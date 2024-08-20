Рейтинг лучших игроков РПЛ: Барко уже в топ-5, Глушенков — лучший даже с травмой
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.
С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч.
По итогам пяти туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:
1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,20
В матче с «Химками» Глушенков впервые в сезоне не блистал — впрочем, не по своей вине. В середине первого тайма Максим сломал кисть, а в его отсутствие «Зенит» не сумел справиться с подмосковной командой.
2. Вендел («Зенит») — 7,00
Второй лучший игрок «Зенита» — Вендел — также не сыграл против «Химок» из-за травмы, полученной в матче с «Динамо».
3. Иван Обляков (ЦСКА) — 6,80
Несмотря на поражение ЦСКА в матче с «Локомотивом», полузащитник армейцев сделал все возможное, чтобы его не случилось. Обляков пасовал точно (89%) и опасно — создавал голевые моменты и насыщал штрафную передачами. Благодаря стабильной игре Иван ворвался в топ-3 рейтинга «СЭ».
4. Эсекьэль Барко («Спартака») — 6,75
Полузащитник «Спартака» дебютировал в рейтинге только в прошлом туре, но уже влетел на четвертое место. Абсолютно заслуженно — Барко вновь смотрелся шикарно в составе красно-белых, пачками создавал голевые моменты для партнеров и в матче против «Факела» набрал 1+1 по «гол плюс пас».
5. Бителло («Динамо») — 6,70
Бразилец по-прежнему лучший в составе «Динамо» — по данным РУСТАТ, Бителло с отрывом сильнейший игрок группы атаки бело-голубых. В матче с «Крыльями» полузащитник забил победный мяч, ставший для него первым в этом сезоне РПЛ. До этого он раздавал только голевые — их на счету Бителло уже четыре.
6. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 6,70
Решающий гол пришел в ворота ЦСКА не с фланга Дивеева, но так как Игорь все равно ничем особенным не отметился, а его команда проиграла, он заработал понижение в рейтинге на три позиции.
7. Алексей Батраков («Локомотив») — 6,70
У Батракова — та же ситуация, что и у Дивеева. Стал меньше феерить — вылетел из топ-5, хотя игру с ЦСКА провел неплохо, создавал моменты партнерам (по данным РУСТАТ — 2), насыщал штрафную передачами. Но этого мало, чтобы удержаться в пятерке.
8. Страхиня Эракович («Зенит») — 6,50
«Зенит» пропустил первый гол в сезоне не в последнюю очередь благодаря Эраковичу — защитник, как кажется, сделал недостаточно, чтобы не дать забить на угловом своему коллеге из «Химок» — Фаринье. Фактически соперник беспрепятственно выпрыгнул, когда рядом находился Эракович. Но, несмотря на это, серб продвинулся в рейтинге — благодаря понижению конкурентов.
9. Дмитрий Воробьев («Локомотив») — 6,50
По данным РУСТАТ, нападающий стал худшим игроком «Локомотива» в матче с ЦСКА. Ноль ударов, ноль попыток дриблинга, одно выигранное единоборство в воздухе — в общем, не лучшее выступление Дмитрия. Как следствие — падение на три строчки.
10. Педро («Зенит») — 6,50
Неплохо смотрелся в матче с «Химками», но был заменен — как выяснилось позднее, из-за травмы. Так как отличиться чем-то примечательным Педро не удалось, произошла ожидаемая потеря позиций.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0