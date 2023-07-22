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22 июля, 23:30

«Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии предлагает фантастические деньги за Малкома

Артем Белинин
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Нападающий «Зенита» Малком.
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бразильца специально не включили в стартовый состав на первый тур РПЛ.

По всей видимости, сезон-2023/24 будет для «Зенита» гораздо сложнее предыдущих — питерцы близки к тому, чтобы потерять Вендела (бразильцем всерьез интересуется «Фламенго»), а в скором времени команду может покинуть главная звезда — Малком. Лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ хотят видеть в Саудовской Аравии. По данным инсайдеров, предложили игроку и клубу роскошные условия сделки.

Изначально информация о том, что Малком может переехать в самое модное место этого лета — саудовскую Про-лигу — пришла 18 июля от издания Ariyadhiah. Согласно их информации, предложение по нападающему сделал «Аль-Хиляль». Еще раньше ходили слухи, что этому же клубу «Зенит» озвучил ценник на бразильца — 50 миллионов евро. Дальше история только набирала обороты.

Малком. Малком близок к переезду в Саудовскую Аравию. Для «Зенита» это роскошная сделка: если продавать, то сейчас

19 июля инсайдер Николо Скира сообщил, что Малком подпишет контракт с «Аль-Хилялем» на три года с зарплатой 18 миллионов евро за сезон. 20 июля появился официальный комментарий главного тренера «Зенита» Семака об интересе саудовцев к бразильцу: «То, что многие клубы интересуются нашими игроками, это хорошо. Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру». Также информацию о переговорах подтвердил агент Малкома.

Уже 22 июля на матч с «Пари НН» бразилец остался в запасе «Зенита». Семак не стал ничего таить — его цитату приводит Фабио Алейшо: «Перед матчем в интервью я говорил, что сейчас клуб в стадии обсуждения возможного трансфера. Как будут новости, мы сразу сообщим. Естественно, из-за возможности травматичности в данной ситуации мы решили его не выпускать во избежание травм и каких-то элементов, которые могут помешать ему и клубу».

Нападающий «Зенита» Малком.

По информации уже вышеупомянутого Алейшо, вопрос с Малкомом решен — он покинет Россию в понедельник. Ближе к вечеру 22 июля журналист Жорже Никола сообщил уточненные данные — «Аль-Хиляль» заплатит «Зениту» 60 миллионов евро, а сам игрок будет получать 18 миллионов евро за сезон — этот оклад в четыре раза выше его нынешней зарплаты.

&laquo;Зенит&raquo; стал чемпионом России в&nbsp;пятый раз подряд. «Зениту» осталось одно чемпионство, чтобы догнать «Спартак». Но если уйдут Малком и Вендел, его царство прервется. А выиграет тогда «Локомотив»

Если все инсайды правдивы, то, во-первых, «Зенит» полностью отобьет трансфер (и даже содержание) бразильца — из «Барселоны» его покупали за 40 миллионов евро. Во-вторых, будет обновлен трансферный рекорд РПЛ — прошлый тоже принадлежит сине-бело-голубым, это трансфер Халка в Китай за 56 миллионов евро. В-третьих, если будущая остановка Малкома — действительно «Аль-Хиляль», то у него будет отличная компания. Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Калиду Кулибали в ближайшее время могут стать его новыми одноклубниками. В ближайшие дни мы должны узнать развязку этой истории.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
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 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Тимур Аюпов

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Урал

 1
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Сергей Бабкин

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П
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Зелимхан Бакаев

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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