Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Пруцев — в «Спартаке»

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев перешел в «Спартак». Соглашение рассчитано до 2026 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. Сейчас 21-летний игрок находится вместе с командой на сборах в ОАЭ. В этом сезоне хабвек провел в РПЛ 17 матчей и не отметился результативными действиями.

«Бернли» интересуется Азмуном

По информации Daily Express, нападающий «Зенита» Сердар Азмун может стать игроком «Бернли». Англичане предложили за форварда 12 миллионов евро. «Зенит» не хочет расставаться с 27-летним игроком, не взяв футболиста вместо него. Также на Азмуна претендуют «Ювентус» и «Лион». Контракт иранца действует до конца этого сезона.

«Рубин» взял Лисаковича

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович стал игроком «Рубина». Контракт подписан на три с половиной года. По некоторым данным, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. До этого форвард выступал за «Шахтер» Солигорск, «Рудеш» и «Вараждин». В текущем сезоне 23-летний игрок принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Игнатьев интересен «Крыльям Советов»

По данным «СЭ», нападающий «Рубина» может стать игроком «Крыльев Советов». Сейчас клубы обсуждают возможность перехода 23-летнего игрока на правах аренды. Зарплата Игнатьева на данный момент составляет 600 тысяч евро. В нынешнем сезоне Иван сыграл в чемпионате России девять матчей и не отметился результативными действиями.

Бохинен уйдет из ЦСКА

Как сообщает журналист Николо Скира, полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен в ближайшее время перейдет в «Салернитану» на правах аренды до конца сезона. Сумма сделки составит 250 тысяч евро. В договоре есть опция выкупа игрока за 3,5 миллиона, которая может быть активирована, если итальянский клуб не вылетит из серии А. Контракт 22-летнего хавбека с армейцами действует до июня 2025 года. В этом сезоне Бохинен принял участие в восьми встречах РПЛ и забил один мяч.