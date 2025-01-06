В «Спартак» и «Краснодар» сватают экс-одноклубника Барко. Солари начинал в гандболе, поздно раскрылся и забил уникальный гол

Что нужно знать о потенциальном новичке РПЛ.

Слухи о трансфере

На следующий день после того, как «Спартак» подтвердил трансфер Эсекьеля Барко, аргентинский агент Ариел Кипершмид заявил, что вскоре в Россию может отправиться еще один футболист «Ривер Плейта» — нападающий Пабло Солари.

«Мы готовы слушать предложения российских клубов, как и в январе. Солари — ключевой игрок для «Ривера». Больше, чем Барко. Хотя Барко мне нравится. Но Солари более важен для тренера «Ривера» сейчас», — заявил Кипершмид Legalbet.

Действительно, история с возможным трансфером Солари в РПЛ раскручивалась еще в январе 2024 года. Тогда «Чемпионат» писал, что «Краснодар» предложил за футболиста 15 миллионов евро. Правда, продолжения эта история тогда не получила.

В очередной раз фамилия Солари в контексте РПЛ всплыла в сентябре, когда вновь заговорил Кипершмид: «С «Краснодаром» мы общаемся по телефону. Новых предложений на столе от них у нас нет. Со «Спартаком» то же самое. Клубы разговаривают с «Ривер Плейтом», как я знаю. Если российские команды договорятся с футболистом и его клубом, мы открыты для предложений. Но у Солари все хорошо в Аргентине».

И вот сейчас — новая волна слухов. Аргентинский Soy Del Millo пишет, что «Краснодар» готов предложить за футболиста 18 миллионов евро, а Кипершмид уверяет, что помимо «быков» на его клиента по-прежнему претендует и «Спартак». Возможно, все это лишь агентские игры и попытка взвинтить цену на Солари или добиться для него нового контракта. Но раз уж имя одного игрока так часто всплывает в привязке к России, стоит познакомиться с ним поближе.

Фото Global Look Press

Солари сложно начинал в футболе и спас великий клуб от вылета

Пабло Солари родился в марте 2001 года в небольшом аргентинском городке Арисона, где проживает всего около тысячи человек. Мальчик питал страсть к спорту, но начинал не в футболе, а играя в школьной гандбольной команде. Ребята выступали в чемпионате школ и нередко выезжали в крупные города на турниры. Понятное дело, часто уступали, так как в командах из других учебных заведений обучались по три или четыре тысячи учеников, так что состав у соперников был куда более крепкий. Но у Пабло был свой козырь — его крестный отец Федерико Вилья был тренером гандбольной команды и многому его научил.

«В нашей школе было всего 80 учеников, так что мы с трудом набирали ребят в команду, — рассказывал Вилья. — Пабло падал на паркет и плакал после поражений, он играл с крупными парнями, но был капитаном и опорой коллектива, так что никогда не сдавался. Уже в 13-14 лет он был очень быстрым и выносливым, с длинным шагом, потому постоянно носился от ворот до ворот и успевал везде».

По словам Вильи, именно гандбол стал фундаментом спортивных успехов Пабло. Так же считает и его отец, бывший футболист Виктор Солари: «Гандбол — очень динамичный вид спорта, где надо много думать, так что он очень помог сыну».

В детстве Пабло в основном играл в гандбол, но параллельно занимался и футболом, где тоже выделялся. В 14 лет даже попал на просмотр в «Ривер Плейт», но родители не отпустили его в такую даль от дома. Солари все-таки попадет в один из главных клубов страны, но позже. Зато тогда Пабло попал на глаза скауту Себастьяну Пайту, который устроил его в «Тальерес» из соседней Кордовы. В молодежке Солари начинал на позиции центрфорварда, но вскоре тренер переместил его на фланг, и там юноша смог раскрыть свои лучшие качества — скорость и легкость.

Фото Getty Images

Правда, дебюта во взрослом футболе пришлось ждать до 19 лет. И то все случилось благодаря случаю — тренер Вальтер Лемма, работавший с Солари в молодежке «Тальереса», перебрался в чилийский «Коло-Коло» на роль ассистента. В 2020-м у клуба были большие проблемы — впервые за 97 лет существования он рисковал вылететь из высшего дивизиона. Ситуация усугубилась после травмы игрока основы Маркоса Боладоса, и Лемма предложил взять в аренду своего протеже.

Это было судьбоносное решение. Первые несколько месяцев Солари редко попадал даже в заявку, но затем жестко прибавил и закрепился в старте. В матче за сохранение прописки Пабло вышел в основе. До игры фанаты «Коло-Коло» ходили по городу с плакатом «Мы убьем вас, если вы вылетите». И Солари спас ситуацию, забив победный гол «Универсидад де Консписьон». Это был его первый гол во взрослом футболе — и сразу исторический. После этого «Коло-Коло» выкупил его контракт за миллион евро.

В следующем сезоне Пабло уже был непререкаемым игроком основы — выступал на обоих флангах атаки, но преимущественно слева. Оформил 8+6 и помог «Коло-Коло» прийти в себя — клуб стал чемпионом, а в 2022-м взял Кубок и Суперкубок страны. После такого успеха на Солари обратили внимание на родине — «Ривер Плейт» купил его за 4,2 миллиона евро и тут же стал подводить к основе. Пабло пошел на пользу его универсализм — он мог исполнить любую роль в атаке, потому имел регулярную практику. Играл справа, слева, в центре, в том числе исполнял пару «десяток» с Барко в 4-3-2-1. Тогда «Ривер» выиграл чемпионат Аргентины, а сам Солари набил 12+12 в 47 встречах.

Стиль игры

В нынешнем сезоне Солари осваивает новую роль — на острие в паре с другим нападающим. Пабло располагается чуть правее и чаще всего встречается с мячом именно в этой зоне, откуда смещается в центр и либо подает, либо бьет на силу. Рабочая нога у него правая, ярким дриблингом он не обладает, хотя умеет быстро перекладывать мяч с ноги на ногу и часто эффективно пользуется ложным замахом. Потому типология голов у аргентинца весьма стандартная — либо он врывается за спины защитникам за счет скорости, либо караулит подачи на дальней штанге. Хотя и сам нередко ассистирует партнерам мощными прострелами с фланга.

Вряд ли Солари можно назвать звездой аргентинского чемпионата, статистика в этом сезоне (по данным Sofascore) у него не самая выдающаяся: шесть голов при 5,14 xG (12% ударов заканчиваются голами), шесть голов правой ногой и ни одного левой, 8 созданных «больших моментов», 1,1 успешной обводки за игру, 37% выигранных единоборств.

При этом Солари весьма активен и старателен без мяча — дает большой объем работы, много прессингует, внимателен при переходе из атаки в оборону. Для потенциального покупателя он привлекателен в первую очередь за счет умения исполнить любую роль в атаке. Функционал Пабло весьма ограничен — он здорово умеет использовать несколько отточенных приемов, но каким-то выдающимся талантом не обладает, так что в случае переезда в Россию он с ходу вряд ли станет одной из главных звезд РПЛ. Но 23 года — перспективный возраст, и при правильном подходе Солари вполне может вырасти в очень зрелого и качественного мастера.