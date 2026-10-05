«Краснодар» — главный претендент на чемпионство по версии Opta. У «Зенита» наибольшие шансы на второе место
Международная пауза подходит к концу, скоро возобновятся национальные чемпионаты. По этому случаю аналитический портал Opta подсчитал расклады при помощи суперкомпьютера, в том числе и для РПЛ.
Два фаворита на титул
По данным Opta, главный претендент на чемпионство — лидирующий «Краснодар», на счету которого 21 балл по итогам девяти туров. Суперкомпьютер не смутили три ничьи подряд у «быков» накануне паузы на матчи сборных — шансы команды Мурада Мусаева на золото оцениваются в 34,9 процента.
Дальше идет «Зенит». Действующий победитель РПЛ к международному перерыву расположился на пятом месте, набрав 18 очков, но аналитики верят в камбэк подопечных Сергея Семака. Шансы на то, что золотые медали снова отправятся в Санкт-Петербург, — 31,6 процента.
Клубы смогут поправить расклады в свою пользу уже совсем скоро — 10 октября «Зенит» приедет в гости к «Краснодару» в рамках 10-го тура лиги.
«Динамо» и «Спартак» бьются за бронзу
Поскольку золото, по мнению суперкомпьютера, разыграют между собой «Краснодар» и «Зенит», имеет смысл изучить главных претендентов на третью строчку. Здесь лучшие шансы (22 процента) у «Динамо» — команда Сандро Шварца набрала ход в конце лета, одержав пять побед в лиге подряд, и теперь занимает «бронзовую» строчку, имея 19 баллов в активе.
Другой фаворит — идущий вторым «Спартак». В чемпионство и серебро команды Хуана Карседо Opta почти не верит (15,4 и 21,2 процента соответственно), а вот в борьбе за бронзу отрыв от «Динамо» минимальный — 21,3 процента. После девяти туров у красно-белых также 19 баллов.
ЦСКА же — главный претендент на пятое место (24,9 процента), а вот на позицию в тройке суммарный шанс армейцев суперкомпьютер определил всего в 27,6 процента.
«Факел» близок к вылету, у «Локомотива» — проблемы
Что касается вылетающих, здесь фаворит пока один — воронежский «Факел», чей шанс занять последнее место Opta оценивает в 47,1 процента. Неудивительно, учитывая, что за девять туров подопечные Олега Василенко набрали всего 3 балла.
Другой претендент — московская «Родина». Совокупная вероятность того, что она напрямую покинет элиту по итогам сезона, высокая — 52,6 процента. Шансов покинуть опасную зону, включая стыковые строчки, почти нет — меньше 20 процентов. Стоит отметить, что москвичи во время паузы на матчи сборных решились на важное изменение, уволив главного тренера Хуана Диаса. По данным СМИ, его место может занять экс-наставник «Ростова» Джонатан Альба.
Отдельно стоит сказать про «Локомотив». Железнодорожники по итогам девяти туров набрали 7 очков и идут на непривычном для себя 14-м месте. Итог старта сезона тоже неутешительный: суперкомпьютер считает, что у команды Михаила Галактионова есть высокий совокупный шанс оказаться в опасной зоне — около 25 процентов. При этом место в середине таблицы в два раза вероятнее.
Десятый тур РПЛ начнется 9 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1