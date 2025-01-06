Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:30

В «Спартак» и «Краснодар» сватают экс-одноклубника Барко. Солари начинал в гандболе, поздно раскрылся и забил уникальный гол

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Ривер Плейта» Пабло Солари
Пабло Солари может продолжить карьеру в «Спартаке».
Фото Getty Images
Что нужно знать о потенциальном новичке РПЛ.

Слухи о трансфере

На следующий день после того, как «Спартак» подтвердил трансфер Эсекьеля Барко, аргентинский агент Ариел Кипершмид заявил, что вскоре в Россию может отправиться еще один футболист «Ривер Плейта» — нападающий Пабло Солари.

«Мы готовы слушать предложения российских клубов, как и в январе. Солари — ключевой игрок для «Ривера». Больше, чем Барко. Хотя Барко мне нравится. Но Солари более важен для тренера «Ривера» сейчас», — заявил Кипершмид Legalbet.

Действительно, история с возможным трансфером Солари в РПЛ раскручивалась еще в январе 2024 года. Тогда «Чемпионат» писал, что «Краснодар» предложил за футболиста 15 миллионов евро. Правда, продолжения эта история тогда не получила.

В очередной раз фамилия Солари в контексте РПЛ всплыла в сентябре, когда вновь заговорил Кипершмид: «С «Краснодаром» мы общаемся по телефону. Новых предложений на столе от них у нас нет. Со «Спартаком» то же самое. Клубы разговаривают с «Ривер Плейтом», как я знаю. Если российские команды договорятся с футболистом и его клубом, мы открыты для предложений. Но у Солари все хорошо в Аргентине».

И вот сейчас — новая волна слухов. Аргентинский Soy Del Millo пишет, что «Краснодар» готов предложить за футболиста 18 миллионов евро, а Кипершмид уверяет, что помимо «быков» на его клиента по-прежнему претендует и «Спартак». Возможно, все это лишь агентские игры и попытка взвинтить цену на Солари или добиться для него нового контракта. Но раз уж имя одного игрока так часто всплывает в привязке к России, стоит познакомиться с ним поближе.

Нападающий «Ривер Плейта» Пабло Солари
Фото Global Look Press

Солари сложно начинал в футболе и спас великий клуб от вылета

Пабло Солари родился в марте 2001 года в небольшом аргентинском городке Арисона, где проживает всего около тысячи человек. Мальчик питал страсть к спорту, но начинал не в футболе, а играя в школьной гандбольной команде. Ребята выступали в чемпионате школ и нередко выезжали в крупные города на турниры. Понятное дело, часто уступали, так как в командах из других учебных заведений обучались по три или четыре тысячи учеников, так что состав у соперников был куда более крепкий. Но у Пабло был свой козырь — его крестный отец Федерико Вилья был тренером гандбольной команды и многому его научил.

«В нашей школе было всего 80 учеников, так что мы с трудом набирали ребят в команду, — рассказывал Вилья. — Пабло падал на паркет и плакал после поражений, он играл с крупными парнями, но был капитаном и опорой коллектива, так что никогда не сдавался. Уже в 13-14 лет он был очень быстрым и выносливым, с длинным шагом, потому постоянно носился от ворот до ворот и успевал везде».

Вендел, Манфред Угальде и&nbsp;Клаудиньо. Кого возьмут «Зенит» и «Спартак»? Угальде уедет в Европу, а Вендел и Клаудиньо в Бразилию? Онлайн-таблица трансферов РПЛ

По словам Вильи, именно гандбол стал фундаментом спортивных успехов Пабло. Так же считает и его отец, бывший футболист Виктор Солари: «Гандбол — очень динамичный вид спорта, где надо много думать, так что он очень помог сыну».

В детстве Пабло в основном играл в гандбол, но параллельно занимался и футболом, где тоже выделялся. В 14 лет даже попал на просмотр в «Ривер Плейт», но родители не отпустили его в такую даль от дома. Солари все-таки попадет в один из главных клубов страны, но позже. Зато тогда Пабло попал на глаза скауту Себастьяну Пайту, который устроил его в «Тальерес» из соседней Кордовы. В молодежке Солари начинал на позиции центрфорварда, но вскоре тренер переместил его на фланг, и там юноша смог раскрыть свои лучшие качества — скорость и легкость.

Нападающий «Ривер Плейта» Пабло Солари
Фото Getty Images

Правда, дебюта во взрослом футболе пришлось ждать до 19 лет. И то все случилось благодаря случаю — тренер Вальтер Лемма, работавший с Солари в молодежке «Тальереса», перебрался в чилийский «Коло-Коло» на роль ассистента. В 2020-м у клуба были большие проблемы — впервые за 97 лет существования он рисковал вылететь из высшего дивизиона. Ситуация усугубилась после травмы игрока основы Маркоса Боладоса, и Лемма предложил взять в аренду своего протеже.

Это было судьбоносное решение. Первые несколько месяцев Солари редко попадал даже в заявку, но затем жестко прибавил и закрепился в старте. В матче за сохранение прописки Пабло вышел в основе. До игры фанаты «Коло-Коло» ходили по городу с плакатом «Мы убьем вас, если вы вылетите». И Солари спас ситуацию, забив победный гол «Универсидад де Консписьон». Это был его первый гол во взрослом футболе — и сразу исторический. После этого «Коло-Коло» выкупил его контракт за миллион евро.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо. Клаудиньо может покинуть «Зенит», ЦСКА интересен вингер «Боки», «Локо» уведет защитника у Моуринью?

В следующем сезоне Пабло уже был непререкаемым игроком основы — выступал на обоих флангах атаки, но преимущественно слева. Оформил 8+6 и помог «Коло-Коло» прийти в себя — клуб стал чемпионом, а в 2022-м взял Кубок и Суперкубок страны. После такого успеха на Солари обратили внимание на родине — «Ривер Плейт» купил его за 4,2 миллиона евро и тут же стал подводить к основе. Пабло пошел на пользу его универсализм — он мог исполнить любую роль в атаке, потому имел регулярную практику. Играл справа, слева, в центре, в том числе исполнял пару «десяток» с Барко в 4-3-2-1. Тогда «Ривер» выиграл чемпионат Аргентины, а сам Солари набил 12+12 в 47 встречах.

Профайл Пабло Солари

Стиль игры

В нынешнем сезоне Солари осваивает новую роль — на острие в паре с другим нападающим. Пабло располагается чуть правее и чаще всего встречается с мячом именно в этой зоне, откуда смещается в центр и либо подает, либо бьет на силу. Рабочая нога у него правая, ярким дриблингом он не обладает, хотя умеет быстро перекладывать мяч с ноги на ногу и часто эффективно пользуется ложным замахом. Потому типология голов у аргентинца весьма стандартная — либо он врывается за спины защитникам за счет скорости, либо караулит подачи на дальней штанге. Хотя и сам нередко ассистирует партнерам мощными прострелами с фланга.

Виллиан Роша. Виллиан Роша может покинуть ЦСКА, «Милан» нацелился на Ольмо и Рэшфорда, «МЮ» хочет Осимхена

Вряд ли Солари можно назвать звездой аргентинского чемпионата, статистика в этом сезоне (по данным Sofascore) у него не самая выдающаяся: шесть голов при 5,14 xG (12% ударов заканчиваются голами), шесть голов правой ногой и ни одного левой, 8 созданных «больших моментов», 1,1 успешной обводки за игру, 37% выигранных единоборств.

При этом Солари весьма активен и старателен без мяча — дает большой объем работы, много прессингует, внимателен при переходе из атаки в оборону. Для потенциального покупателя он привлекателен в первую очередь за счет умения исполнить любую роль в атаке. Функционал Пабло весьма ограничен — он здорово умеет использовать несколько отточенных приемов, но каким-то выдающимся талантом не обладает, так что в случае переезда в Россию он с ходу вряд ли станет одной из главных звезд РПЛ. Но 23 года — перспективный возраст, и при правильном подходе Солари вполне может вырасти в очень зрелого и качественного мастера.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ривер Плейт
Читайте также
Алиев заявил о требовании Баку наказать виновных в крушении самолета AZAL в Казахстане
«ПСЖ» Сафонова победил «Монако» Головина в матче за Суперкубок Франции
Глава ИИХФ заявил о желании вернуть Россию на международную арену
Медведев раскритиковал заявление Зеленского о презрении к русскому народу
«Спартак» вернет Промеса, ЦСКА замахнулся на 20-миллионного игрока. Трансферные слухи РПЛ
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дркушич досрочно вернется в «Зенит» из «Црвены Звезды». Похоже, что на место Родригао
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости