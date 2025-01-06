Виллиан Роша может покинуть ЦСКА, «Милан» нацелился на Ольмо и Рэшфорда, «МЮ» хочет Осимхена

Обзор трансферных слухов.

Что в России?

Дркушич вернется в «Зенит»

Судя по всему, «Зенит» досрочно завершит аренду в «Црвене Звезде» Ваньи Дркушича. Как пишет Mozzart Sport, 25-летний словенец вернется в Санкт-Петербург уже этой зимой, после завершающего матча общего этапа Лиги чемпионов, хотя срок его контракта с сербским клубом рассчитан до лета 2025 года. Дркушич перешел в «Зенит» в августе 2024-го из «Сочи» за 4 миллиона евро и сразу был отдан в аренду «Црвене Звезде».

Мартирены не будет в «Зените»

По сообщениям аргентинского журналиста Сесара Луиса Мерло, «Зенит» вышел из переговоров с «Расингом» из Авельянеды по поводу правого защитника Гастона Мартирены. Согласно сведениям источника, российский клуб предлагал за 25-летнего игрока 9 миллионов евро плюс процент с будущей перепродажи. «Расинг» предложение не устроило и он запросил улучшение, но «Зенит» отказался и вышел из переговоров. Стоимость Мартирены согласно Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

Виллиан Роша. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Виллиан Роша может уйти с «Сантос»

В последнее время ходят слухи, что центральный защитник ЦСКА может вернуться на родину — в его трансфере заинтересован «Сантос». UOL Esporte пишет, что этот клуб является приоритетным для Роши, но в данный момент переговоры с ЦСКА остановлены из-за изменения в руководстве «Сантоса».

Тугарев покинет «Ростов»

Судя по всему, Роман Тугарев не входит в планы Валерия Карпина. 26-летний вингер не провел ни одного матча за «Ростов» в этом сезоне и выступает лишь за вторую команду клуба. Как пишет Metaratings, в ближайшее время Тугарев может перейти в «Ротор». Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2025 года.

«Спартак» выбрал приоритетную цель

По информации Metaratings, красно-белые этой зимой сосредоточатся на подписании 25-летнего полузащитника «Браги» Родриго Саласара. В нынешнем сезоне на счету уругвайца два гола и четыре ассиста. Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

Дани Ольмо. Фото Global Look Press

Главное в Европе

«Милан» хочет Ольмо или Рэшфорда

Итальянцы намерены укрепить состав зимой, воспользовавшись непростой ситуацией отдельных футболистов в топ-клубах. Маркус Рэшфорд не пользуется доверием нового главного тренера «МЮ» Рубена Аморима. В «Милане» готовы взять 27-летнего англичанина в аренду, но с условием, что английский клуб продолжит платить тому существенную часть зарплату. По слухам, на подписании Рэшфорда настаивает старший советник владельца «Милана» Златан Ибрагимович.

Также «россонери» следят за ситуацией вокруг Дани Ольмо, которого «Барселона» никак не может зарегистрировать на вторую часть сезона. По информации Corriere della Sera, «Милан» готов предложить Ольмо полугодичный контракт с условием, что по его истечении он сможет вернуться в «Барселону».

«Тоттенхэм» подписал Кински

Теперь официально — Антонин Кински, сын бывшего вратаря «Сатурна» Антонина Кински, подписал контракт с «Тоттенхэмом». Сделка составила порядка 16,5 миллионов евро. Ранее 21-летний Кински выступал за «Славию», в составе которой провел 30 матчей, 14 из которых «на ноль». Его соглашение с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2031 года.

Виктор Осимхен. Фото Global Look Press

Осимхен собрался в «МЮ»

Виктор намерен досрочно прервать аренду в «Галатасарае» и перебраться в «Манчестер Юнайтед». Turkish Football сообщает, что манкунианцы проявляют к форварду предметный интерес, однако «Галатасарай» намерен сделать все возможное, чтобы удержать 26-летнего нигерийца до лета. Transfermarkt оценивает Осимхена в 75 миллионов евро.

«ПСЖ» готов обменять Коло Муани

В сентябре 2023 года парижане заплатили за Рандаля Коло Муани 95 миллионов евро, но сейчас форвард не проходит в состав, его стоимость упала до 30 миллионов, и, как пишет Football Insider, клуб рассматривает возможность его продажи. Один из вариантов — обмен на нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана, забившего 12 голов в 26 матчах этого сезона.