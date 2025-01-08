Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Виллиан Жозе близок к уходу из «Спартака». Он мотивировал Угальде и забил один гол за полгода

Виллиан Жозе может покинуть «Спартак»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Нападающий может вернуться на родину — в Бразилию.

Нападающий Виллиан Жозе близок к уходу из «Спартака». 33-летний бразилец присоединился к красно-белым только летом 2024 года, но быстро разочаровал — приехал с лишним весом и за полгода в московском клубе забил лишь один гол.

Вендел, Манфред Угальде и&nbsp;Клаудиньо. Кого возьмут «Зенит» и «Спартак»? Угальде уедет в Европу, а Вендел и Клаудиньо в Бразилию? Онлайн-таблица трансферов РПЛ

Что известно о трансфере

По данным бразильского медиа UOL, Виллиан Жозе может перейти в «Баию». По информации источника, клубы уже договорились об основных условиях сделки и сейчас обговаривают заключительные моменты. Контракт нападающего будет рассчитан на три года. Сумма трансфера неизвестна, при этом ранее Metaratings сообщал, что красно-белые готовы отпустить футболиста бесплатно — летом за него заплатили два миллиона евро «Бетису».

Также UOL информирует об интересе со стороны «Флуминенсе» — оттуда тоже пришло предложение, но «Баия» опередила конкурента. Сейчас «трехцветные» обсуждают личные условия Виллиана Жозе, а переговоры находятся на завершающей стадии.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Толстый Вилли»

Первое, чем впечатлил форвард по приезде в Москву, — серьезный лишний вес. Ужасная форма бразильца бросалась в глаза, болельщики быстро прозвали футболиста «толстым Вилли», а шок от состояния новичка испытал даже тогдашний спортивный директор Томаш Амарал. По словам португальца, футболист показал себя как непрофессионал, хотя он нравился главному тренеру Деяну Станковичу, а в сезоне-2023/24 наколотил 14 голов в составе «Бетиса».

В «Спартаке» с результативностью возникли проблемы — бразилец долго боролся с избыточными килограммами, не проходил в основной состав и за полгода отличился лишь однажды. Правда, мяч Виллиана получился красивым и важным: он принес победу в дерби с «Динамо» (3:2) на групповом этапе Кубка России изящным ударом со штрафного на 90-й минуте. В той игре нападающий появился на поле ближе к концу второго тайма.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Виллиан Жозе. Виллиан Жозе отправится в Турцию? ЦСКА вмешался в борьбу «Спартака» и «Краснодара» за Солари. Араухо может уйти в «Ювентус»

Зато Амарал отметил роль Виллиана в налаживании атмосферы внутри коллектива. «Я знал о сильных сторонах Виллиана, но у меня также имелась информация о его человеческих качествах. И было важно заполучить кого-то, кто помогал бы росту Угальде. Люди не знают, но первым, кто аплодировал Угальде на тренировках, давал ему советы и мотивировал, был Виллиан Жозе. Хотя это его прямой конкурент. Создание условий для существования этих связей — тоже часть работы спортивного директора. Тот кусочек головоломки, который складывается воедино. Это не очень большие инвестиции, и я считаю, что подписать его было логично. К сожалению, на поле ему не удалось продемонстрировать эту ценность», — рассказал Амарал в недавнем интервью изданию MaisFutebol.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны других клубов. Обсуждалось возможное возвращение в Испанию — в «Лас-Пальмас». Но эту информацию в разговоре с «СЭ» опроверг спортивный директор клуба Луис Эльгера. Чуть раньше агент футболиста Николо Аркури назвал неправдой слухи о трансфере в «Палмейрас». До «Спартака» Виллиан Жозе долгое время выступал в Испании: провел более сотни матчей за «Реал Сосьедад» и «Бетис», в молодости даже однажды вышел на поле в составе «Реала».

Виллиан Жозе
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Художник-постановщик Владимир Круглов умер в Театре имени Вахтангова
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
Рекламу конфет с участием Клебо сочли слишком откровенной и сняли с эфира
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Отец Илона Маска заявил о желании сына купить «Ливерпуль»
В Турции сообщили о планируемой военной операции с Сирией против РПК
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Источник: «Спартак» и «Баия» договорились о переходе Жозе, форвард подпишет контракт на три года
Белоголовцев заявил о чувстве огромного уважения к Галицкому и «Краснодару»: «Очень приятно смотреть»
Белоголовцев: «Всерьез разговаривать о каких-то попытках других клубов отобрать первенство у «Зенита» — смешно и нелепо»
Источник: новый спортивный директор «Спартака» Кахигао прибыл в Москву
Источник: на подписание Виллиана Жозе из «Спартака» претендует еще один клуб
Источник: ЦСКА может продать Келлвена в «Атлетико Минейро» за 5 миллионов евро
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кого возьмут «Зенит» и «Спартак»? Угальде уедет в Европу, а Вендел и Клаудиньо в Бразилию? Онлайн-таблица трансферов РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости