«Динамо» наконец представило новичка, который прошел медосмотр. Бело-голубые подписали чилийца Гутьерреса
Чилийский крайний полузащитник Максимилиано Гутьеррес перешел из аргентинского «Индепендьенте» в московское «Динамо». 22-летний футболист подписал с бело-голубыми контракт до конца сезона-2030/31.
«Надеюсь, нас ждет много побед»
Москвичи представили новичка 10 сентября. Гутьеррес уже успел сказать несколько слов пресс-службе клуба.
«Очень счастлив, что сделал такой шаг и перешел в «Динамо». Уже не терпится познакомиться с партнерами по команде. Надеюсь, нас ждет много побед. Здесь созданы отличные условия. Очень рад продолжить карьеру в таком клубе», — поделился полузащитник.
Своими сильными качествами чилиец назвал скорость, игру один в один и удары.
«Я знаком с российским чемпионатом. В «Рубине» играет мой партнер по сборной Чили — Начо Сааведра. Знаю от него, какая высокая здесь конкуренция и крепкие команды. Буду работать, чтобы быть максимально полезным «Динамо», — добавил футболист.
Гутьеррес — воспитанник «Уачипато», за основную команду которого дебютировал в 2022 году. Вместе с родным клубом он выиграл Кубок Чили-2025, а в феврале 2026-го перебрался в «Индепендьенте», где провел 17 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Осенью 2025-го Макси впервые сыграл за сборную Чили. Сейчас на его счету семь матчей, два мяча и одна голевая за национальную команду.
По данным портала Transfermarkt, «Динамо» заплатило за Гутьерреса 6 миллионов евро.
Судья-циклоп, ныряющий дельфин и каравай
Презентацию новичка «Динамо» превратило в настоящую одиссею. Футболиста представили шуточным роликом, созданным с помощью ИИ по мотивам одноименного фильма Кристофера Нолана. Авторы видео обыграли мемы о соперниках бело-голубых из РПЛ.
По сюжету Гутьеррес после кораблекрушения пытается найти новый дом, но сделать это совсем непросто — на пути много препятствий. Он встречает красно-белых кабанов, которые долго не могут определиться с вождем, красно-синего троянского коня, разъяренного краснодарского быка и петербургских львов с циклопом в судейской форме: арбитр оценивает на видеоповторе нырок дельфина (очевидно, это отсылка к форварду невской команды Александру Соболеву).
«Обрести истинный дом непросто. Иногда дорога к нему превращается в настоящую одиссею — через испытания, долгие поиски и тысячи километров. Но в конце пути важно оказаться там, где тебя действительно ждут. Кажется, наш герой наконец-то дома», — подписали ролик динамовцы.
Нашлось в видео место и для самоиронии. Один из воинов предложил Гутьерресу каравай, но чилиец отказался и продолжил путь. Это прямая отсылка к двум предыдущим потенциальным новичкам «Динамо» — Гонсало Плате и Матеусу Мартинсу. Бело-голубые торжественно встретили их в московском аэропорту хлебом и солью, однако и эквадорский полузащитник «Фламенго», и бразильский нападающий «Ботафого» в итоге не прошли медицинское обследование. Москвичи отказались от обоих трансферов, после чего футболисты вернулись в свои клубы.
Гутьеррес этот этап «трансферной одиссеи» преодолел.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0