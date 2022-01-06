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Нападающий «Рубина» Игнатьев замечен пьяным в ночном клубе

10:14
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев. Фото Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев. Фото Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»
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Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев был замечен пьяным во время празднования своего 23-го дня рождения.

Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» выложил видео, где он покидает бар The MODS в Красноярске в сопровождении охраны.

«Ваня отдыхал со своими ачинскими друзьями. По итогу, охрана вывела его силой — вроде как он послал кого-то не того и не туда. Говорят, его потом, правда, вернули — но это не точно», — отмечается в сообщении.

Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года. В этом сезоне уроженец Красноярского края провел девять матчей и результативными действиями не отметился.

Ранее появилась информация, что «Рубин» может отдать футболиста в аренду.

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Роман Шишов все материалы автора

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