Право на доверие Федотова, продолжение шоу от Бердыева и Дзюбы, заполненные трибуны на хоккее против пустых на футболе. Рабинер — об интригах тура

Обозреватель «СЭ» — перед 19-м туром чемпионата России.

Пример от КХЛ

8 Марта, в Международный женский день, в Москве давали прекрасный хоккей. Мало того что матч Кубка Гагарина между «Динамо» и нижегородским «Торпедо» был, по выражению комментаторов, «фестивальным» и закончился в овертайме со счетом 4:5, на «ВТБ-Арену» пришли 10 193 зрителя. Несмотря на проигрыш хозяев, ни один из них, уверен, ни на секунду не пожалел о проведенном в Петровском парке времени.

Какое, казалось бы, всё вышесказанное имеет отношение к анонсу очередного тура РПЛ? Самое прямое. Хоккейный дворец «Динамо» находится в одном комплексе с футбольным. Но посещаемость встречи Кубка Гагарина оказалась больше, чем на московских матчах прошлого уик-энда «Динамо» — «Крылья Советов» и «Спартак» — «Урал» вместе взятых. Там пришло в совокупности 9 224 зрителя — причем в это число входят все, у кого есть Fan ID, то есть участники матчей и сотрудники клубов. А в хоккее этот документ пока при входе не требуют.

Но дело, конечно же, в плохой погоде на футболе. Именно об этом, как говорят инсайдеры, шла речь 7 марта на совещании представителей Минспорта с клубами РПЛ — чиновники профильного министерства объясняли удручающую посещаемость первого тура после повсеместного введения карты болельщика в премьер-лиге именно этим. Как будто обычно в начале марта в России норма — это плюс двадцать, люди ходят в шортах, а вдоль дорог цветут розы.

Трибуны на матче «Спартака» и «Урала». Федор Успенский, Фото «СЭ»

Ради интереса решил взглянуть на посещаемость первого мартовского тура в 2022 году. На нем было более чем на двадцать тысяч человек больше, чем сейчас. Сравните, например, тогдашние 25 тысяч на матче «Краснодар» — «Урал» с нынешними без малого восемью на «Краснодар» — «Торпедо». Или 19 с лишним тысяч на «Динамо» — «Спартак» с менее чем десятью тысячами на двух теперешних московских матчах в совокупности. И тут очень уместен модный мем: «А что случилось?» Этим публично озаботилась уже даже часть депутатов и сенаторов, хотя пока есть большие сомнения, что какие-то серьезные изменения по части применения Fan ID в ближайшее время вправду могут произойти.

Известно, что в китайском языке слово «кризис» включает в себя два иероглифа, один из которых означает «опасность», а другое — «возможность». И, возвращаясь к сравнению нашего футбола с хоккеем, отчего-то так получается, что в сложившихся обстоятельствах практика КХЛ сейчас напирает на второй иероглиф (и присутствие в лиге китайского «Куньлуня» тут ни при чем), а РПЛ — на первый. Достаточно сказать, что в шести из восьми пар плей-офф Кубка Гагарина после четырех матчей счет 2-2, а еще в двух — 3-1. И ни одна из двух первых команд обеих конференций не ведет в своей серии, в том числе клубы-олигархи — СКА и ЦСКА!

Для НХЛ такое было бы нормально, а для КХЛ, где разделение клубов на богатых и бедных, влиятельных и бесправных всегда было очевидным и разительным, — явление неслыханное. Пока все время кажется, что чудеса вот-вот закончатся, но они продолжаются. Такие вещи идут на пользу лиге и хоккею в стране. И куда-то пропали судейские скандалы — все разговоры только о хоккее; о том, что скромная «Северсталь» на равных закусилась с ЦСКА, минское «Динамо» ни в чем не уступает СКА, «Нефтехимик» — «старшему брату» по Татарстану «Ак Барсу».

Мешков, Любимов и поля

В РПЛ же в 18-м туре только и говорили, что о судейских ляпах — тем более что ряд матчей и арбитров во главе с Виталием Мешковым на встрече «Спартака» с «Уралом» дали к этому весомые поводы. И перевес «Зенита» в лиге в этом сезоне выглядит еще более глобальным, чем прежде, — пятый сезон кряду в России, по всей вероятности, будет один и тот же футбольный чемпион. Разумеется, глупо утверждать, что это случится из-за незасчитанного Мешковым гола Александра Соболева на исходе матча в Тушине, но скорейшей развязке пусть даже в некоторой степени и надуманной интриге этот факт поспособствовал.

Сейчас вот рефери Артема Любимова назначили работать на матче 19-го тура «Краснодар» — «Динамо». По удивительному совпадению, год назад именно после встречи тех же соперников, в котором был ошибочно назначен решающий пенальти в ворота хозяев, этого судью (тогда исполнявшего обязанности ВАР) отстранили до конца сезона. Более того, Любимов с тех пор вообще не судил «быков». Зачем на ровном месте провоцировать новые скандалы? Ведь не только краснодарцы, но и динамовцы в такой ситуации имеют основания напрячься — мол, арбитр будет вольно или невольно пытаться загладить прошлогоднюю вину перед «Краснодаром».

Артем Любимов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В XXI веке на современных стадионах вроде пора уже научиться готовить качественные поля — но в минувшем туре мы видели провалы по этой части и у «Спартака», и у «Сочи». Систематические ляпы при подготовке газона на «Фиште» вообще не могут не изумлять — с южным-то климатом! Красно-белым хоть есть чем оправдываться — кубковым матчем с «Локомотивом», который проходил в сильный мороз, а к «Уралу» газон в Тушине еще не успел прийти в себя.

А теперь поле в «Лужниках», где принимает соперников «Торпедо», оказалось до такой степени не готовым, что матч черно-белых с тем же «Уралом» перенесли на «Арену Химки». Кто туда поедет, сколько там будет народу? Это, по-моему, сейчас кого-то волнует меньше всего. Матч в тишине, нарушаемой только криками футболистов и тренеров, провели, галочку поставили — и забыли.

Федотов и Талалаев

Тем временем экс-президент «Торпедо» Илья Геркус, едва успев уйти из клуба, дал разгромное интервью. То, что в управлении последней команды РПЛ весь сезон творится кромешный хаос, было понятно и так (в том числе и по невнятной зимней селекции, когда надо было спасать ситуацию), а откровения Геркуса это ощущение лишь усугубили. Непонятны при этом две вещи — во-первых, как в его документах о расторжении контракта «Торпедо» ухитрилось не прописать хотя бы какой-то более или менее внятный период неразглашения внутренней клубной информации и, во-вторых, зачем самому Илье Леонидовичу было возглавлять клуб, от спортивной составляющей которого он сознательно и сразу, по его словам, дистанцировался, потому что все заранее понимал. Это как вообще?

Причем, судя по матчу «Краснодар» — «Торпедо», Андрей Талалаев подготовил вверенный ему более чем скромный набор футболистов так, как это только было возможно. Но только торпедовцы начали поднимать головы, как перенос следующей игры в Подмосковье и интервью экс-президента могут накрыть их новой волной негатива и безнадежности. Тем более когда в соперниках — один из самых подготовленных сейчас клубов РПЛ, из восьми последних матчей выигравший пять при трех ничьих, да и в Кубке прошедший дальше.

Андрей Талалаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Три матча подряд в чемпионате (пусть и с перерывом на зиму) проиграл ЦСКА. Я видел более чем качественные матчи команды Владимира Федотова как на сборе в Турции, так и дома в Кубке с «Краснодаром», где 0:3 было лучшим счетом, на который могли рассчитывать «быки». Поэтому мне не вполне понятны причины пробуксовки красно-синих. От высшего руководства которых, по мне, сейчас требуется спокойствие и терпение, поскольку главный тренер за последние годы — тем, у кого короткая память, напоминаю о прошлогоднем серебре с «Сочи» — заслужил право на доверие. Так или иначе, победа в домашнем матче с «Крыльями Советов» становится для ЦСКА и его восстановления уверенности в себе весьма важной.

А для лидера гонки снайперов Владимира Писарского снова забить в Москве и, надеюсь, опять отметить гол при помощи дирижерской палочки — лишняя мотивация. Или незабываемое празднование дебютного гола за «Крылья» в Самаре в ворота «Динамо» на Кубок было лишь разовым? В столице, кстати, для него забивать уже привычное дело — помимо гола с пенальти «Динамо» на Кубок, он еще за «Оренбург» в первом круге делал дубль в ворота тех же бело-голубых и отправлял мяч в сетку ворот «Локомотива». Москва и ее стадионы его точно не смущают.

Бронзовая гонка

Интересно будет понаблюдать за развитием сюжетов вокруг Артема Дзюбы и Курбана Бердыева — хедлайнеров 18-го тура. Хет-трик новоиспеченного форварда «Локомотива» в Ростове не побудил Валерия Карпина включить его даже в предварительный список кандидатов в сборную на товарищеские матчи с Ираном и Ираком. Ничего сногсшибательного в этой новости нет, поразило бы как раз обратное. Но если Дзюба станет героем и предстоящего матча «Локо» в Грозном, и следующего — дома с «Краснодаром»?

С другой стороны, сам Артем, после трех голов «Ростову» в очередной раз подколовший Карпина во флеш-интервью («огорчить Георгича — это обязательно»), тем самым свои шансы вернуться в национальную команду, скажем прямо, не увеличил. Но Дзюба — это, по крайней мере, гарантированное лекарство от скуки. Что сейчас для нашего футбола более чем актуально.

Артем Дзюба. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бердыевский «Сочи» в первом матче тура примет веселый, южноамериканский, но лишившийся зимой Писарского-Сычевого «Оренбург» — и при условиях собственной победы и осечек опережающих его лишь на очко «Ахмата» и ЦСКА прыгнет на пятую ступеньку таблицы.

Самое время просыпаться «Ростову», который принимает «Пари НН». «Динамо», отправляющееся в гости к «Краснодару» на самый, пожалуй, статусный матч довольно скромного по вывескам тура, отстает от команды Карпина уже не на шесть, а на три очка, того и гляди — настигнет, и от вроде бы уверенной дистанции ростовчан в борьбе за бронзу не останется и следа.

А вот в чем уверен перед этим туром безоговорочно — что сохранится статус-кво на самом верху таблицы. «Зенит» и «Спартак» принимают соответственно «Химки» и «Факел», и не могу представить себе, чтобы в нынешнем состоянии как сине-бело-голубые, так и красно-белые потеряли очки.

Кстати, уже с трудом верится в то, что в первом туре нынешнего чемпионата «Химки» сыграли с «Зенитом» вничью, более того — по игре имели больше шансов, чем соперник, рассчитывать на победу. Глядя на нынешних беспомощных аутсайдеров, та знающая свое дело подмосковная команда под руководством Сергея Юрана с капитаном Денисом Глушаковым и вратарем Ильей Лантратовым кажется сейчас мифом.

Такова реальность российского футбола.