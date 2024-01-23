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«Услышал от игрока на поле: «Закрой рот, обезьяна». Ударил его: «Дружище, больше так не говори!» Помните Люка Зоа?

Отдел футбола «СЭ»
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Футболист Люк Зоа
Люк Зоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывшему защитнику «Спартака» и «Анжи» Люку Зоа исполняется 45 лет.

Нужно решить только один вопрос: лишить Зоа половины месячной зарплаты или всей?

25-летний центральный камерунский защитник с косичками Люк Зоа присоединился к «Спартаку» в январе 2004 года.

— Интересно, что означает ваша фамилия? — спросил африканца корреспондент «СЭ».

— Зоа — так звали моего отца. С языка нашего племени эонду это означает «большой слон».

Но большим слоном африканца в «Спартаке» никто не называл. Он получил более забавное прозвище: первые две буквы его фамилии просто заменили на цифру 30 — получилось Тридцать А.

Подписав контракт с московским клубом и потренировавшись под руководством Невио Скалы в Турции, Зоа вообще не приехал на второй зимний испанский сбор...

— В Турции Зоа отпросился у Андрея Владимировича (Червиченко. — Прим. «СЭ») на пару дней домой: мол, приглашали меня только на смотрины, и психологически я еще не готов к немедленному переезду в Москву. «Клянусь, 27-го утром как штык буду в Испании», — пообещал Зоа. А теперь началось — то камерунцу вовремя визу не поставили, то с агентом он что-то обсудить должен. Хотя контракт уже подписан, — недоумевал генеральный менеджер красно-белых Александр Хаджи.

— Когда у африканских легионеров вычитают 50 или 100 процентов месячной зарплаты, они моментально покупают нужный путеводитель, и маршрут до Москвы удивительным образом становится короче. Например, Кебе в январе у нас ничего не заработал. Поэтому сейчас находится в Испании и усердно трудится. Что же касается Зоа, то предстоит решить только один вопрос: лишить его половины месячной зарплаты или всей? Может быть, тогда у него навсегда отпадет желание задерживаться в Камеруне, — в свою очередь заметил Червиченко.

Зоа доехал до «Спартака» лишь в апреле и был отправлен тренироваться с дублем.

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Невио Скала не мог тогда скрыть своего раздражения:

- В «Спартак» вернулся камерунец Зоа, который сбежал из клуба, едва заключив с ним контракт. Как вы относитесь к этой истории?

— Для вас, быть может, случившееся — загадка, а для меня — нечто невероятное. Знаете, я оказался в совершенно незнакомой ситуации! Не стану рассказывать все, что знаю, поскольку вы мне просто не поверите, но вообще стараюсь воспринимать происходящее достаточно спокойно.

Взять, к примеру, Кебе, которого я считал сильным футболистом. Мы уехали играть на Мальорку, а он остался спать. С этого момента Кебе перестал для меня существовать. Не может быть хорошим футболистом человек, поступающий подобным образом. Хотя потом он приходил, извинялся. С Зоа — аналогичный случай. Его футбольные качества меня устраивали, но в один прекрасный день он отпросился домой ненадолго, чтобы забрать то ли жену, то ли вещи — сейчас не вспомню. С тех пор я его не видел. Изредка поступали, правда, какие-то обрывки новостей о трудностях Зоа в этой жизни, а на прошлой неделе он соизволил вернуться. Я попросил четырех дублеров для полноценной тренировки, а мне сказали, что есть еще и Зоа. Но я ответил, что видеть его не желаю.

Футболист Люк Зоа
Люк Зоа и Ивица Олич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ковтун подошел: «Забудь. Ты не первый и не последний, кто забивает в свои ворота»

За основу красно-белых Зоа в итоге провел всего три матча и даже забил один гол. В свои ворота. В дерби с ЦСКА (0:2).

На 9-й минуте той встречи Ярошик переправил мяч на левый фланг Жиркову, тот сильно прострелил вдоль ворот, а Зоа, на плечах которого никто не висел, врезал по чуть подпрыгнувшему мячу внешней стороной стопы в сторону своих ворот. Ковалевски и шевельнуться не успел, а мяч уже со свистом влетел под перекладину.

— Здорово Зоа разобрался в ситуации! Открылся и как заправский нападающий сыграл на опережение, — шутил после матча полузащитник армейцев Ролан Гусев.

— Помню, как это было: левый вингер бежит вперед и простреливает, — вспоминал тот роковой эпизод Зоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» Гошей Черновым в 2020 году. — Я пытаюсь выбить мяч на угловой, но выходит не очень хорошо — мяч попадает в наши ворота рикошетом от моей ноги. Я чувствовал себя так... не знаю, как сказать точно... Подумал: «Лучше бы я был сейчас дома». Я первый раз играю за «Спартак» на своем поле — и такая вещь происходит со мной!.. И мой друг Юрий... Юрий... Джордан?.. Как его фамилия? Он играл за «Спартак» со мной... Его имя Юрий, левый защитник.

— Юрий Ковтун.

— Юрий Ковтун! Он подошел ко мне и сказал: «Мой друг, забудь об этом. Ты не первый и не последний, кто забивает в свои ворота». Невио Скала тоже мне крикнул: «Зоа, Зоа, забудь об этом тут же». Был еще полузащитник из Уругвая (Марсело Соса. — Прим. «СЭ»), который мне на испанском говорил: «Возьми себя в руки, Зоа». Но это так сложно! Ты находишься на поле, ты защитник, смотришь вокруг на людей на трибунах — и они кричат. Это очень трудно. Я стоял на поле, смотрел на болельщиков и повторял: «Простите, простите, простите». В перерыве я хотел сказать тренеру, что не могу больше играть. Первый матч — и такое. А Скала твердил: «Забудь об этом, забудь об этом». Я вышел на второй тайм и старался играть на максимуме, хотел отыграть тот гол. Я пытался, но это трудно...

Футболист Люк Зоа
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Не будь мы в «Спартаке», я бы ему эти гетры на уши натянул...»

В «Спартаке» Люк запомнился тем, что любил надевать на тренировку чужую форму.

— Зоа у меня постоянно гетры таскал, — вспоминал Роман Павлюченко. — Из стирки форма возвращается, перед тренировкой игроки подходят — каждый свою берет. На моих гетрах огромные цифры «10» написаны. Прихожу, ищу, ищу — нет гетр. Думаю, что это такое? Потом смотрю, в центре холла на самом видном месте с гордым видом сидит Зоа в моих гетрах!

Я к нему: «Люк, снимай. Это мое». Он послушно кивает: «Да, твое». И как ни в чем не бывало сидит дальше. Я опять: «Снимай, дружище. Мне на тренировку пора». А он отнекивается: «Снимать не буду, я свои гетры найти не могу. Вот твои взял».

Не будь мы в «Спартаке», я бы этому Зоа эти гетры на уши натянул, а тут скандалить же не станешь. Пойду в номер, возьму новые — и на тренировку.

На следующий день опять та же картина. Я уж не знаю, может, этот Зоа фетишист какой-нибудь был?! Может, по 10-му номеру с ума сходил? Ну а может, просто совпадение? Темнокожие ребята вообще очень любили наши вещи лямзить. С ними только Вася Баранов мог справиться. Как-то Луизао надел его гетры, так Вася молча подошел, за ноги бразильца поднял и свои гетры с него стянул. Мы все аплодировали ему стоя.

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— Ха-ха! Я воровал гетры у Павлюченко? Такого не было! А Вася Баранов — это кто? Я не играл с ним. Мне кажется, он перепутал меня с кем-то, — парировал камерунец в интервью «СЭ» в 2020 году.

— С Павлюченко вы общались?

— Мало. Он один из тех людей, с кем мне было сложно идти на контакт. Зато мне было приятно и общаться, и играть со Здубой.

— Дзюбой? Вы пересекались?

— Да, в дубле «Спартака». Дзюба — хороший парень. Он играл на чемпионате мира и был лучшим. Весь мир говорит о нем сейчас. Это большая честь. Я думаю, что у него есть возможность уехать за границу, но он не хочет — в Санкт-Петербурге ему платят много денег. Это проблема, но я рад за него. Не уверен, что он помнит меня. Я как-то пытался дозвониться до Дзюбы, но он не взял трубку.

Футболист Люк Зоа в тренажерном зале
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Водитель автобуса не заметил Зоа в темноте — потом чуть сигарету не проглотил...

— Случалось, что в ваши команды привозили игроков, которые вообще играть не умели? — спросили как-то экс-защитника «Спартака» Романа Шишкина.

— Чтоб совсем не умели — таких не помню. С легионерами связано несколько любопытных историй. Помню, Рикарду Руссу мяч просил, завывая: «У, у, у...» На «Алмазе» играли — вся округа это «у» слышала. Люк Зоа тоже веселил. Спартаковский автобус курсирует от базы до метро «Сокольники». Водитель Матвеич как-то привез нас всех, уже смеркалось. До «Сокольников» многие футболисты вышли, около метро жил лишь Зоа. Про него-то наш шофер забыл. Остановил автобус — думает: сейчас перекурю и дальше поеду. А Зоа спал внутри. Водитель его не заметил в темноте. Люк проснулся, видит — автобус стоит. Сзади подошел к Матвеичу: «Сокольники?!» Тот чуть сигарету не проглотил.

Зимой 2005-го Зоа перешел в «Анжи», за который сыграл 76 матчей, забив один гол. Выступая за махачкалинцев, однажды он столкнулся с проявлением расизма прямо на футбольном поле.

— В каком-то городе — не помню где, но точно не в Москве, — когда мы приехали на игру, ко мне подошли три парня и подарили пакет, набитый бананами. Это было ужасно. Когда мы играли в Петербурге, находиться на поле было большой проблемой — болельщики «Зенита» издавали обезьяньи звуки.

А когда я уже играл в «Анжи» и мы встречались с «Кубанью», у меня была стычка с одним футболистом. Во время игры он сказал мне (Зоа произносит по-русски): «Закрой рот, обезьяна». Я посмотрел на судью, он не видел нас. Тогда я ударил этого парня и сказал: «Дружище, не надо так больше говорить». Он сразу же стал извиняться, — рассказывал Зоа в 2009 году в интервью Sports.ru.

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7
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8
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9
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