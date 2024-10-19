«Локо» сгорел «Химкам» и упустил первое место. У Бакаева дубль, Джикия выглядел неуверенно
«Локомотив» в 12-м туре РПЛ уступил «Химкам» (0:2), располагающимся в зоне стыковых матчей. Химчане прервали восьмиматчевую серию без побед, а железнодорожники отпустили в чемпионской гонке «Краснодар» и «Зенит».
Джикия впервые вышел в основе «Химок» в РПЛ, но запомнился только потерями
«Локомотив» стартовал с мощного давления — работали прессинг на чужой половине поля и скоростные игроки в атакующей группе. На пятой минуте родился первый топ-момент: Дмитрий Воробьев обокрал защитника «Химок» у чужой штрафной, ворвался внутрь и пробил с нескольких метров — попал в Никиту Кокарева. От вратаря «Химок» мяч улетел на один из множества угловых — всего за первый тайм железнодорожники использовали семь корнеров.
В стартовые 10 минут футболисты «Локо» нанесли пять ударов и подали четыре угловых, однако конкретной угрозы воротам «Химок» было мало. Со временем подмосковная команда отъехала от своей штрафной, но самостоятельно почти не угрожала Илье Лантратову — лишь два удара за первые 45 минут против 10 попыток у «Локомотива». Правда, выстрел Воробьева остался единственным попаданием красно-зеленых в створ.
Атакующая стратегия хозяев часто сводилась к забросам на Антона Заболотного, но габаритного форварда регулярно переигрывал еще более громадный Жерзино Ньямси. У «Химок» же в обороне впервые в стартовом составе в РПЛ вышел Георгий Джикия: в первом тайме он запомнился двумя потерями — больше всех в составах обеих команд.
В конце первого тайма «Химки» перетянули инициативу и на 42-й минуте создали острый эпизод. Заболотный вновь стал адресатом передачи — Ориньо прострелил с левого фланга в штрафную, в центре которой форвард неожиданно получил свободное пространство. Антон мог пробить практически с линии вратарской, но из-за спины его опередил Егор Погостнов — молодой защитник в подкате выбил мяч.
Бакаев казнил «Локо» дублем за шесть минут
В начале второго тайма Погостнов вновь не дал Заболотному пробить с нескольких метров. «Химки» пробурили оборону «Локо» с левого фланга, но Егор в последний момент перекусил передачу на свободного нападающего. «Локомотив» пропустил на 54-й минуте, и это было неожиданно — команда только забрала контроль себе. Зелимхан Бакаев забил первый мяч в этом сезоне РПЛ. Нападающий «Химок» воспользовался неудачным рикошетом от Погостнова, после которого мощно выстрелил в нижний угол из штрафной.
Михаил Галактионов отреагировал на пропущенный тройной заменой — на поле вырвались Наир Тикнизян, Эдгар Севикян и Тимур Сулейманов. Однако всего спустя шесть минут железнодорожники пропустили второй. Бакаев подстерег обрез Дмитрия Баринова недалеко от штрафной, подхватил мяч на высокой скорости и примерно с правого угла вратарской проткнул Лантратову между ног. Вся команда очень эмоционально отпраздновала гол Зелимхана — в кучу игроков прибежал даже вратарь Кокарев. Это первый дубль нападающего за пять лет.
Ударный отрезок «Химок» сказался на морали команд: хозяева куда чаще и острее забирались в чужую штрафную по сравнению с первым таймом, а вот гости практически не обостряли. За весь второй тайм команда Галактионова не нанесла ни одного удара в створ. Соперник за это время оформил четыре.
На 78-й минуте вновь близко к голу оказался Заболотный. Ориньо получил мяч в штрафной, раскидал защитников дриблингом и пробил с нескольких метров. Удар заблокировали, однако Антон подскочил на добивание, но не переиграл Лантратова с острого угла. Атаки «Локо» же с приближением финального свистка становились все более безжизненными.
Как команды выступают в этом сезоне
До старта матча «Локомотив» делил первое место с «Краснодаром». Теперь железнодорожники отпустили «быков» на три очка и еще на два отъехали от «Зенита» — оба конкурента прошли 12-й тур без потерь. «Химки» обогнали «Факел», но по-прежнему остались в зоне стыковых матчей с 11 баллами в 12 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
13
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2