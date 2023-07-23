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Сегодня, 08:30

ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо»: лишь очко на троих. Переломит ли кошмарный старт Москвы «Спартак»?

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Форвард «Локомотива» Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о сенсациях первого тура РПЛ.

Кроме 0:2 в матче «Пари НН» — «Зенит», пока в стартовом туре сезона-2023/24 не было ни одного предсказуемого результата. «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» набрали в общей сложности одно очко, и то в самой концовке матча в Черкизове. «Ахмат», занявший пятое место в прошлом первенстве, дома проиграл «Крыльям». Сенсация на сенсации!

Акинфеев — тоже живой человек. Но при угловом дело было не только в его ошибке

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
ЦСКА

Две неожиданные вещи случились в Екатеринбурге — во-первых, команда из этого города впервые обыграла ЦСКА в чемпионате России с 1995 года (за 28 лет!), во-вторых, ошибся Игорь Акинфеев. От этого отвыкли, но он тоже живой человек. А с учетом того, как еще в прошлом сезоне уральцы Виктора Гончаренко зарекомендовали себя в плане исполнения стандартов, я бы не сказал, что эта оплошность взялась на ровном месте и дело там только в нерасчетливом выходе вратаря.

Стандарт — это всегда качество доставки. Игрок «Урала» Александр Юшин идеально закрутил в сторону дальнего угла ворот — и, может, мяч даже залетел бы в этот угол без касания головы новичка из «Оренбурга» Тимура Аюпова. Так когда-то подавал свои легендарные угловые Валерий Лобановский — или прямо в ворота, или на голову Олегу Базилевичу.

Но стандарт — это и не заметные, но важные действия футболистов атакующей группы в штрафной. Дело не только в том, кто подает и замыкает, а иногда и сбрасывает. Важно, кто кого блокирует, и Гончаренко в своих больших интервью об этом рассуждал. Тут большую работу проделал Егор Филипенко, сдержавший Виллиана Рошу, тот невольно помешал Акинфееву, что как раз и не позволило Игорю добраться до мяча. Даже без Юрия Газинского у «Урала» со стандартами порядок, и это позволяет ему выигрывать матчи у серьезных соперников.

Полузащитник &laquo;Урала&raquo; Тимур Аюпов забивает в&nbsp;ворота ЦСКА. У ЦСКА второй провал на старте сезона. Проиграли «Уралу» из-за ошибки Акинфеева и привезенного пенальти

У ЦСКА же — ожидаемые и даже усугубившиеся после Суперкубка проблемы с составом. Все-таки в Германии прооперируют голеностоп Игоря Дивеева, а сегодня в первом тайме сломался еще и Роша, а в конце игры, не исключаю, что тоже из-за травмы заменили Набабкина, перед тем упавшего ввиду болезненного столкновения. После повреждения Виллиана Кирилл с Бахтиером Зайнутдиновым, точно как в начале прошлого сезона, играли в тройке центральных защитников.

А в атакующей тройке без травмированного Ивана Облякова с Федором Чаловым снова вышли Максим Мухин и Антон Заболотный. Последний при 0:2 забил, подкараулив отскок, но глобально впереди еще и после продажи Хесуса Медины в «Спартак» играть некому. Когда Антон в одном из эпизодов оказался с защитником один в один без подстраховки, я успел подумать, что накануне в матче с «Динамо» Джон Кордоба из «Краснодара», форвард схожей комплекции, но не схожего, а куда более высокого мастерства, на его месте точно разобрался бы. Само собой, что Заболотный никуда от соперника не убежал, — тот просто выбил у него мяч.

Мухин, прилично отыгравший в Суперкубке, — все же тоже не великий атакующий мастер. Ко всему, он и сыграл рукой в своей штрафной, организовав на ровном месте пенальти и второй гол «Урала». Очень похоже, что и Хорхе Карраскаль — отрезанный ломоть. Хотя в нынешней ситуации, кажется, особо нет иного выхода, как дать ему еще один шанс.

Нельзя сказать, что при 1:2 ЦСКА создавал моменты и имел какие-либо основания сравнять счет. Адольфо Гайч, вышедший на замену, вроде и пыхтел, но не сделал вообще ничего. У армейцев просто некому играть, и особо не слышно, что туда стучится отряд новичков, как это было прошлым летом. Что еще должно произойти, чтобы в клубе осознали: надо действовать? Какая с таким составом борьба за чемпионство — тут за медали бы побороться. Там ведь очередь выстроилась. Помимо «Зенита», есть еще «Локомотив», «Спартак», «Краснодар». Может, со временем наберет «Динамо» и повторит прошлогодний фокус «Ростов»...

Удивительный статистический факт — первая победа команды из Екатеринбурга над ЦСКА с 1995 года — заставил взглянуть на протокол того матча 28-летней давности. Единственный гол забил на 79-й минуте Игорь Ханкеев с передачи... Владимира Федотова! Не нашел, правда, был ли нынешний главный тренер армейцев в той игре капитаном «Уралмаша», но вообще-то он им являлся много лет, так что скорее всего — да.

В том же матче за «Уралмаш» играл Радик Ямлиханов, один из нынешних помощников Федотова. А вот лучший снайпер Юрий Матвеев остался в запасе. Тренировал уральскую команду Владимир Калашников, которого я абсолютно не помню, хотя работал тогда в «СЭ», в том числе и на матчах этого клуба. ЦСКА же возглавлял человек намного более именитый — Александр Тарханов, а играли у него в составе нынешние главные тренеры «Сочи» и «Велеса» Дмитрий Хохлов и Евгений Бушманов. За «Уралмаш» выступал будущий многолетний помощник Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко.

ЦСКА в итоговой таблице тогда опередил «Уралмаш» всего на две строчки — шестое и восьмое места. Уральцы в том сезоне даже в Кубок Интертото вышли — вот только силенок играть на два фронта непривычной к этому команде не хватило, и год спустя, в 96-м, она вылетела. Чтобы вернуться только в 2013-м. Сейчас, глядя на клуб Григория Иванова, сложно поверить, что до него он 17 лет находился в низших дивизионах.

Удаление Александрова было по правилам, но это правило противоречит здравому смыслу

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
Зенит

У «Зенита» после первого тайма в Нижнем Новгороде было 82% владения мячом и ноль ударов в створ. Как думаете, говорит ли это о бессмысленности контроля как такового? Или это просто разовая аномалия? А может, дело в отсутствии Малкома, то есть уменьшилась возможность решить все индивидуально, и против крепко организованного соперника без него играть куда сложнее, чем раньше?

Пока я обо всем этом размышлял, случилось удаление Виктора Александрова на Зелимхане Бакаеве за фол последней надежды на углу штрафной. Арбитры и эксперты по судейству заявили, что это стопроцентная красная карточка. Но мне захотелось получить ответы на два вопроса, которые я задал в своем Телеграм-канале «РабиНерв»:

1. Покажите хотя бы один «фол последней надежды», назначенный в пользу какой-либо другой команды в РПЛ за нарушение перед углом штрафной.

2. Даже если удаление объясняется тем, что формально Бакаев (с угла) был ближе к воротам, чем Кирилл Гоцук (по центру), почему не учитывается то, что с мячом человек априори бежит дольше, чем без мяча?

Матео Кассьерра и&nbsp;Клаудиньо. Малком уходит — просыпается Кассьерра. Дубль колумбийца принес «Зениту» первую победу

В ответ почитал примеры (действительно, их было немало, и похожих, причем не только в России, но и в других странах) таких удалений, как у «Пари НН». По первому пункту моих вопросов — убедили. Наверное, поддался эмоциям и был не прав: по сегодняшним трактовкам Сергей Иванов имел право назначить пенальти, а ВАР Павел Кукуян — на этом настоять.

Но повторяю то, что сказал в комментариях: очень показательно для меня и мнение Владислава Радимова — футболисты понимают, что левша Бакаев в этой ситуации не забил бы. И если это можно назвать отдельно взятым мнением, то в целом нет убедительного ответа (возможно, даже в правилах и их трактовках) на второй вопрос — почему на автомате ставятся в равное положение игроков с мячом и без мяча. Ведь первому бежать априори сложнее, да еще и исполнить необходимо.

То есть Бакаеву надо было: а) от угла штрафной успеть к воротам быстрее Гоцука; б) при возможном противодействии Гоцука переиграть еще и вратаря Артура Нигматуллина. Задача двойной сложности, и даже выполнение одной из них — не факт. Безусловно, это желтая карточка, но, на мой взгляд, удалять за такое — абсурд. И речь тут не только о «Зените», но и обо всех красных карточках в подобных эпизодах. Это еще один вопрос современных трактовок.

Важными стали еще две вещи из этого матча. Во-первых, отсутствие на поле Малкома. Сам этот факт, как и комментарий Сергея Семака: «Ведутся переговоры», говорит о том, что одной ногой бразилец уже в Саудовской Аравии.

Малком. «Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии предлагает фантастические деньги за Малкома

Я провел в Телеграм-канале опрос о том, повлияет ли это на шансы «Зенита» выиграть шестое золото РПЛ подряд. В нем поучаствовало полторы тысячи подписчиков, и победителем с 39 процентами стал вариант «С таким судейством ничье отсутствие не повлияет». Впрочем, там было примерное равенство — 35% оказалось за вариант «Нет. У «Зенита» и без Малкома большой запас прочности и мощная скамейка. Он намного сильнее всех». А вот версию номер три (точнее, в опросе она у меня шла под первым номером): «Да. «Зенит» без Малкома — другая команда, от него там зависит слишком многое», одобрили только 17%. Видимо, все уверены, что в случае продажи бразильца клуб из Санкт-Петербурга быстро купит — видимо, в тех же краях — кого-то равноценного. Либо — если брать сторонников победившей версии — от этого все равно ничего не зависит.

Еще один интересный факт — Матео Кассьерра за один тур нового чемпионата забил столько же, сколько за весь прошлый. И почему-то у меня возникла мысль, что ему на поле легче без Малкома. Идет больше доставок в штрафную, особенно с флангов, игра упрощается. Колумбийскому нападающему это только на пользу.

Аршавин сказал, что Пиняев сыграл в его лучших традициях. Но «Локо» был разбалансирован — хотя и не так, как «Динамо»

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:2
Рубин

«Локомотив», мой кандидат в чемпионы в соответствии с прогнозом «СЭ», дома еле «отскочил» от вернувшегося в лигу «Рубина». Похоже, хозяева вышли на матч слишком поверившими в то, что они будут претендовать на золото, что им сулят все кругом. И получили на третьей минуте от новичка из Косова Мирлинда Даку после прессинга гостей.

На последнее я бы, кстати, обратил особое внимание — и отдал должное Рашиду Рахимову. 58-летний тренер до переезда в Казань нынешней весной два года не работал, до того были безуспешные заходы в «Уфу» и второй — в «Ахмат», когда он не продержался даже до окончания первого сезона. Последний успешный чемпионат случился в том же Грозном в сезоне-2016/17, то есть с тех пор прошло шесть лет.

Можно ли было предположить, что Рахимов за период без работы, когда он был только телеэкспертом, отстал от времени? Скептикам — вполне. Но ведь в том числе и благодаря работе на телевидении он смотрел очень много футбола! И видел, какие изменения в нем происходят.

Максим Глушенков, Артем Дзюба и&nbsp;Сергей Пиняев (слева направо) после матча с &laquo;Рубином&raquo;. «Локо» слишком поверил в себя, но не решил главную проблему. Как с такими провалами в обороне бороться за топ-3?

В итоге человек берет «Рубин», да, не проигрывавший при Юрии Уткульбаеве в начале весны после ухода Леонида Слуцкого, но и никакой игры не показывавший — и разрывает всех в оставшихся турах первой лиги. А потом меняет полсостава и выходит на стартовый матч РПЛ в гостях против одного из фаворитов чемпионата в полной боеготовности и с абсолютно современным футболом! «Рубин» прессингом начал матч, прессингом и закончил. Это выглядело крайне нахально, но абсолютно обоснованно.

Со временем в атаке у «Локо» наладилось, а вот в обороне — нет: Илья Лантратов два раза спас, в том числе после выхода один на один Джоэля Фамейе.

В большом порядке был Сергей Пиняев, идеально отдавший в касание на линию вратарской Максиму Глушенкову, который запорол стопроцентный момент. У Пиняева — и голевая передача Наиру Тикнизяну после выигранной борьбы у Александра Мартыновича у бровки. По этому поводу прекрасно высказался Андрей Аршавин в прямом эфире, ответив на вопрос ведущего: не фолил ли Пиняев на Мартыновиче?

Игор Вуячич потрепал Артема Дзюбу за&nbsp;ухо.

— Нет, ты что. В лучших моих традициях сыграл!

Дзюба, хоть и схватил карточку (неочевидную, по мнению Аршавина), тоже оказался хорош — выигранный верх за верхом, скидка за скидкой. Упомянутую выше отличную атаку с неудачным завершением Глушенкова запустил тоже Артем.

Но оборона у «Локомотива» в первом тайме была очень плоха — особенно центр. Бразилец Лукас Фассон вернулся после «крестов» — и первый мяч Даку забил головой из-под него, и Фамейе он потом мяч подарил — локомотивцы должны сказать спасибо, что ганец поторопился с ударом. И в конце тайма сдулся, после чего команда Рахимова опять кое-что создала. «Рубин» вообще произвел приятное впечатление и был ничем не хуже хозяев. Но я был склонен думать, что за счет мощной скамейки красно-зеленые после перерыва дожмут и выиграют. Тем более что переламывать матчи Михаил Галактионов умеет, что в прошлом сезоне не раз доказывал.

А вот и нет! В конце игры, когда по высоченной дуге забил Вильсон Изидор, это вообще не вытекало из того, что происходило на поле. Казань даже здорово прессинговала в концовке, у «Локо» после замен Пиняева с Глушенковым не получалось впереди ничего, и возник вопрос — нужны ли они были, эти замены. Третий гол «Рубина» выглядел более вероятным, чем второй — «Локо». В центре поля один Александр Зотов переигрывал всех, оказывался умнее в каждом решении.

У красно-зеленых лучшими были Тикнизян, Пиняев и Дзюба, но почему-то не было баланса образца прошлого сезона — конечно, не до такой степени, как накануне у «Динамо», но разрывы между линиями тоже зияли. И с центром обороны надо что-то делать — эта позиция вообще становится самой дефицитной в РПЛ. Игроков этого амплуа у «Локо» вроде много — Фассон, вернувшийся из аренды в «Факел» Евгений Морозов, Егор Погостнов, не попавшие даже в заявку Конти и Кузьмичев (еще травмированный Станислав Магкеев) — а толку...

Возможно, Фассону, возвращения которого ждали с нетерпением, после тяжелой травмы нужно время, чтобы набрать кондиции — пока что он совсем потерял фасон. Плюс совершенно выпал Рифат Жемалетдинов, да и Глушенкову на правом краю игралось как-то дискомфортно — под Дзюбой он в прошлом сезоне выглядел органичнее.

В общем, «Локо» по первому туру тоже сырой. А вот «Рубин» для своего уровня сыграл очень толково. Пара форвардов и Зотов — так просто образцово. Не факт, что так же пойдет и дальше, но в первом туре Рахимов сработал здорово, и ему должно быть сейчас обидно, что не увозит со своей бывшей арены три очка.

«Крылья»: два гола-красавца на дриблинге. Осинькин по-прежнему хочет играть в зрелищный футбол

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:2
Крылья Советов

Еще одна неожиданность в первом туре — «Крылья» в Грозном обыграли «Ахмат». Рад за Игоря Осинькина — тренера, который ставит футбол, который хочется смотреть. У него постоянно забирают ведущих футболистов, но он держится и не хочет играть во что-то более примитивное, запрещать своим игрокам импровизировать. И в субботу его парни вдвое больше пробили в створ и по адской жаре упаковали в сетку два шедевра.

Посмотрите второй мяч вышедшего на замену экс-локомотивца Сергея Бабкина — ну удовольствие же! И аргентинец Бенхамин Гарре, выделявшийся еще в прошлом сезоне, перед тем положил, по сути, такой же. Самара Осинькина стремилась, стремится и будет стремиться играть в футбол. Хотя бы поэтому не хочется, чтобы этот тренер оттуда, из футбольного города, уходил.

Хотелось бы, чтобы и отличный, сбалансированный «Ахмат» Сергея Ташуева не остался в прошлом сезоне. Об этом вроде бы не говорит ничего — никто из ключевых игроков не ушел, тренер тот же. Весенний отрезок клуб из Чечни провел отлично, что прекратило разговоры о том, что Ташуев работает на багаже Андрея Талалаева. Значит, субботний матч — это либо дело случая, либо уже какие-то новые проблемы, о которых нам только предстоит узнать.

А пятничные и субботние результаты стали серьезным предупреждением «Спартаку» перед матчем с «Оренбургом». Ведь напомню: «Динамо» и ЦСКА проиграли, «Локомотив» еле отбился. Москва начала чемпионат скверно. «Спартак» последний, кто может эту труднообъяснимую микротенденцию как-то переломить.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
8
25
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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