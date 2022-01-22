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«Спартак» подписал Пруцева, «Бернли» ведет Азмуна, Лисакович — в «Рубине»

«Спартак» подписал хавбека Пруцева, «Бернли» интересуется Азмуном
Матвей Морозов
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Пруцев — в «Спартаке»

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев перешел в «Спартак». Соглашение рассчитано до 2026 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. Сейчас 21-летний игрок находится вместе с командой на сборах в ОАЭ. В этом сезоне хабвек провел в РПЛ 17 матчей и не отметился результативными действиями.

«Бернли» интересуется Азмуном

По информации Daily Express, нападающий «Зенита» Сердар Азмун может стать игроком «Бернли». Англичане предложили за форварда 12 миллионов евро. «Зенит» не хочет расставаться с 27-летним игроком, не взяв футболиста вместо него. Также на Азмуна претендуют «Ювентус» и «Лион». Контракт иранца действует до конца этого сезона.

«Рубин» взял Лисаковича

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович стал игроком «Рубина». Контракт подписан на три с половиной года. По некоторым данным, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. До этого форвард выступал за «Шахтер» Солигорск, «Рудеш» и «Вараждин». В текущем сезоне 23-летний игрок принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Игнатьев интересен «Крыльям Советов»

По данным «СЭ», нападающий «Рубина» может стать игроком «Крыльев Советов». Сейчас клубы обсуждают возможность перехода 23-летнего игрока на правах аренды. Зарплата Игнатьева на данный момент составляет 600 тысяч евро. В нынешнем сезоне Иван сыграл в чемпионате России девять матчей и не отметился результативными действиями.

Бохинен уйдет из ЦСКА

Как сообщает журналист Николо Скира, полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен в ближайшее время перейдет в «Салернитану» на правах аренды до конца сезона. Сумма сделки составит 250 тысяч евро. В договоре есть опция выкупа игрока за 3,5 миллиона, которая может быть активирована, если итальянский клуб не вылетит из серии А. Контракт 22-летнего хавбека с армейцами действует до июня 2025 года. В этом сезоне Бохинен принял участие в восьми встречах РПЛ и забил один мяч.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Лисакович
Данил Пруцев
4
13
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Александр Соболев

Спартак

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