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Сегодня, 18:45

«Локо» сгорел «Химкам» и упустил первое место. У Бакаева дубль, Джикия выглядел неуверенно

«Локомотив» на выезде проиграл «Химкам»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакав (№18) против Александра Сильянова (№4).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Но «Химки» все еще в борьбе за выживание.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
2:0
Локомотив

«Локомотив» в 12-м туре РПЛ уступил «Химкам» (0:2), располагающимся в зоне стыковых матчей. Химчане прервали восьмиматчевую серию без побед, а железнодорожники отпустили в чемпионской гонке «Краснодар» и «Зенит».

Джикия впервые вышел в основе «Химок» в РПЛ, но запомнился только потерями

«Локомотив» стартовал с мощного давления — работали прессинг на чужой половине поля и скоростные игроки в атакующей группе. На пятой минуте родился первый топ-момент: Дмитрий Воробьев обокрал защитника «Химок» у чужой штрафной, ворвался внутрь и пробил с нескольких метров — попал в Никиту Кокарева. От вратаря «Химок» мяч улетел на один из множества угловых — всего за первый тайм железнодорожники использовали семь корнеров.

В стартовые 10 минут футболисты «Локо» нанесли пять ударов и подали четыре угловых, однако конкретной угрозы воротам «Химок» было мало. Со временем подмосковная команда отъехала от своей штрафной, но самостоятельно почти не угрожала Илье Лантратову — лишь два удара за первые 45 минут против 10 попыток у «Локомотива». Правда, выстрел Воробьева остался единственным попаданием красно-зеленых в створ.

Атакующая стратегия хозяев часто сводилась к забросам на Антона Заболотного, но габаритного форварда регулярно переигрывал еще более громадный Жерзино Ньямси. У «Химок» же в обороне впервые в стартовом составе в РПЛ вышел Георгий Джикия: в первом тайме он запомнился двумя потерями — больше всех в составах обеих команд.

В конце первого тайма «Химки» перетянули инициативу и на 42-й минуте создали острый эпизод. Заболотный вновь стал адресатом передачи — Ориньо прострелил с левого фланга в штрафную, в центре которой форвард неожиданно получил свободное пространство. Антон мог пробить практически с линии вратарской, но из-за спины его опередил Егор Погостнов — молодой защитник в подкате выбил мяч.

Антон Заболотный и&nbsp;Алексей Батраков. «Локомотив» проиграл «Химкам». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Бакаев казнил «Локо» дублем за шесть минут

В начале второго тайма Погостнов вновь не дал Заболотному пробить с нескольких метров. «Химки» пробурили оборону «Локо» с левого фланга, но Егор в последний момент перекусил передачу на свободного нападающего. «Локомотив» пропустил на 54-й минуте, и это было неожиданно — команда только забрала контроль себе. Зелимхан Бакаев забил первый мяч в этом сезоне РПЛ. Нападающий «Химок» воспользовался неудачным рикошетом от Погостнова, после которого мощно выстрелил в нижний угол из штрафной.

Михаил Галактионов отреагировал на пропущенный тройной заменой — на поле вырвались Наир Тикнизян, Эдгар Севикян и Тимур Сулейманов. Однако всего спустя шесть минут железнодорожники пропустили второй. Бакаев подстерег обрез Дмитрия Баринова недалеко от штрафной, подхватил мяч на высокой скорости и примерно с правого угла вратарской проткнул Лантратову между ног. Вся команда очень эмоционально отпраздновала гол Зелимхана — в кучу игроков прибежал даже вратарь Кокарев. Это первый дубль нападающего за пять лет.

Ударный отрезок «Химок» сказался на морали команд: хозяева куда чаще и острее забирались в чужую штрафную по сравнению с первым таймом, а вот гости практически не обостряли. За весь второй тайм команда Галактионова не нанесла ни одного удара в створ. Соперник за это время оформил четыре.

На 78-й минуте вновь близко к голу оказался Заболотный. Ориньо получил мяч в штрафной, раскидал защитников дриблингом и пробил с нескольких метров. Удар заблокировали, однако Антон подскочил на добивание, но не переиграл Лантратова с острого угла. Атаки «Локо» же с приближением финального свистка становились все более безжизненными.

Как команды выступают в этом сезоне

До старта матча «Локомотив» делил первое место с «Краснодаром». Теперь железнодорожники отпустили «быков» на три очка и еще на два отъехали от «Зенита» — оба конкурента прошли 12-й тур без потерь. «Химки» обогнали «Факел», но по-прежнему остались в зоне стыковых матчей с 11 баллами в 12 матчах.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
13
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 0 : 5
18.10 20:15
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19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 1 : 1
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 0 : 3
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 2 : 0
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Рубин – Динамо
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Зенит

 8
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Алексей Батраков

Локомотив

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