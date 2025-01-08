Виллиан Жозе близок к уходу из «Спартака». Он мотивировал Угальде и забил один гол за полгода
Нападающий Виллиан Жозе близок к уходу из «Спартака». 33-летний бразилец присоединился к красно-белым только летом 2024 года, но быстро разочаровал — приехал с лишним весом и за полгода в московском клубе забил лишь один гол.
Что известно о трансфере
По данным бразильского медиа UOL, Виллиан Жозе может перейти в «Баию». По информации источника, клубы уже договорились об основных условиях сделки и сейчас обговаривают заключительные моменты. Контракт нападающего будет рассчитан на три года. Сумма трансфера неизвестна, при этом ранее Metaratings сообщал, что красно-белые готовы отпустить футболиста бесплатно — летом за него заплатили два миллиона евро «Бетису».
Также UOL информирует об интересе со стороны «Флуминенсе» — оттуда тоже пришло предложение, но «Баия» опередила конкурента. Сейчас «трехцветные» обсуждают личные условия Виллиана Жозе, а переговоры находятся на завершающей стадии.
«Толстый Вилли»
Первое, чем впечатлил форвард по приезде в Москву, — серьезный лишний вес. Ужасная форма бразильца бросалась в глаза, болельщики быстро прозвали футболиста «толстым Вилли», а шок от состояния новичка испытал даже тогдашний спортивный директор Томаш Амарал. По словам португальца, футболист показал себя как непрофессионал, хотя он нравился главному тренеру Деяну Станковичу, а в сезоне-2023/24 наколотил 14 голов в составе «Бетиса».
В «Спартаке» с результативностью возникли проблемы — бразилец долго боролся с избыточными килограммами, не проходил в основной состав и за полгода отличился лишь однажды. Правда, мяч Виллиана получился красивым и важным: он принес победу в дерби с «Динамо» (3:2) на групповом этапе Кубка России изящным ударом со штрафного на 90-й минуте. В той игре нападающий появился на поле ближе к концу второго тайма.
Зато Амарал отметил роль Виллиана в налаживании атмосферы внутри коллектива. «Я знал о сильных сторонах Виллиана, но у меня также имелась информация о его человеческих качествах. И было важно заполучить кого-то, кто помогал бы росту Угальде. Люди не знают, но первым, кто аплодировал Угальде на тренировках, давал ему советы и мотивировал, был Виллиан Жозе. Хотя это его прямой конкурент. Создание условий для существования этих связей — тоже часть работы спортивного директора. Тот кусочек головоломки, который складывается воедино. Это не очень большие инвестиции, и я считаю, что подписать его было логично. К сожалению, на поле ему не удалось продемонстрировать эту ценность», — рассказал Амарал в недавнем интервью изданию MaisFutebol.
Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны других клубов. Обсуждалось возможное возвращение в Испанию — в «Лас-Пальмас». Но эту информацию в разговоре с «СЭ» опроверг спортивный директор клуба Луис Эльгера. Чуть раньше агент футболиста Николо Аркури назвал неправдой слухи о трансфере в «Палмейрас». До «Спартака» Виллиан Жозе долгое время выступал в Испании: провел более сотни матчей за «Реал Сосьедад» и «Бетис», в молодости даже однажды вышел на поле в составе «Реала».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3