Нападающий «Рубина» Игнатьев замечен пьяным в ночном клубе
10:14
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев был замечен пьяным во время празднования своего 23-го дня рождения.
Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» выложил видео, где он покидает бар The MODS в Красноярске в сопровождении охраны.
«Ваня отдыхал со своими ачинскими друзьями. По итогу, охрана вывела его силой — вроде как он послал кого-то не того и не туда. Говорят, его потом, правда, вернули — но это не точно», — отмечается в сообщении.
Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года. В этом сезоне уроженец Красноярского края провел девять матчей и результативными действиями не отметился.
Ранее появилась информация, что «Рубин» может отдать футболиста в аренду.
Читайте также
Так русские не унижали Канаду у нее дома с советских времен. Но исторический матч чуть не кончился катастрофой
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю