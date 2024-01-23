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Тикнизян в «Зените» — шок и огромный риск для всех. Кроме «Локомотива»

Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит» и подпишет контракт на пять лет
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Волотко — о самом нелогичном трансфере зимы.

Громкие трансферы внутри РПЛ — исторически большая редкость. Да, в условиях международных санкций, которые сильно сузили европейский рынок, рано или поздно лига должна была к этому прийти. Но удивительно, что ситуацию взорвал уход Данила Кругового в ЦСКА — игрока ротации «Зенита», который в классических условиях вызвал бы минимальный резонанс.

Питер вообще пугает активностью в это окно — таких условий, как у Сергея Семака, в «Зените» не было в самое жирное время: стоило уйти на перерыв на втором месте, как тренеру сразу обновили полкоманды. При этом последние сделки генерируют больше вопросов, чем восхищения.

Например, потенциал трансфера Ахметова не понял даже Андрей Аршавин — фраза «с лавки на лавку» от заместителя гендиректора клуба по спортивному развитию очень показательна. Но это точно лучше, чем «на лавку из основы», что, вероятно, ждет другого новичка.

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Покупка Наира Тикнизяна у «Локомотива» — очень дорогой (по данным инсайдера Ивана Карпова, речь идет о 8 миллионах евро), по-спортивному мощный и статусный выход из ситуации с потерей Кругового. В теории «Зенит» доукомплектовывает левый фланг и делает слабее конкурента (пусть и не прямого), но в реальности ситуация очень неоднозначная.

Во-первых, Тикнизян не самый надежный защитник в схеме 4-3-3, на которую перестраивается «Зенит». Да, Наир — одно из главных открытий сезона и самый результативный игрок «Локомотива» (8+5 в 23 матчах), но проблемы при игре в обороне признает сам игрок. И подтверждает Михаил Галактионов, который осенью переводил Тикнизяна на позицию левого вингера. В «Зените» это вряд ли актуально, учитывая, что слева в атаке есть Мостовой, Педро, Мантуан и, возможно, Изидор.

Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Второй момент — и самый необъяснимый — это желание самого Наира сделать шаг, который может перечеркнуть реально качественный скачок в карьере. Увеличение зарплаты ровно в два раза — по данным «Чемпионата», с 600 тысяч евро в год до 1,2 миллиона — важный фактор, но не когда речь идет о конкуренции с Дугласом Сантосом. Неделю назад мы респектовали Круговому за выбор в пользу карьеры, а не денег. И теперь то, от чего отказался Данил, забирает Тикнизян. Который столько говорил про желание уехать в Европу и выйти из зоны комфорта. А в итоге соблазняется на условия с «Зенитом», но с перспективой надолго загреметь в запас — в конкуренции с одним из лучших левых защитников в истории РПЛ шансов немного.

Как на это можно было пойти? Допускаю, что при переговорах Наира убеждали: летом Сантоса будут стараться продать, поэтому его подписывают с прицелом под основу. Но мы же понимаем — это слишком тонкая грань и огромный риск. Дуглас — ключевой игрок, лидер и капитан команды. Не подверженный травмам и за уход которого попросят очень много денег.

Данил Круговой и&nbsp;Ильзат Ахметов. Ахметов — в «Зените», а Круговой — в ЦСКА. Так исправляются ошибки прошлого

В итоге «Зенит» платит огромную сумму за защитника, в котором нет острой необходимости прямо сейчас. А сам игрок отказывается от Европы и игровой практики ради двукратного увеличения зарплаты. В 24 года и в лучшей форме в карьере. Классика РПЛ, которая до сих пор актуальна.

Единственная сторона, которая в этой истории гарантированно в выигрыше, — это «Локомотив». 2,5 года назад, еще при Ральфе Рангнике, клуб явно переплатил за Тикнизяна ЦСКА и уже вряд ли рассчитывал отбить те 5,5 миллиона евро (данные Transfermarkt). Про выйти в плюс речи наверняка не шло.

Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трансфер за 8 миллионов плюс бонусы, а также погашение 10% армейцам от перепродажи — сделка, на которую нужно соглашаться сразу. Очень сомневаюсь, что за неключевого защитника с хорошим потенциалом, но и очевидными минусами когда-нибудь предложат больше.

Наиру — удачи, но как этот трансфер скажется на карьере — пока главная загадка.

Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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