем и отрабатываем на тренировках. Сейчас не лучший отрезок для нас. С Виталием Кафановым вспоминали, что в прошлом сезоне примерно в это же время у нас был похожий отрезок: ведя 2:0, упустили победу над «Краснодаром»; вели 3:1 с ЦСКА, а закончили 3:3; потеряли очки с «Балтикой», также ведя 2:0... Какая-то осенняя хандра, что-то не то с нами происходит.

Но мы, естественно, на это скидок не делаем. Сейчас самое главное — не словить полный тильт (покерный термин, обозначающий состояние умственного или эмоционального замешательства или разочарования, при котором игрок принимает неоптимальную стратегию. — Прим. «СЭ») и попытаться выправить ситуацию. Все получится, если будем правильно тренироваться и отдаваться работе целиком. В принципе, мы и так это делаем, но где-то не можем забить, где-то не везет... Это нужно переломить, и, я думаю, все наладится. Каких-то конкретных задач касательно места в таблице нам озвучено не было. Задача одна — выходить и выигрывать.

Данил Глебов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Переход в «Спартак» — интересная тема»

— Много говорилось о твоем возможном переходе в «Спартак». В итоге трансфер не состоялся — из-за хорошей игры Умярова на позиции опорника. И вот очный матч с красно-белыми, именно Умяров накрывает тебя, после чего случается первый гол. Не подумал тогда: «Черт, снова ты...»?

— Нет, таких мыслей не было. Это футбол, случился такой эпизод, что поделать. На месте Умярова мог быть любой футболист «Спартака». Я спокойно отнесся к тому, что там оказался именно Наиль. Это скорее эксперты, журналисты обсуждают. Для меня это был просто футбольный момент. Уверен, еще пять раз такое случись — мяч ни разу в ворота не залетит. Но в футболе происходит всякое...

— Ты признавался, что общался с Карпиным по поводу возможного перехода в «Спартак». Что Валерий Георгиевич тебе посоветовал?

— Не было такого, чтобы он мне прямо советовал уходить или оставаться. У тренера такая позиция: он не хочет лишаться меня как хорошего игрока, но если поступит устраивающее клуб предложение, то как бывший футболист и нынешний тренер он мне посоветовал переходить.

— Тебя уже не первый год отправляют в «Спартак». Наверное, этот трансфер когда-то случится? Как думаешь, как отнесутся к этому болельщики «Ростова?

— Мне тяжело говорить на этот счет. Я капитан «Ростова», точно не мое дело — оценивать, как люди отнесутся к этому. Наверное, они должны понимать... Конечно, в игре каждого футболиста бывают недочеты — всегда можно что-то улучшить. Но в плане отношения к делу... Я никогда не давал себе расслабиться на тренировках и в играх, всегда старался держать планку и быть преданным своему делу. Тема этого перехода очень интересная, на самом-то деле.

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«Отправиться в условный ПАОК, как Чалов? Почему нет?»

— Что бы ты выбрал: стать легендой в России или перебраться в Европу?

— Конечно, хотелось бы «понюхать» тренировочный процесс там, посмотреть футбольную жизнь за границей. Ребята, приезжающие из Европы, говорят, что уровень там другой. И хочется это опробовать на себе. Все ведь говорят, что вернуться всегда можно, а вот если вовремя не уехать... Потом, возможно, придется жалеть об этом всю жизнь. Но нужно еще смотреть, куда ехать. Не хочется переходить в вылетающий клуб, не решающий серьезные задачи.

— Тогда топ-лиги — или условная Турция или Греция? Тот же Чалов перебрался в ПАОК.

— Его команда в еврокубках играет. Так что почему бы и нет? Дай Бог, Федя себя сейчас хорошо проявит, и перед ним могут открыться двери клубов побольше и из более сильных чемпионатов. ПАОК — один из лидеров в Греции. Если бы это был аутсайдер своего чемпионата, думаю, Чалов туда не поехал бы.

Егор Голенков, Данил Глебов и Мохаммад Мохебби (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Есть клуб в Европе, в котором ты мечтал бы поиграть?

— Нет ни клуба, ни чемпионата. Как нет пока и никаких вариантов из Европы. Так что говорить особенно не о чем.

— А в России, помимо «Спартака», с кем-то разговаривал?

— Да я лично вообще ни с кем не разговаривал. Это скорее вопрос к руководителям клубов. Слышал, что ЦСКА тоже выходил на «Ростов». Но этот вопрос решался на уровне руководителей, я был в неведении и сам ни с кем переговоров не вел.

Дарик Агаларов

Валерий Карпин
Данил Глебов
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
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 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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