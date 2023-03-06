Победное возвращение классика Бердыева, хет-трик Дзюбы, самый «старый» гол Лебеденко. Рабинер — о топ-событиях тура

Обозреватель «СЭ» выделяет три события, которые войдут в футбольную историю.

Бердыев

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе признавался: за десять дней Курбан Бердыев рассказал ему то, что за 20 предыдущих лет в футболе никто не говорил. Хотя вроде как он не из пустыни Сахара пришел — воспитанник «Динамо» и «Спартака», выступал за красно-белых при Дмитрии Аленичеве, Массимо Каррере и Олеге Кононове, за «Ахмат» при Андрее Талалаеве, за «Сочи» при Владимире Федотове.

Не могу сказать, что на игре самого Мелкадзе (которому сильно повезло с отмененным ВАР из-за крохотного офсайда голом ЦСКА, потому что именно он в том эпизоде на ровном месте сфолил и «привез» штрафной — даже Федотов от удивления головой покачал) эти новые тактические знания уже как-то сказались. Зато они сказались на другом форварде «Сочи» — Луке Джорджевиче, вышедшем вместо Мелкадзе на замену при 0:0 и за шесть минут оформившем дубль. А Бердыев в моменты обоих голов спокойно прохаживался себе по технической зоне с непроницаемым выражением лица и скрещенными руками — и делал вид, что его все происходящее не касается. Словно это не он выпустил Джорджевича на поле меньше чем за минуту до первого гола. После игры, отвечая на вопрос корреспондента по этому поводу, он в своем стиле, лаконично снизив градус восхищения: «Ничего особенного, плановая замена».

Курбан Бердыев. ФК «Сочи»

Тем не менее эта плановая замена привела к такому вот эффекту. Джорджевич в свою очередь в послематчевом интервью говорил не о чудесах и удаче, а о тяжелой работе на сборах, которая вылилась в такой результат. 70-летний классик нашего футбола, двукратный чемпион России во главе «Рубина» и победитель «Барселоны» на «Камп Ноу» после более чем трех лет отсутствия в РПЛ дебютировал в «Сочи» с победы над ЦСКА и над Федотовым, самым успешным тренером в истории молодого клуба. И после игры говорил как раз о том, что по характеру и неуступчивости «барсы» напомнили серебряный сезон.

Если выделять чисто футбольные вещи, то первый тур после возобновления чемпионата России войдет в исторические хроники сразу тремя событиями — редко такое бывает. О первом из них — субботнем хет-трике Артема Дзюбы в первом же матче за «Локомотив» в Ростове — я подробно говорил вчера. Еще два произошли в воскресенье, и одно из них — победное возвращение Бердыева, со времен ухода из Казани поработавшего в Казахстане и Иране.

Масса нетерпеливых коллег и болельщиков сразу заговорила о скором взлете «Сочи», но давайте не забывать, что сочинцы при Бердыеве стартовали с девятой позиции в таблице и десятиочкового отставания от третьего места, которое занимал его бывший клуб «Ростов». Почти любой взлет требует долгосрочной кропотливой работы. Тех же ростовчан в 2015-м Курбан Бекиевич принял на грани вылета, и та весна не сильно изменила положение вещей — они оказались в стыках. Выиграли — и уже следующий сезон стал для них оглушительным, серебряным с отливом золота, к которому они подошли максимально близко на последних секундах матча заключительного тура «Рубин» — ЦСКА. Но Игорь Акинфеев спас чемпионство для армейцев.

В предматчевом интервью Бердыев обмолвился, что за время отсутствия в РПЛ многое для себя пересмотрел как с игровой точки зрения, так и в том, что футбол окружает. Подробностей в формате экспресс-интервью не сообщал, но тезисы сами по себе увлекательные. Не обратить на них внимание нельзя — к тому же вызывает дополнительное уважение тот факт, что человек хочет меняться и что-то пересматривать в 70 лет при его достижениях. Будет интересно и понаблюдать за этими переменами, и при случае поспрашивать о них.

Кирилл Набабкин и Кристиан Нобоа. ФК «Сочи»

«Сочи» уже отстает от ЦСКА лишь на очко

Матч «Сочи» с ЦСКА не поразил воображение, да и не мог — поле «Фишта» было очень тяжелым (футболисты обеих команд в перерыве во флеш-интервью дружно на него пожаловались), трибуны, в соответствии с новыми традициями Fan ID, — почти пустыми. По игре хозяев казалось, что главной задачей для них было не совершать тактических ошибок, и сам Бердыев подтвердил, что основой была дисциплина. А вот в атаке, отметил он, раскрепощенности пока не хватает, и над этим «Сочи» будет работать.

Надо понимать: забей, допустим, в первом тайме Карраскаль или не залезь в этот свой малюсенький офсайд Мойзес при скидке Роши — ЦСКА повел бы 1:0, и тогда сейчас не было бы интонаций вроде «маг вернулся». Игра была абсолютно равной, и Федотов, скорее всего, прав, говоря, что она шла до гола.

Впрочем, и у «Сочи» шансов было не меньше — достаточно вспомнить впечатляющий сейв Акинфеева на Терехове в конце первого тайма. И, конечно, нельзя не упомянуть об эпизоде с не назначенным пенальти за удар Виллиана Роши в бедро Владислава Сарвели. Абсолютно согласен с теми, кто поддержал в этом решении Владислава Безбородова. Контакт произошел после удара Сарвели по воротам и не влиял на эпизод, а также не носил безрассудного характера. По последним судейским рекомендациям, в таких случаях 11-метровый не ставится.

Отмечу важный момент, далеко не всегда характерный для команд Бердыева. Забив первый мяч, сочинцы не начали играть на удержание этих 1:0, а все время высматривали возможность для нового укола — и шесть минут спустя провели еще одну образцовую контратаку. И вот уже «Сочи» отстает от ЦСКА лишь на очко, да и четыре от «Динамо», то есть от четвертого места, выглядят далеко не пропастью.

А все почему? Все знают, чего добивался Бердыев, — и не сказать, чтобы с топ-клубами на момент его появления в них. «Сочи» в этом плане — калибр тот же, что «Рубин» и «Ростов». Интересно еще и то, что никаких ожидаемых после смены тренера массовых закупок игроков не случилось — сочинцы играют ровно теми же, кто был при Вадиме Гаранине. Сравните со знаменитым «списком Бердыева», когда Леонид Федун спал и видел его в «Спартаке» — и это срывалось дважды. Причем вчера специалист подчеркнул, что доволен составом, который есть в его распоряжении.

Что это — понимание, что он уже довольно давно находился в тени, выпал из мейнстрима и должен прежде дать результат и доказать тому же Борису Ротенбергу право взять в руки контроль над трансферами? Или по каким-то причинам угасшее стремление рулить всеми внутриклубными процессами? Пока мы только начинаем наблюдать за эпопеей Бердыева в «Сочи», и какие-либо ответы еще крайне преждевременны. Но начало — многообещающее.

Игорь Лебеденко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Лебеденко

Третье важнейшее событие тура — достижение Игоря Лебеденко. Форвард «Торпедо» в возрасте 39 лет и 282 дней в Краснодаре при 2:1 в пользу хозяев спустя шесть минут после выхода на замену отличным ударом сравнял счет. И не просто забил самый возрастной гол в истории чемпионатов России (прежний рекорд принадлежал форварду «Сатурна» Сергею Наталушко, в 2000-м отличившемуся в 39 лет и 247 дней), а принес черно-белым аутсайдерам выездную ничью.

Насколько мне известно, на сборах Лебеденко (как, кстати, и другой ветеран «Торпедо» Александр Рязанцев) демонстрировал удивительную для игрока такого возраста функциональную готовность и по результатам тестов был в числе лучших в команде. А ведь у Андрея Талалаева по «физике» не забалуешь. В смысле мастерства же и говорить не о чем — Лебеденко умеет на поле больше, чем 95 процентов игроков черно-белых. Их совместный выход на поле с 21-летним бразильцем Жажа, отличным дриблером, который не боится брать игру на себя и обыгрывать по два-три соперника, сразу после двух пропущенных от «Краснодара» голов снова перевернул игру. И пусть «Торпедо» не приблизилось к конкурентам в борьбе за выживание («Химки» с «Факелом» также сыграли вничью, «Локо» и вовсе выиграл), по итогам такого матча можно согласиться с Талалаевым, что «пациент скорее жив, чем мертв».

А вот если говорить о посещаемости нашего чемпионата, то все наоборот, — турнир скорее мертв, чем жив. При вполне бодром, зачастую драматичном футболе, при 24 голах в восьми встречах (3,0 в среднем за игру), только посмотрите за масштабом падения зрительского интереса в первом весеннем туре в сравнении с последним осенним — в тех городах, где только сейчас введен Fan ID.

Москва. На «Динамо» — минус 80%: 25 048 зрителей тогда — 4 943 сейчас. На «Спартаке» — минус 68%: 13 457 тогда, 4 281 сейчас. Краснодар — минус 76%: 33 757 тогда — 7 965 сейчас. Грозный — минус 49%: 8 047 тогда — 4 100 сейчас. Санкт-Петербург — минус 43%: 34 565 тогда — 19 705 сейчас. Воронеж — минус 24%: 13 578 тогда — 10 321 сейчас.

В «Сочи» на топ-матч с ЦСКА, против своего бывшего тренера, при дебюте Бердыева пришло 4419 зрителей, менее десяти процентов вместимости «Фишта». Тут поразительно то, что на матче аутсайдеров КХЛ 26 февраля «Сочи» против «Куньлуня», который уже ничего не решал, в местный Ледовый пришло 4413 зрителей. Столько же! А на «Спартак», также не попавший в Кубок Гагарина, приходило и вовсе больше народу, чем на встречу с «Уралом».

На восемь матчей 18-го тура в общей сложности пришел 60 551 зритель. То есть в среднем — 7 568 болельщиков на игре. При том, что матчи проходили на аренах ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове и Сочи, краснодарском великолепном 35-тысячнике, современных «ВТБ Арене», «Ахмат Арене» и лишь одном старом строении — воронежском «Труде». Их общая вместимость — 281 931 зритель. То есть трибуны были заполнены на 21,47%. Если хотите жить в мире иллюзий и относить этот факт к скверной погоде — ваше право, конечно. У меня на этот счет несколько иная точка зрения.

Борьба за золото — миф?

О чем сказал нам этот тур в футбольном плане? Вот десять наблюдений.

Во-первых, после ничьей «Спартака» с «Уралом» и победы «Зенита» над «Пари НН» лидер оторвался от красно-белых на восемь очков, и только прекраснодушные мечтатели из числа спартаковских болельщиков надеются на то, что борьба за чемпионство — по-прежнему реальность, а не миф. Но качество игры «Спартака» (особенно в сравнении с «Ростовом») показало, что со второй строчки он никуда упасть не должен.

Во-вторых, «Ростов» после неудачи в Кубке против «Урала» оказался беспомощен и в чемпионате с «Локомотивом», да и на предсезонном турнире в Эмиратах команда с Дона финишировала последней. Недоброжелатели Валерия Карпина тут же заговорили о том, что его команды всегда просаживаются весной и главному тренеру сборной предстоит доказать обратное.

В-третьих, главной звездой тура стал автор хет-трика в Ростове Артем Дзюба, и это произошло на фоне отсутствия у него нормальной предсезонки с командой и после почти пяти месяцев без официальных игр. Это ведь говорит не только о том, с какой энергетикой играл сам форвард, но и об уровне сопротивления.

В-четвертых, теперь с огромным трудом можно представить, что «Локомотив» останется в зоне стыков, хотя пока команда Михаила Галактионова там еще находится.

В-пятых, «Сочи» с Бердыевым сразу заявил о серьезных намерениях, пусть, конечно, для крутого подъема времени у команды слишком мало.

В-шестых, «Динамо», пусть и с колоссальным трудом, но воспользовалось неудачей «Ростова», за счет гола Константина Тюкавина в концовке обыграло «Крылья Советов» и приблизилось к ростовчанам на дистанцию всего лишь трех очков. Тогда как ЦСКА синхронно с «Ростовом» проиграл и идет теперь вровень с «Ахматом», опережая «Сочи» лишь на очко.

В-седьмых, «Краснодар» вслед за кубковой неудачей с ЦСКА потерял «свои» домашние очки с «Торпедо». Владимир Ивич начал карьеру во главе «быков» неудачно. «Торпедо» же после неудачи в Кубке с «Акроном» предстало на юге России совсем другим, а его форвард Лебеденко вошел в историю.

В-восьмых, «Урал» довел беспроигрышную серию в РПЛ уже до восьми матчей и на сегодня выглядит одной из самых готовых к весеннему отрезку команд.

В-девятых, количество судейских скандалов превзошло все допустимые пределы, и хедлайнером тут стал Виталий Мешков в матче «Спартак» — «Урал». Не удивлюсь, если его отстранят от работы до конца сезона.

В-десятых, в туре зафиксирован лишь один крупный счет — и тот минимально крупный, 3:0 в Санкт-Петербурге. Никто нас не развлек и не шокировал какими-нибудь 7:0 вроде «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». И ведь это тоже ни о чем бы не сказало, потому что в одном матче чего только не бывает. Тренеры в таких случаях говорят — лучше один раз 0:7, чем семь раз по 0:1. И напомню историю с первым сезоном Властимила Петржелы в «Зените», когда именно после 1:7 от «Динамо» произошли изменения и начался прогресс.

В следующем туре очень уж эффектных вывесок нет. «Зенит» примет «Химки», «Спартак» — «Факел», «Сочи» — «Оренбург» — хозяева должны эти матчи выигрывать. О ЦСКА и «Ростове», играющих дома соответственно с «Крыльями Советов» и «Пари НН», так категорично говорить нельзя, но они все равно довольно явные фавориты. Два самых непредсказуемых матча — «Ахмат» — «Локомотив» и «Краснодар» — «Динамо». Поднявшее голову «Торпедо» попытается закуситься дома с «Уралом», хотя букмекеры наверняка поставят более низкий коэффициент на победу екатеринбуржцев.

А самая беспроигрышная, как мне кажется, ставка — грустная. На то, что средняя посещаемость будет ниже 10 тысяч зрителей за матч. Если, конечно, за эту неделю чего-то с новыми правилами посещения матчей РПЛ вдруг не произойдет.