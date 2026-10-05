«Краснодар» — главный претендент на чемпионство по версии Opta. У «Зенита» наибольшие шансы на второе место

Команды сойдутся в очном матче 10 октября.

Международная пауза подходит к концу, скоро возобновятся национальные чемпионаты. По этому случаю аналитический портал Opta подсчитал расклады при помощи суперкомпьютера, в том числе и для РПЛ.

Два фаворита на титул

По данным Opta, главный претендент на чемпионство — лидирующий «Краснодар», на счету которого 21 балл по итогам девяти туров. Суперкомпьютер не смутили три ничьи подряд у «быков» накануне паузы на матчи сборных — шансы команды Мурада Мусаева на золото оцениваются в 34,9 процента.

Дальше идет «Зенит». Действующий победитель РПЛ к международному перерыву расположился на пятом месте, набрав 18 очков, но аналитики верят в камбэк подопечных Сергея Семака. Шансы на то, что золотые медали снова отправятся в Санкт-Петербург, — 31,6 процента.

Клубы смогут поправить расклады в свою пользу уже совсем скоро — 10 октября «Зенит» приедет в гости к «Краснодару» в рамках 10-го тура лиги.

«Динамо» и «Спартак» бьются за бронзу

Поскольку золото, по мнению суперкомпьютера, разыграют между собой «Краснодар» и «Зенит», имеет смысл изучить главных претендентов на третью строчку. Здесь лучшие шансы (22 процента) у «Динамо» — команда Сандро Шварца набрала ход в конце лета, одержав пять побед в лиге подряд, и теперь занимает «бронзовую» строчку, имея 19 баллов в активе.

Другой фаворит — идущий вторым «Спартак». В чемпионство и серебро команды Хуана Карседо Opta почти не верит (15,4 и 21,2 процента соответственно), а вот в борьбе за бронзу отрыв от «Динамо» минимальный — 21,3 процента. После девяти туров у красно-белых также 19 баллов.

ЦСКА же — главный претендент на пятое место (24,9 процента), а вот на позицию в тройке суммарный шанс армейцев суперкомпьютер определил всего в 27,6 процента.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» близок к вылету, у «Локомотива» — проблемы

Что касается вылетающих, здесь фаворит пока один — воронежский «Факел», чей шанс занять последнее место Opta оценивает в 47,1 процента. Неудивительно, учитывая, что за девять туров подопечные Олега Василенко набрали всего 3 балла.

Другой претендент — московская «Родина». Совокупная вероятность того, что она напрямую покинет элиту по итогам сезона, высокая — 52,6 процента. Шансов покинуть опасную зону, включая стыковые строчки, почти нет — меньше 20 процентов. Стоит отметить, что москвичи во время паузы на матчи сборных решились на важное изменение, уволив главного тренера Хуана Диаса. По данным СМИ, его место может занять экс-наставник «Ростова» Джонатан Альба.

Отдельно стоит сказать про «Локомотив». Железнодорожники по итогам девяти туров набрали 7 очков и идут на непривычном для себя 14-м месте. Итог старта сезона тоже неутешительный: суперкомпьютер считает, что у команды Михаила Галактионова есть высокий совокупный шанс оказаться в опасной зоне — около 25 процентов. При этом место в середине таблицы в два раза вероятнее.

Десятый тур РПЛ начнется 9 октября.