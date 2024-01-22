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Ахметов — в «Зените», а Круговой — в ЦСКА. Так исправляются ошибки прошлого

Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Футболисты Данил Круговой и Ильзат Ахметов
Данил Круговой и Ильзат Ахметов.
Но потеряно самое ценное — время.

Два самых громких подписания россиян в январе 2024 года связаны с «Зенитом». Девятого числа клуб объявил о покупке Ильзата Ахметова из «Краснодара» — заплатили 850 тысяч евро, а спустя неделю стало известно о переходе предстоящим летом на правах свободного агента Данила Кругового в ЦСКА.

Оба игрока еще несколько лет назад могли оказаться в командах, которые выбрали только сейчас. Теперь все выглядит так, будто участники наконец признали ошибки. Одну — «Зенит», другую — один из футболистов.

Ильзат Ахметов. «Зенит» забирает игрока у главного конкурента. Ахметов едет в Питер с третьей попытки

Ахметов

Начнем с истории Ахметова.

В 2018 году Ильзат расстался с «Рубином» и оказался на просмотре в «Зените», куда только пришел Сергей Семак. Полузащитник съездил с командой на предсезонный сбор и вроде бы даже понравился тренеру, но не срослось. Семак позже говорил, что дело в переизбытке игроков центра поля.

Ахметов же утверждал, что ему совсем не гарантировали практику. В общем, не получилось и не получилось, сколько таких трансферных срывов мы видели. Тем более игрок оказался в ЦСКА, который в то время пересобирался после массового ухода былых звезд. Ильзат сразу обосновался в стартовом составе и непосредственно участвовал в победе над «Реалом» в Лиге чемпионов.

Артур, Нино, Ильзат Ахметов. Как Артур, Нино, Педро и Ахметов преобразят «Зенит»: обновленная схема и трудности с лимитом

В какой-то момент футболист был единственным представителем своего возраста в первой сборной России. Пока Чалов, Обляков, Дивеев, Максименко и прочие дозревали в молодежке, Ахметов вовсю рубился в отборе на Евро. На сам турнир, правда, не поехал. Ильзат ощутимо сдал, пройдя через операцию на плече. Пик остался примерно в 2019-2020 годах, а к лету 2022-го он снова оказался без команды — не договорился с ЦСКА по новому контракту.

Еще зимой на горизонте снова замаячил «Зенит». За годы, прошедшие с предыдущего контакта клуба с игроком, в Питере реанимировали футбольные навыки Оздоева, сделали легендой джокера Ерохина и привезли великолепных Барриоса с Венделом. Возможно, купи «Зенит» Ахметова в 2018-м, позиция закрылась бы на сезоны вперед, как это случилось в ЦСКА. Только вместо московской нестабильности полузащитник получил бы горочку трофеев и, как следствие, больше уверенности. Но это все, конечно, если бы.

Футболист Ильзат Ахметов
Ильзат Ахметов.
Фото ФК «Зенит»

В 2022 году Ильзат в «Зените» опять не оказался, хотя был очень близко. Со слов Ахметова, все уже согласовали, но не успели оформить до закрытия окна. А «Краснодар» летом все успел. 18 месяцев на юге вышли ровными, хоть и не слишком яркими. Полузащитника перестали вызывать в сборную, даже когда речь стала идти о матчах с Кубой или Таджикистаном. При этом Ахметов — заметная часть прущего к чемпионству «Краснодара».

И вот теперь, с третьего раза, он в «Зените». Вот только какую роль будет играть? На скамейке и так хватает футболистов — Коваленко, Ду Кейрос, Изидор, Мостовой и все тот же Ерохин. Решили так ослабить конкурента? Спорно. Слишком уж просто «Краснодар» отпустил Ахметова, совсем не в стиле Галицкого. Боятся очередного приступа тоски по родине от Вендела? Так вон же выше мини-список на его место. Да и Ильзат вряд ли сопоставим по уровню с бразильцем.

В приветственном интервью полузащитник сказал: «Оказаться в «Зените» было предписано Всевышним. И от этого, видимо, невозможно было уйти». Наверное, самое логичное объяснение. Впрочем, несмотря на вопросы, вряд ли кто-то остался в минусе. Ахметов дорвался до клуба, в который, судя по многочисленным попыткам, давно хотел. «Зенит» тоже, скорее всего, не просто так столько раз связывался с футболистом — гештальтик прикрыт, а заодно получена крепкая по меркам РПЛ опция в центр поля. Ну и «Краснодар», считай, заработал — брали-то бесплатно, а тут почти миллион евро упал в карман.

Данил Круговой. Сенсация — у «Зенита» увели игрока внутри России. ЦСКА ответил Питеру за трансфер Марио Фернандеса переходом Кругового

Круговой

У Кругового ситуация немного иная. Данил — воспитанник «Зенита», он провел в системе клуба несколько лет, но не получил шанса в основе и уехал в «Уфу». Там всего за год стало очевидно, что левый защитник достоин играть в команде посолиднее, и питерцы вернулись за игроком.

Но Круг (как сам себя называет футболист) летом 2019-го получил предложение и от ЦСКА. Удивительно, что Данил публично, прямо в эфирах, рассказывал о муках выбора между двумя клубами. Не самая распространенная практика, обычно все стороны стараются тщательно скрывать детали переговоров.

Данила штормило. Изначально Круговой твердо решил отправиться в столицу: «Из топ-клубов хотел бы оказаться в ЦСКА. Знаю, что если меня туда возьмут, то я не буду сидеть на скамейке. А если переходить в «Зенит»... Хорошо вернуться в родной город, но я знаю, что мне как молодому футболисту не дадут играть». Звучит здраво.

Футболист Данил Круговой
Данил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чем дольше шли диалоги с потенциальными работодателями, тем больше сомнений возникало у футболиста: «Очень сложный выбор. Есть некоторые нюансы. Например, перейти в ЦСКА и никогда больше не вернуться в «Зенит» или перейти в «Зенит» и лишить себя возможности когда-либо сыграть за ЦСКА. Сложно, буду решать. Когда появятся конкретные варианты с личными контрактами, я положу листы бумаги, распишу плюсы и минусы, и посмотрим». Как же ты ошибался, Данил, никаких возможностей ты не лишился.

В итоге — «Зенит». Круг объяснял переход желанием покойного отца, который мечтал, чтобы сын играл за петербуржцев. Дальше в жизнь воплотились первичные прогнозы защитника. Круговой конкурировал за место на поле с великолепным Дугласом Сантосом, который даже в плохой день дает качество.

Данил Круговой. Уход Кругового — потеря для «Зенита». Как клубу заменить его?

За четыре с половиной года Данил накопил 105 матчей за «Зенит», но если делить количество минут на проведенные игры, получится в среднем меньше тайма за раз. В последнее время сам игрок обшучивал свое положение баночника многочисленными тиктоками. За самоиронию — лайк, но стало ясно, что Круговой сидит в золотой клетке. Или на золотой лавке, суть та же.

Об этом говорит и настроение Данилы после победы в Суперкубке России-2022. Его команда только что разгромила самого принципиального соперника в матче за титул (4:0 со «Спартаком»), а он бродил по газону с медалью на шее без лица и отказывался обсуждать будущее.

В другом интервью Круг не до конца согласился с мнением, что в ЦСКА играл бы чаще. Защитник сказал, что многому учится у Дугласа Сантоса и хочет передавать накопленный опыт молодежи, когда бразилец уйдет. В реальности ушел сам Круговой. Не стал продлевать договор с «Зенитом» и принял предложение ЦСКА. Если верить инсайдам, в Петербурге предлагали пятилетний контракт с зарплатой два миллиона евро за сезон.

Данил Круговой. Переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА — зеркало новой футбольной реальности России. Колонка Казакова

Причем футболист подписал договор, который вступит в силу летом, уже зимой, что ожидаемо не понравилось руководству «Зенита». Дело в том, что Данил не стал отмалчиваться и публично обрисовал причины ухода: «Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол». Хочешь играть в футбол? Пожалуйста: «На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют. Круговой переведен во вторую команду для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени», — с такими словами вышел к журналистам президент клуба Александр Медведев.

Виноватых здесь, кажется, нет. Любые отношения могут закончиться болезненно. Особенно если за спиной большой общий путь. Лучшим исходом происходящего видится полугодичная аренда в ЦСКА, чтобы Круговой не томился до лета, а сразу начал выступать за новую команду в РПЛ. Он и так ждал почти пять лет, постоянно думая о сделанном когда-то выборе и его последствиях.

Данил Круговой
Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
4
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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