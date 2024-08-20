Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:10

«Потери Вендела и Глушенкова? «Зениту» нужно покупать игрока сильнее Илича». Орлов — о проблемах Питера перед «Спартаком»

Геннадий Орлов поделился мнением о травмах Вендела и Глушенкова
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Зенита» Вендел
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Комментатор Геннадий Орлов — о матче «Химки» — «Зенит» (1:1).
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Зенит

— По такой игре «Зенит», конечно, может быть доволен ничьей. Гости ушли от поражения в концовке. Нужно понимать, что питерцы получили два существенных психологических удара. Сначала потеряли Вендела, теперь выбыл из строя Глушенков...

По сути, сине-бело-голубым пришлось играть против «Химок» без двух лидеров. В какой-то момент на позиции центрфорварда начал действовать Педро. Матч показал: бразильцу комфортнее на фланге, он ярче себя там проявляет.

Считаю, Семак усилил игру команды заменами. Футболисты, появившиеся на поле во втором тайме, пришлись ко двору. Имею в виду Ерохина, Мостового. Неплохо смотрелся Сергеев. Хорошо, что у тренера есть такой резерв. И это, кстати, касается не только «Зенита». Вы же видели, что победу «Локомотиву» в дерби с ЦСКА принесли Сарвели и Тикнизян, которые в начале встречи остались в запасе.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков в&nbsp;матче с &laquo;Химками&raquo;. «Зенит» избежал сенсационного поражения от «Химок». Без Вендела и Глушенкова чемпион — не тот

Травма Глушенкова получилась странной. Мяч попал ему в руку — перелом... Сложно разобрать этот момент. Может быть, рука у него была в эту секунду расслабленной, не напряжена. Не знаю... Теперь он рискует пропустить важный матч со «Спартаком». Ну что поделать, футбол — жесткий вид спорта. Порой даже жестокий.

Все равно у «Зенита» приличная обойма. При этом считаю, что потеря двух ключевых игроков сейчас подстегнет руководство клуба купить футболиста. Я даже в этом убежден. А куда деваться? Иначе чемпионом не станешь. Трансфер Илича точно сорвался? Да нет, он не подходит. Нужен более сильный исполнитель. Кандидатуры есть. Работа ведется. Кто-то не хочет пока ехать сюда. Но, думаю, питерцы решат этот вопрос до закрытия трансферного окна.

К кому есть вопросы по матчу с «Химками»? У Волкова хорошие физические данные, быстрый, резкий. Но нет конкретики. Был же момент, когда он мог перекинуть вратаря и открыть счет. А он непонятно что исполнил. Это нехватка опыта. Что ж, посмотрим на него на длинной дистанции, на его конкуренцию с Караваевым.

Максим Глушенков, Нуралы Алип и&nbsp;Дмитрий Чистяков на&nbsp;скамейке запасных &laquo;Зенита&raquo;.

Артур как-то потерялся. Когда его покупали, на него рассчитывали как на лидера. Он чем-то напоминает Малкома, но его частые смещения с правого фланга в центр неоправданны. Ему нужно больше работать в своей зоне, совершать рейды. А с появлением Глушенкова бразилец и вовсе потерял место в основе. Но руки Артуру опускать нельзя. У него есть удар, скорость. Но пока он почему-то не уверен в себе. Я вижу, что Артур теряется, допускает какие-то странные ошибки. Не прижился, не притерся еще к игре «Зенита». Педро явно быстрее вписался в эту систему Семака. К Артуру есть вопросы по игре в обороне.

Кассьерра в этой встрече как-то не убедил. Малоактивен! Сергеев понравился гораздо больше. Может, против «Спартака» с первых минут сыграет именно Иван?

У «Зенита» есть надежный вратарь. Латышонок выручает, не опускается ниже той планки, которую сам и задал.

Я, кстати, не вижу фаворита в матче «Зенит» — «Спартак». Шансы — 50 на 50.

Максим Глушенков. Черный день «Зенита»: скандал с Бакаевым, травма Глушенкова, потеря очков в Химках. Воспользуется ли этим «Спартак»?

Я же смотрел матч красно-белых с «Факелом». Они действительно набрали нешуточный ход. Угальде вновь забил, с Барко москвичи, похоже, попали в цель. Техничные ребята. Мне кажется, «Спартак» и с тренером угадал. При Станковиче москвичи включаются с первой же минуты. Появилась командная скорость. Это очень важно. Все держат довольно высокий темп. И с составом тренер довольно быстро определился. Уже есть основа, нет такой ротации, которая была при Абаскале.

А вот еще один претендент на высокие места — «Динамо» — в матче с «Крыльями» меня не впечатлил. Как-то все сумбурно. Мало голевых моментов.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
0
Читайте также
Волочкова в поздравлении перепутала жениха Трусовой с Кондратюком
День флага России: дата праздника и когда пройдет в 2024 году
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Станкович повторил рекорд Романцева, но остался кое-чем недоволен. Что произошло после победы «Спартака» над «Факелом»
В Госдуме прокомментировали идею запрета мигрантам переезжать в РФ с семьями
Лавров указал на поиск Западом замены украинским руководителям
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вендел травмирован, у Глушенкова перелом, а впереди — «Спартак». Как Семак заменит лидеров?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 1 : 2
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости