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«Динамо» наконец представило новичка, который прошел медосмотр. Бело-голубые подписали чилийца Гутьерреса

Максим Слекишин
корреспондент
Фото ФК «Динамо»
И выложили ролик в стиле «Одиссеи», в котором подкололи соперников по РПЛ.

Чилийский крайний полузащитник Максимилиано Гутьеррес перешел из аргентинского «Индепендьенте» в московское «Динамо». 22-летний футболист подписал с бело-голубыми контракт до конца сезона-2030/31.

«Надеюсь, нас ждет много побед»

Москвичи представили новичка 10 сентября. Гутьеррес уже успел сказать несколько слов пресс-службе клуба.

«Очень счастлив, что сделал такой шаг и перешел в «Динамо». Уже не терпится познакомиться с партнерами по команде. Надеюсь, нас ждет много побед. Здесь созданы отличные условия. Очень рад продолжить карьеру в таком клубе», — поделился полузащитник.

Своими сильными качествами чилиец назвал скорость, игру один в один и удары.

«Я знаком с российским чемпионатом. В «Рубине» играет мой партнер по сборной Чили — Начо Сааведра. Знаю от него, какая высокая здесь конкуренция и крепкие команды. Буду работать, чтобы быть максимально полезным «Динамо», — добавил футболист.

Гонсало Плата в&nbsp;Москве.Плата и Мартинс провалили медосмотр в «Динамо»! Попробовали каравай в Москве, но вернутся в свои клубы

Гутьеррес — воспитанник «Уачипато», за основную команду которого дебютировал в 2022 году. Вместе с родным клубом он выиграл Кубок Чили-2025, а в феврале 2026-го перебрался в «Индепендьенте», где провел 17 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Осенью 2025-го Макси впервые сыграл за сборную Чили. Сейчас на его счету семь матчей, два мяча и одна голевая за национальную команду.

По данным портала Transfermarkt, «Динамо» заплатило за Гутьерреса 6 миллионов евро.

Фото ФК «Динамо»

Судья-циклоп, ныряющий дельфин и каравай

Презентацию новичка «Динамо» превратило в настоящую одиссею. Футболиста представили шуточным роликом, созданным с помощью ИИ по мотивам одноименного фильма Кристофера Нолана. Авторы видео обыграли мемы о соперниках бело-голубых из РПЛ.

По сюжету Гутьеррес после кораблекрушения пытается найти новый дом, но сделать это совсем непросто — на пути много препятствий. Он встречает красно-белых кабанов, которые долго не могут определиться с вождем, красно-синего троянского коня, разъяренного краснодарского быка и петербургских львов с циклопом в судейской форме: арбитр оценивает на видеоповторе нырок дельфина (очевидно, это отсылка к форварду невской команды Александру Соболеву).

«Обрести истинный дом непросто. Иногда дорога к нему превращается в настоящую одиссею — через испытания, долгие поиски и тысячи километров. Но в конце пути важно оказаться там, где тебя действительно ждут. Кажется, наш герой наконец-то дома», — подписали ролик динамовцы.

Нашлось в видео место и для самоиронии. Один из воинов предложил Гутьерресу каравай, но чилиец отказался и продолжил путь. Это прямая отсылка к двум предыдущим потенциальным новичкам «Динамо» — Гонсало Плате и Матеусу Мартинсу. Бело-голубые торжественно встретили их в московском аэропорту хлебом и солью, однако и эквадорский полузащитник «Фламенго», и бразильский нападающий «Ботафого» в итоге не прошли медицинское обследование. Москвичи отказались от обоих трансферов, после чего футболисты вернулись в свои клубы.

Гутьеррес этот этап «трансферной одиссеи» преодолел.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Максимилиано Гутьеррес
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
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Родина

 2 1 0
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 2 1 0
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