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Краснодар является главным претендентом на чемпионство по версии суперкомпьютера Opta после 9 туров РПЛ сезона-2026/27: шансы Зенита, Спартака, Динамо и ЦСКА

«Краснодар» — главный претендент на чемпионство по версии Opta. У «Зенита» наибольшие шансы на второе место

Артем Белинин
Корреспондент
Фото ФК «Краснодар»
Команды сойдутся в очном матче 10 октября.

Международная пауза подходит к концу, скоро возобновятся национальные чемпионаты. По этому случаю аналитический портал Opta подсчитал расклады при помощи суперкомпьютера, в том числе и для РПЛ.

Два фаворита на титул

По данным Opta, главный претендент на чемпионство — лидирующий «Краснодар», на счету которого 21 балл по итогам девяти туров. Суперкомпьютер не смутили три ничьи подряд у «быков» накануне паузы на матчи сборных — шансы команды Мурада Мусаева на золото оцениваются в 34,9 процента.

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Дальше идет «Зенит». Действующий победитель РПЛ к международному перерыву расположился на пятом месте, набрав 18 очков, но аналитики верят в камбэк подопечных Сергея Семака. Шансы на то, что золотые медали снова отправятся в Санкт-Петербург, — 31,6 процента.

Клубы смогут поправить расклады в свою пользу уже совсем скоро — 10 октября «Зенит» приедет в гости к «Краснодару» в рамках 10-го тура лиги.

«Динамо» и «Спартак» бьются за бронзу

Поскольку золото, по мнению суперкомпьютера, разыграют между собой «Краснодар» и «Зенит», имеет смысл изучить главных претендентов на третью строчку. Здесь лучшие шансы (22 процента) у «Динамо» — команда Сандро Шварца набрала ход в конце лета, одержав пять побед в лиге подряд, и теперь занимает «бронзовую» строчку, имея 19 баллов в активе.

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Другой фаворит — идущий вторым «Спартак». В чемпионство и серебро команды Хуана Карседо Opta почти не верит (15,4 и 21,2 процента соответственно), а вот в борьбе за бронзу отрыв от «Динамо» минимальный — 21,3 процента. После девяти туров у красно-белых также 19 баллов.

ЦСКА же — главный претендент на пятое место (24,9 процента), а вот на позицию в тройке суммарный шанс армейцев суперкомпьютер определил всего в 27,6 процента.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» близок к вылету, у «Локомотива» — проблемы

Что касается вылетающих, здесь фаворит пока один — воронежский «Факел», чей шанс занять последнее место Opta оценивает в 47,1 процента. Неудивительно, учитывая, что за девять туров подопечные Олега Василенко набрали всего 3 балла.

Другой претендент — московская «Родина». Совокупная вероятность того, что она напрямую покинет элиту по итогам сезона, высокая — 52,6 процента. Шансов покинуть опасную зону, включая стыковые строчки, почти нет — меньше 20 процентов. Стоит отметить, что москвичи во время паузы на матчи сборных решились на важное изменение, уволив главного тренера Хуана Диаса. По данным СМИ, его место может занять экс-наставник «Ростова» Джонатан Альба.

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Отдельно стоит сказать про «Локомотив». Железнодорожники по итогам девяти туров набрали 7 очков и идут на непривычном для себя 14-м месте. Итог старта сезона тоже неутешительный: суперкомпьютер считает, что у команды Михаила Галактионова есть высокий совокупный шанс оказаться в опасной зоне — около 25 процентов. При этом место в середине таблицы в два раза вероятнее.

Десятый тур РПЛ начнется 9 октября.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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