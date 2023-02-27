«Дзюба с его уровнем обязан забивать такие мячи. Для меня лучшим был Пруцев». Семин — о «Локо», Пиняеве и шансах «Спартака» на золото

Интервью «СЭ» Юрия Семина.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился своими впечатлениями от игры железнодорожников в первом матче четвертьфинала Кубка России со «Спартаком» (0:1) и оценил перспективы красно-зеленых накануне ответной встречи.

Миранчук

— Главный вывод, который вы сделали для себя по итогам первого матча «Локомотива» и «Спартака»?

— Считаю, обе команды были хорошо готовы физически, на сборах подвели себя должным образом к возобновлению сезона. По функциональному состоянию игроков вопросов нет.

— За счет чего «Локо» так преобразился после перерыва?

— Матч можно четко разделить на две половины. Если в первом тайме «Спартак» имел явное преимущество, то после перерыва уже «Локомотив» выглядел предпочтительнее. Об этом прежде всего говорит количество опасных моментов. Почему так произошло? Проигрывающая команда всегда мобилизует свои силы. «Локомотиву» уже нечего было терять, он стал действовать более раскованно. Не стоит сбрасывать со счетов и еще один момент.

— Какой?

— «Спартак», на мой взгляд, все-таки выставил отчасти экспериментальный состав. Ряд опытных футболистов не приняли участия в дерби. Это в итоге сказалось. «Локомотив» был просто опытнее. Ну и сыграли свою роль замены железнодорожников. Вышел, например, Антон Миранчук, который эффективно играет на атаку.

— Удивились, что он остался в запасе?

— У каждого тренера свое видение ситуации. Для меня Антон — игрок стартового состава, для других, возможно, и нет.

Дзюба

— «Локо» наиграл хотя бы на ничью, или победа «Спартака» закономерна?

— Мое мнение: итог всегда закономерен. Счет на табло. Можно хорошо играть, но без голов не бывает побед. Дзюба с его уровнем мастерства обязан был решать тот эпизод, забивать.

— Вы про момент, когда он не попал в пустые ворота?

— Да. А футбол всегда закономерен. Турнирная таблица расставляет всех по местам. Можно здорово выглядеть в финале Кубка. Но если ты его проиграешь, какой смысл об этом тогда говорить? В целом, считаю, «Локомотиву» рано обольщаться. Впереди очень тяжелые матчи. Задача у команды непростая. У «Локо» практически нет права на ошибку.

— Дзюбу признали лучшим игроком этого дерби. Согласны с таким выбором?

— Я бы назвал лучшим игроком встречи Пруцева, который забил единственный гол.

— Если не брать в расчет неиспользованный момент, как бы оценили игру Дзюбы?

— Ну что значит — «если»? Надо все рассматривать в совокупности. Дзюба мне понравился своим физическим состоянием. Он довольно много пропустил, но выглядел неплохо. Однако, повторюсь, его уровень мастерства обязывает его реализовывать такие моменты. В игре шансов много не бывает. Если бы он забил и повлиял на итог матча, я бы назвал его лучшим.

Никита Чернов и Сергей Пиняев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пиняев, Баринов

— Пиняева называют чуть ли не самым большим футбольным талантом России. Какой у него потенциал?

— Несомненно, это талантливый футболист. Но свой уровень надо подтверждать каждый день. Много игроков так и остались в статусе «подающие надежды»... У Пиняева сейчас хороший возраст. В 18 лет вообще-то люди играют в том же «Манчестер Юнайтед», в топовых европейских клубах. А мы все чего-то ждем и рассуждаем о будущем. Для футболиста будущее начинается именно сегодня.

— Он вам напоминает кого-то из ваших бывших игроков? Измайлова или Билялетдинова?

— Не стоит его ни с кем сравнивать. Он похож сам на себя. Пиняев неординарный футболист. Его главный козырь? Хорошая обводка. Ему надо и это качество дальше развивать, и подтягивать другие элементы. В частности, игру в обороне. Он же фланговый футболист. Должен не только обострять, но и отрабатывать сзади. Если продолжит всесторонне прогрессировать, тогда и можно будет констатировать, что мы получили качественного футболиста.

— Против «Спартака» не особо убедил?

— Скажу так. Своих лучших индивидуальных качеств он не показал. Впрочем, как и многие другие футболисты. Здесь я могу выделить только Пруцева. Он здорово исполнил, когда забивал. Умно располагался на приеме мяча, хорошо пасовал. Поэтому я его и назвал лучшим игроком дерби.

— Какая позиция в составе «Локомотива» вызывает у вас наибольшие опасения?

— У меня есть свое мнение на этот счет, но я оставлю его при себе. Могу заметить в данной связи лишь одно. У «Локомотива» большая обойма игроков. Самое главное — не запутаться. Громадное количество игроков, которые претендуют на попадание в стартовый состав!

— Головная боль для Михаила Галактионова?

— Не знаю. Может быть, он любит работать с таким большим количеством футболистов. Мне больше нравилось, когда обойма состояла из 18 человек, на которых я всегда мог рассчитывать.

— Баринов не закиснет из-за того, что не перешел в «Бешикташ»?

— Считаю, это больше пресса нагнетала, как-то давила. Уедет, не уедет... Но, мне кажется, сильный футболист не должен реагировать на такие вещи. Ему нужно концентрироваться на сегодняшнем дне, на подготовке к будущим играм. Каждый день стремиться играть лучше, чем вчера. А если все время вспоминать о том, что ты где-то мог оказаться в другом клубе, переживать, то реально и в запас попасть, перестать расти.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Локо» спасется? «Спартак» поборется с «Зенитом»?

— Валерия Газзаева порадовало, что в составе «Спартака» вышло 11 россиян, а у «Локомотива» — 10. Сможем ли мы на длинной дистанции обходиться без легионеров? Или один матч не показателен?

— Сейчас мы лишены еврокубков, играем только в своем чемпионате. Значит, конечно, надо делать ставку на своих. Возьмите, например, загребское «Динамо», из которого каждый год уходит большое количество перспективных футболистов. Но ничего страшного, клуб замещает их своими воспитанниками. Нам, считаю, нужно поступать так же. С другой стороны, если есть возможность покупать таких легионеров, которые сейчас выступают в «Зените», то почему бы и нет? Они украшают наш чемпионат, рядом с ними молодые россияне прибавляют.

— Есть уверенность, что «Локомотив» с таким составом избежит стыков?

— Главное, чтобы игроки сами в это верили. Но если посмотреть объективно, то у «Локомотива» большое количество неплохих футболистов. У других команд, которые хотят остаться в РПЛ, такого подбора исполнителей, согласитесь, нет.

— Этот «Спартак» навяжет «Зениту» борьбу за золото или шансов практически нет?

— Почему это нет? Отрыв — шесть очков. Это не пропасть. Считаю, такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», обязаны каждый сезон ставить задачу бороться с «Зенитом». Да и «Краснодар» я бы не сбрасывал со счетов. Условия прекрасные, замечательная инфраструктура. Просто, видимо, нужно хорошо организовать свое дело.

— Но по подбору исполнителей «Зенит» явно превосходит конкурентов?

— Я бы так не сказал. Не до конца согласен с этим тезисом.

— Поясните, пожалуйста.

— На мой взгляд, в «Зените» есть четыре игрока, которые на своих позициях сильнее конкурентов: Малком, Клаудиньо, Вендел и Барриос. А по остальным можно, как говорится, обсуждать. Так что рано утверждать, что чемпионская гонка завершена.