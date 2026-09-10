«Динамо» наконец представило новичка, который прошел медосмотр. Бело-голубые подписали чилийца Гутьерреса

И выложили ролик в стиле «Одиссеи», в котором подкололи соперников по РПЛ.

Чилийский крайний полузащитник Максимилиано Гутьеррес перешел из аргентинского «Индепендьенте» в московское «Динамо». 22-летний футболист подписал с бело-голубыми контракт до конца сезона-2030/31.

«Надеюсь, нас ждет много побед»

Москвичи представили новичка 10 сентября. Гутьеррес уже успел сказать несколько слов пресс-службе клуба.

«Очень счастлив, что сделал такой шаг и перешел в «Динамо». Уже не терпится познакомиться с партнерами по команде. Надеюсь, нас ждет много побед. Здесь созданы отличные условия. Очень рад продолжить карьеру в таком клубе», — поделился полузащитник.

Своими сильными качествами чилиец назвал скорость, игру один в один и удары.

«Я знаком с российским чемпионатом. В «Рубине» играет мой партнер по сборной Чили — Начо Сааведра. Знаю от него, какая высокая здесь конкуренция и крепкие команды. Буду работать, чтобы быть максимально полезным «Динамо», — добавил футболист.

Гутьеррес — воспитанник «Уачипато», за основную команду которого дебютировал в 2022 году. Вместе с родным клубом он выиграл Кубок Чили-2025, а в феврале 2026-го перебрался в «Индепендьенте», где провел 17 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Осенью 2025-го Макси впервые сыграл за сборную Чили. Сейчас на его счету семь матчей, два мяча и одна голевая за национальную команду.

По данным портала Transfermarkt, «Динамо» заплатило за Гутьерреса 6 миллионов евро.

Фото ФК «Динамо»

Судья-циклоп, ныряющий дельфин и каравай

Презентацию новичка «Динамо» превратило в настоящую одиссею. Футболиста представили шуточным роликом, созданным с помощью ИИ по мотивам одноименного фильма Кристофера Нолана. Авторы видео обыграли мемы о соперниках бело-голубых из РПЛ.

По сюжету Гутьеррес после кораблекрушения пытается найти новый дом, но сделать это совсем непросто — на пути много препятствий. Он встречает красно-белых кабанов, которые долго не могут определиться с вождем, красно-синего троянского коня, разъяренного краснодарского быка и петербургских львов с циклопом в судейской форме: арбитр оценивает на видеоповторе нырок дельфина (очевидно, это отсылка к форварду невской команды Александру Соболеву).

«Обрести истинный дом непросто. Иногда дорога к нему превращается в настоящую одиссею — через испытания, долгие поиски и тысячи километров. Но в конце пути важно оказаться там, где тебя действительно ждут. Кажется, наш герой наконец-то дома», — подписали ролик динамовцы.

Нашлось в видео место и для самоиронии. Один из воинов предложил Гутьерресу каравай, но чилиец отказался и продолжил путь. Это прямая отсылка к двум предыдущим потенциальным новичкам «Динамо» — Гонсало Плате и Матеусу Мартинсу. Бело-голубые торжественно встретили их в московском аэропорту хлебом и солью, однако и эквадорский полузащитник «Фламенго», и бразильский нападающий «Ботафого» в итоге не прошли медицинское обследование. Москвичи отказались от обоих трансферов, после чего футболисты вернулись в свои клубы.

Гутьеррес этот этап «трансферной одиссеи» преодолел.