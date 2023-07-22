«Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии предлагает фантастические деньги за Малкома

Бразильца специально не включили в стартовый состав на первый тур РПЛ.

По всей видимости, сезон-2023/24 будет для «Зенита» гораздо сложнее предыдущих — питерцы близки к тому, чтобы потерять Вендела (бразильцем всерьез интересуется «Фламенго»), а в скором времени команду может покинуть главная звезда — Малком. Лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ хотят видеть в Саудовской Аравии. По данным инсайдеров, предложили игроку и клубу роскошные условия сделки.

Изначально информация о том, что Малком может переехать в самое модное место этого лета — саудовскую Про-лигу — пришла 18 июля от издания Ariyadhiah. Согласно их информации, предложение по нападающему сделал «Аль-Хиляль». Еще раньше ходили слухи, что этому же клубу «Зенит» озвучил ценник на бразильца — 50 миллионов евро. Дальше история только набирала обороты.

19 июля инсайдер Николо Скира сообщил, что Малком подпишет контракт с «Аль-Хилялем» на три года с зарплатой 18 миллионов евро за сезон. 20 июля появился официальный комментарий главного тренера «Зенита» Семака об интересе саудовцев к бразильцу: «То, что многие клубы интересуются нашими игроками, это хорошо. Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру». Также информацию о переговорах подтвердил агент Малкома.

Уже 22 июля на матч с «Пари НН» бразилец остался в запасе «Зенита». Семак не стал ничего таить — его цитату приводит Фабио Алейшо: «Перед матчем в интервью я говорил, что сейчас клуб в стадии обсуждения возможного трансфера. Как будут новости, мы сразу сообщим. Естественно, из-за возможности травматичности в данной ситуации мы решили его не выпускать во избежание травм и каких-то элементов, которые могут помешать ему и клубу».

По информации уже вышеупомянутого Алейшо, вопрос с Малкомом решен — он покинет Россию в понедельник. Ближе к вечеру 22 июля журналист Жорже Никола сообщил уточненные данные — «Аль-Хиляль» заплатит «Зениту» 60 миллионов евро, а сам игрок будет получать 18 миллионов евро за сезон — этот оклад в четыре раза выше его нынешней зарплаты.

Если все инсайды правдивы, то, во-первых, «Зенит» полностью отобьет трансфер (и даже содержание) бразильца — из «Барселоны» его покупали за 40 миллионов евро. Во-вторых, будет обновлен трансферный рекорд РПЛ — прошлый тоже принадлежит сине-бело-голубым, это трансфер Халка в Китай за 56 миллионов евро. В-третьих, если будущая остановка Малкома — действительно «Аль-Хиляль», то у него будет отличная компания. Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и Калиду Кулибали в ближайшее время могут стать его новыми одноклубниками. В ближайшие дни мы должны узнать развязку этой истории.