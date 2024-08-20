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Сегодня, 14:45

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Барко уже в топ-5, Глушенков — лучший даже с травмой

Определены лучшие футболисты по итогам 5-го тура РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Эсекьель Барко, Максим Глушенков.
Фото «СЭ»
Три спартаковца в рейтинге.

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.

С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч.

По итогам пяти туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:

1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,20

В матче с «Химками» Глушенков впервые в сезоне не блистал — впрочем, не по своей вине. В середине первого тайма Максим сломал кисть, а в его отсутствие «Зенит» не сумел справиться с подмосковной командой.

2. Вендел («Зенит») — 7,00

Второй лучший игрок «Зенита» — Вендел — также не сыграл против «Химок» из-за травмы, полученной в матче с «Динамо».

3. Иван Обляков (ЦСКА) — 6,80

Несмотря на поражение ЦСКА в матче с «Локомотивом», полузащитник армейцев сделал все возможное, чтобы его не случилось. Обляков пасовал точно (89%) и опасно — создавал голевые моменты и насыщал штрафную передачами. Благодаря стабильной игре Иван ворвался в топ-3 рейтинга «СЭ».

Алексей Батраков, Игорь Дивеев и&nbsp;Иван Обляков. Рейтинг лучших игроков РПЛ: в топ-5 — Батраков, Дивеев и Обляков

4. Эсекьэль Барко («Спартака») — 6,75

Полузащитник «Спартака» дебютировал в рейтинге только в прошлом туре, но уже влетел на четвертое место. Абсолютно заслуженно — Барко вновь смотрелся шикарно в составе красно-белых, пачками создавал голевые моменты для партнеров и в матче против «Факела» набрал 1+1 по «гол плюс пас».

5. Бителло («Динамо») — 6,70

Бразилец по-прежнему лучший в составе «Динамо» — по данным РУСТАТ, Бителло с отрывом сильнейший игрок группы атаки бело-голубых. В матче с «Крыльями» полузащитник забил победный мяч, ставший для него первым в этом сезоне РПЛ. До этого он раздавал только голевые — их на счету Бителло уже четыре.

6. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 6,70

Решающий гол пришел в ворота ЦСКА не с фланга Дивеева, но так как Игорь все равно ничем особенным не отметился, а его команда проиграла, он заработал понижение в рейтинге на три позиции.

Эсекьель Барко, Максим Глушенков. Рейтинг лучших игроков РПЛ: Барко врывается в топ-10, Глушенков уходит в отрыв

7. Алексей Батраков («Локомотив») — 6,70

У Батракова — та же ситуация, что и у Дивеева. Стал меньше феерить — вылетел из топ-5, хотя игру с ЦСКА провел неплохо, создавал моменты партнерам (по данным РУСТАТ — 2), насыщал штрафную передачами. Но этого мало, чтобы удержаться в пятерке.

8. Страхиня Эракович («Зенит») — 6,50

«Зенит» пропустил первый гол в сезоне не в последнюю очередь благодаря Эраковичу — защитник, как кажется, сделал недостаточно, чтобы не дать забить на угловом своему коллеге из «Химок» — Фаринье. Фактически соперник беспрепятственно выпрыгнул, когда рядом находился Эракович. Но, несмотря на это, серб продвинулся в рейтинге — благодаря понижению конкурентов.

9. Дмитрий Воробьев («Локомотив») — 6,50

По данным РУСТАТ, нападающий стал худшим игроком «Локомотива» в матче с ЦСКА. Ноль ударов, ноль попыток дриблинга, одно выигранное единоборство в воздухе — в общем, не лучшее выступление Дмитрия. Как следствие — падение на три строчки.

10. Педро («Зенит») — 6,50

Неплохо смотрелся в матче с «Химками», но был заменен — как выяснилось позднее, из-за травмы. Так как отличиться чем-то примечательным Педро не удалось, произошла ожидаемая потеря позиций.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Глушенков
Эсекьель Барко
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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