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Сегодня, 12:00

«Не верьте ФИФА и УЕФА. Россия вернется и будет побеждать!» Интервью Миодрага Божовича

Константин Белов
Корреспондент
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Миодраг Божович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Миодраг Божович и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Смолов, Константин Тюкавин, Роман Евгеньев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Малком и Александр Максименко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Курбан Бердыев.
Фото ФК «Сочи»
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/6
О провале Рангника и Цорна, величии Бердыева и доминировании «Зенита».

Хет-трик Дзюбы, первая победа Курбана Бердыева, российское гражданство Малкома и Клаудиньо, а также спасение «Локомотива» после немецких менеджеров — «СЭ» обсудил насыщенный рестарт сезона в РПЛ с культовым Миодрагом Божовичем.

Артем Дзюба. «Соскучился по голам, чувствую себя полубогом!» Дзюба — о хет-трике «Ростову», Малкоме и «Спартаке»

«Дзюба ошибся, выбрав Турцию — лучше бы играл в Белграде!»

— Миодраг, как вы? Следите за российским футболом?

— Конечно! Очень ждал, когда РПЛ вернется после зимней паузы. Посмотрел несколько матчей Кубка, а также чемпионата России.

— Артем Дзюба вернулся в Россию и уже оформил хет-трик.

— Он молодец! Так вернуться, особенно в его возрасте, — это супер. Рад за него! Но Артем совершил большую ошибку, когда уехал в Турцию. Я же пытался забрать его в «Црвену Звезду»! Клуб был готов его взять.

— Когда это было?

— Летом, перед его отъездом в Турцию. «Црвене» нужен был именно такой нападающий, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. Уверен, он бы помог клубу. Но Артем не захотел в Сербию и выбрал «Адану». Лучше бы играл в Белграде, потому что в итоге трансфер в Турцию получился неудачным. Хотя осенью я был уверен, что он еще не сказал своего последнего слова. Сейчас он подтверждает мои мысли.

Артем Дзюба. Почему Дзюба не в сборной? Что стоит за ошибкой Мешкова? Промес не готов к весне? Отвечает Владимир Быстров

— Удивлены, что Дзюба не попал в расширенный список сборной России?

— Артему нужен один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Если он будет играть и забивать, то его обязательно вызовут.

— Но в сборной Карпин.

— Ничего страшного. Карпин — умный человек и тренер. Если ему понадобится Дзюба, он обязательно его вызовет. Даже несмотря на то, что у них был конфликт.

— Дзюба — главный трансфер «Локомотива» зимой. Вы уже свыклись с положением команды в РПЛ?

— Как только пришли немцы, они начали уничтожать клуб. Не понимаю, что они с ним сделали, во что превратили... Цорн и Рангник чуть не уничтожили «Локомотив»! Ужасные руководители. Команда борется за выживание, хотя по ресурсам должна претендовать минимум за тройку.

Миодраг Божович и Артем Дзюба.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Помимо Дзюбы, «Локо» взял Пиняева и Глушенкова.

— Клуб правильно делает, что вкладывается в молодых русских футболистов. В ближайшем будущем именно они будут поднимать команду на вершину. А Дзюба и Смольников помогут им расти. Взять пару опытных игроков и талантливую молодежь — самая верная стратегия в чемпионате России, учитывая отсутствие еврокубков, а также тот факт, что легионеры в любой момент могут уехать.

— Пиняев ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Верите, что однажды увидим его в Англии?

— Конечно, у него для этого все есть. Он отличный игрок, но все будет зависеть от его работы.

— Баринова зимой звали в «Бешикташ». Чемпионат Турции — хороший вариант для него?

— Я слышал про интерес «Бешикташа». У Баринова сильный характер: он всегда хочет побеждать. Сейчас у него такой возраст, когда ему нужен новый вызов, новый чемпионат. Считаю, чемпионат Турции — отличная лига для него.

Артем Дзюба. «Дзюба с его уровнем обязан забивать такие мячи. Для меня лучшим был Пруцев». Семин — о «Локо», Пиняеве и шансах «Спартака» на золото

— Не предлагали ему переехать в Сербию?

— Нет, даже не связывался с ним. Но он был бы звездой в чемпионате Сербии! Правда, нужно переходить только в «Црвену Звезду». Это топ-клуб, который постоянно играет в еврокубках. Оттуда легче перебраться в топ-5 европейских лиг.

— Вы сказали про ставку на молодых российских игроков — так в последние годы развиваются «Крылья Советов».

— Они молодцы, это правильный вектор развития: забрали себе все «Чертаново», причем не только игроков, но и тренера Осинькина, без которого этого всего не было. Считаю его одним из лучших тренеров в РПЛ! Он может войти в историю: каждый год выращивает новых игроков, которые переходят в топ-клубы России — «Зенит», «Спартак», «Локомотив».

— Трансферы на вход тоже есть. Зимой в Самару переехал Писарский.

— Слышал о нем — много знакомых рассказывали об этом футболисте. Знаю, что он мог переехать в «Црвену Звезду», но отказался. Матчи «Оренбурга» смотрел нечасто, но теперь буду следить за Писарским в «Крыльях Советов».

Федор Смолов, Константин Тюкавин, Роман Евгеньев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Смолов — лучший, когда сам этого хочет. Он игрок настроения»

— «Динамо» выдает неоднозначный сезон. Верите, что Славиша Йоканович выправит ситуацию?

— Он сильный тренер. Но «Динамо» всегда был сложным клубом — и до сих пор таким остается. Там всегда трудно работать. У них, как и у «Локомотива», вроде бы есть все необходимое... Но при этом постоянно чего-то не хватает!

Посмотрите сами, сколько денег они вкладывают, какие условия для работы создают... Они обязаны каждый год бороться за трофеи, а не раз в несколько лет доходить до финала Кубка.

Сложно сказать, в чем именно проблема. В составе? Нет. У них всегда были сильные игроки. Когда я там работал, то, наверное, в «Динамо» подобрался лучший состав в XXI веке! Да и сейчас у них много талантливых игроков, в том числе молодежь — я знаю Тюкавина, Захаряна, Сазонова.

— Летом Захарян был в шаге от трансфера в «Челси». Ехать в Англию из РПЛ — не слишком рискованно?

— Почему? Кварацхелия практически напрямую перешел из «Рубина» в «Наполи». Посмотрите, как он разрывает всех в Италии и в Лиге чемпионов! Он там суперзвезда. Захаряну по силам сделать такой же скачок в карьере. Не знаю, сумеет ли он сразу закрепиться в составе — может, сделает это через аренды, как многие. Но нужно пробовать, рисковать.

Федор Смолов и&nbsp;Константин Тюкавин. «Динамо» отыгралось у «Крыльев» за Кубок. Тюкавин принес победу в добавленное время

— Вы сказали про Тюкавина — кто сильнее: он или Смолов?

— Смолов — лучший, когда он сам этого хочет. Когда Федор настроен, то забьет 10-15 голов за сезон. Даже «Реалу» и «Барселоне» готов забивать и играть в Европе. Он — игрок настроения, от него многое зависит. Качество игры Смолова никогда не вызывало сомнений. Это отличный форвард.

— Еще один ваш бывший клуб — «Ростов» — идет в топ-3, но зимой вообще не усилился. Верите, что финишируют в тройке?

— Новичков нужно брать только в том случае, если они сильнее тех, кто играет в стартовом составе. А таких футболистов трудно найти, особенно в сложившейся ситуации: многие легионеры не поедут, а сильные русские дорого стоят.

Но в «Ростове» отличная атмосфера. А это главное в любом коллективе. Верю, что они удержатся в тройке. Плюс команда нашла своего тренера, а тренер нашел свою команду.

«Ростов» навсегда в моем сердце! Где-то полгода назад связывался с людьми из руководства — с удовольствием поддерживаю контакт с теми, с кем вместе работал в этом прекрасном клубе.

Малком и Александр Максименко.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Малком и Клаудиньо — молодцы! Ждем их в сборной России»

— «Зенит» опережает «Спартак» на восемь очков. Вопрос с чемпионом уже неактуален?

— Я уверен, что «Зенит» возьмет пятый титул. Это сильнейшая команда РПЛ.

— «Спартак» уже не навяжет борьбу?

— Нет. Это две разные команды по уровню составов. Обойма «Зенита» с бразильцами очень сильная.

— Какой «Зенит» был сильнее — с Халком и Витселем или нынешний?

— «Зенит» с Халком и Витселем был сильнее. Они выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Помню даже год, когда они выиграли пять матчей из шести на групповом этапе ЛЧ. При этом в России настолько мощного доминирования, как сейчас, у них не было. Но тогда вся лига была сильнее.

Клаудиньо и&nbsp;Малком. Станислав Черчесов: «К натурализации Малкома и Клаудиньо отношусь нормально. Но мы в сборной не просили никого сменить гражданство»

— А кто самый важный легионер «Зенита» прямо сейчас?

— Дуглас Сантос. Он уже лидер команды. Отлично действует в обороне, хорошо помогает в атаке. Может закрыть несколько позиций. Не зря им интересовалась «Барселона» — читал об этом летом.

— Знаете, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство?

— Положительно отнесся к этой новости. Молодцы! Ждем их в сборной России. Натурализация есть везде. Не вижу в этом ничего плохого.

— Зимой «Зенит» подписал Ренана, которым якобы интересовался «Реал». Верите в это?

— Вспомните историю Леандро Паредеса. Мало кто верил, что им интересуется «ПСЖ». А в итоге аргентинец переехал из «Зенита» в Париж. А сейчас играет в «Ювентусе». И даже чемпионом мира недавно стал. Поэтому я не удивляюсь, если хорошими легионерами из чемпионата России интересуются топ-клубы или клубы из топ-5 лиг Европы. Почему Ренану не перейти в «Реал»? Не надо недооценивать российский чемпионат. Он непростой.

— Сколько лет продлится доминирование «Зенита» в РПЛ?

— Думаю, долго! Они тратят больше всех, у них сильнейший состав, отличные легионеры. «Зенит» может еще много-много лет становиться чемпионом.

— В «Спартак» вы не верите?

— Перед каждым сезоном «Спартак» считают одним из главных конкурентов «Зенита». Болельщики об этом говорят каждый год...

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Малком. «Зенит» все так же несокрушим! Отрыв от «Спартака» вырос до восьми очков

— Но ведь в этом сезоне они хороши.

— Но я не верю, что они будут лучше «Зенита».

— Как вам Абаскаль?

— Он молодец! Быстро создал команду, которая борется за медали. В прошлом сезоне на «Спартак» было больно смотреть. Абаскаль нашел общий язык с игроками — это очень важно, учитывая, что он достаточно молод для главного тренера.

— Квинси Промес в шаге от сотого гола за «Спартак». Он лучший легионер в истории красно-белых?

— Он очень качественный игрок. За последние пять-шесть лет это один из немногих крутых иностранцев, которые попали в «Спартак». Но если говорить про всю историю, то лучшим Квинси назвать не могу. Потому что в «Спартаке» играло много хороших иностранцев. Вспомните Веллитона, Моцарта, Плетикосу...

Курбан Бердыев.
ФК «Сочи»

«Бердыев играет незрелищно? Посмотрите на Моуринью!»

— Курбан Бердыев вернулся в Россию. И в первом матче победил ЦСКА.

— Я говорил, что Бердыев точно добьется успеха с «Сочи». Можно сказать, что начало положено. У этого клуба намечается очень интересный проект. Бердыев — один из лучших тренеров в России.

— Но с не самым зрелищным футболом.

— Да кого это интересует! Главное — результат. Посмотрите на Моуринью в «Роме» — у Жозе одна и та же тактика. И у «Ромы» сейчас есть результат. Счет на табло — вот что главное. Бердыев знает, как достичь нужно результата, и добивается своего. Он молодец!

Радость игроков &laquo;Сочи&raquo; после победы над ЦСКА. Победное возвращение классика Бердыева, хет-трик Дзюбы, самый «старый» гол Лебеденко. Рабинер — о топ-событиях тура

Если проработает в «Сочи» столько же, сколько в «Рубине», поборется и за чемпионство. Он не только отличный тренер, но и менеджер.

— Россия в марте проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком. Рады, что сборная постепенно возвращается к статусным играм?

— Нас тоже когда-то отстраняли... В ФИФА и УЕФА врут, заявляя, что спорт вне политики. Потому что отстранение России — это и есть политика.

Европа уничтожала Югославию, мою родину. Это тоже была политика. Поэтому не верьте тому, что они говорят. Россия обязательно вернется и будет побеждать!

Футбол
РПЛ
Миодраг Божович
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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