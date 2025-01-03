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Сегодня, 08:15

Клаудиньо может покинуть «Зенит», ЦСКА интересен вингер «Боки», «Локо» уведет защитника у Моуринью?

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в «Ботафого»
Отдел футбола «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Что в России

ЦСКА отказался продавать Виллиана Рошу и ведет двух игроков

ЦСКА отклонил предложение «Интернасьонала» по трансферу защитника Виллиана Роши, сообщает Antenados no Futebol.

По информации источника, бразильский клуб предложил 2 миллиона долларов за переход 29-летнего игрока, но армейцы ответили отказом.

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В текущем сезоне Роша провел 19 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Бразилец выступает за ЦСКА с сентября 2022 года.

Что касается трансферов на вход, то состав армейцев может пополнить левый защитник «Брайтона» Первис Эступиньян. Агент игрока уже подтвердил Sport24, что ЦСКА действительно заинтересован в его клиенте.

Еще один потенциальный новичок — вингер «Бока Хуниорс» Эксекиэль Себальос. По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб предложил за него 4 миллиона евро. В 92 матчах за «Боку» во всех турнирах на счету Себальоса 9 голов.

Защитник «Фенербахче» Левент Мерджан.
Фото ФК «Фенербахче»

«Локо» нашел нового защитника в Турции

«Локомотив» проявляет интерес к Левенту Мерджану из «Фенербахче», сообщает журналист Энес Кемерт со ссылкой на HTSpor.

По информации источника, турецкий клуб готов отпустить 24-летнего футболиста ради большей игровой практики. Однако, кроме «Локомотива», на игрока также претендуют «Дженоа» и «Брага».

Мерджан выступает за «Фенербахче» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел два матча в турецкой суперлиге, сыграв в общей сложности 10 минут. Ранее защитник выступал в «Шальке» и «Фатих Карагюмрюк».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока, выступающего на левом фланге обороны, в 2,3 миллиона евро.

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Клаудиньо вернется в Бразилию?

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в «Ботафого», утверждает журналист Жулио Мигель Нету.

По его данным, 27-летний футболист сине-бело-голубых является одним из кандидатов на усиление команды перед стартом нового сезона.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне бразилец провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Главное в Европе

«Барселона» все-таки зарегистрирует Ольмо?

Руководство «Барселоны» уверено, что зарегистрирует полузащитника Дани Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона, сообщает Sport.es.

По информации источника, 2 января состоялась встреча совета директоров клуба. Менеджеры считают, что зарегистрировать двоих футболистов поможет сделка о продаже VIP-мест на домашнем стадионе: именно дополнительный доход позволит каталонцам вписаться в экономические правила ла лиги.

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Ранее сообщалось, что ла лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора.

Напомним, Ольмо перешел в «Барселону» из «Лейпцига» в августе 2024 года. Тогда клуб сумел зарегистрировать 26-летнего испанца только на первую половину сезона-2024/25. В контракте полузащитника есть пункт, согласно которому он может уйти бесплатно, если не будет зарегистрирован в январе.

В первой половине сезона Ольмо забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Мохамед Салах.
Фото Reuters

«ПСЖ» заманивает Салаха

Мохамед Салах, который летом станет свободным агентом, а с 1 января имеет право вести переговоры с другими клубами, может перебраться во Францию. По данным журналиста Ромена Колле Годена, «ПСЖ» готов предложить 32-летнему египтянину трехлетний контракт с зарплатой в 500 тысяч евро в неделю.

«Ливерпуль» при этом дает соглашение на два года и окладом в 400 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне Салах провел 26 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 17 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

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Влахович уйдет из «Ювентуса»?

Как сообщает журналист Руди Галетти, Душан Влахович может перейти из «Ювентуса» в «Арсенал». Лондонский клуб сделал 24-летнего серба приоритетной целью на зимнее трансферное окно.

В качестве альтернатив Влаховичу «Арсенал» рассматривает приобретение Брайана Мбеумо из «Брентфорда», Лероя Сане из «Баварии» и Джейми Байно-Гиттенса из дортмундской «Боруссии».

Влахович выступает за туринский клуб с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 60 миллионов евро.

Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters

Рэшфорд отказался ехать в Саудовскую Аравию

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отклонил три предложения из Саудовской Аравии, утверждает The Times. Одно из них — с зарплатой в 35 миллионов фунтов в год.

По данным источника, Рэшфорд, который больше не входит в планы «МЮ» (клуб готов продать его зимой или отдать в аренду), все еще рассчитывает на вызов в сборную Англии и понимает, что для этого должен продолжать выступать на самом высоком уровне.

По той же причине нападающий не собирается переезжать в Турцию, где к нему также проявляли интерес.

Душан Влахович
Клаудиньо
Маркус Рэшфорд
Мохамед Салах
Футбол
Виллиан Роша
Дани Ольмо
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