Комментатор Геннадий Орлов — о матче «Химки» — «Зенит» (1:1).

— По такой игре «Зенит», конечно, может быть доволен ничьей. Гости ушли от поражения в концовке. Нужно понимать, что питерцы получили два существенных психологических удара. Сначала потеряли Вендела, теперь выбыл из строя Глушенков...

По сути, сине-бело-голубым пришлось играть против «Химок» без двух лидеров. В какой-то момент на позиции центрфорварда начал действовать Педро. Матч показал: бразильцу комфортнее на фланге, он ярче себя там проявляет.

Считаю, Семак усилил игру команды заменами. Футболисты, появившиеся на поле во втором тайме, пришлись ко двору. Имею в виду Ерохина, Мостового. Неплохо смотрелся Сергеев. Хорошо, что у тренера есть такой резерв. И это, кстати, касается не только «Зенита». Вы же видели, что победу «Локомотиву» в дерби с ЦСКА принесли Сарвели и Тикнизян, которые в начале встречи остались в запасе.

Травма Глушенкова получилась странной. Мяч попал ему в руку — перелом... Сложно разобрать этот момент. Может быть, рука у него была в эту секунду расслабленной, не напряжена. Не знаю... Теперь он рискует пропустить важный матч со «Спартаком». Ну что поделать, футбол — жесткий вид спорта. Порой даже жестокий.

Все равно у «Зенита» приличная обойма. При этом считаю, что потеря двух ключевых игроков сейчас подстегнет руководство клуба купить футболиста. Я даже в этом убежден. А куда деваться? Иначе чемпионом не станешь. Трансфер Илича точно сорвался? Да нет, он не подходит. Нужен более сильный исполнитель. Кандидатуры есть. Работа ведется. Кто-то не хочет пока ехать сюда. Но, думаю, питерцы решат этот вопрос до закрытия трансферного окна.

К кому есть вопросы по матчу с «Химками»? У Волкова хорошие физические данные, быстрый, резкий. Но нет конкретики. Был же момент, когда он мог перекинуть вратаря и открыть счет. А он непонятно что исполнил. Это нехватка опыта. Что ж, посмотрим на него на длинной дистанции, на его конкуренцию с Караваевым.

Артур как-то потерялся. Когда его покупали, на него рассчитывали как на лидера. Он чем-то напоминает Малкома, но его частые смещения с правого фланга в центр неоправданны. Ему нужно больше работать в своей зоне, совершать рейды. А с появлением Глушенкова бразилец и вовсе потерял место в основе. Но руки Артуру опускать нельзя. У него есть удар, скорость. Но пока он почему-то не уверен в себе. Я вижу, что Артур теряется, допускает какие-то странные ошибки. Не прижился, не притерся еще к игре «Зенита». Педро явно быстрее вписался в эту систему Семака. К Артуру есть вопросы по игре в обороне.

Кассьерра в этой встрече как-то не убедил. Малоактивен! Сергеев понравился гораздо больше. Может, против «Спартака» с первых минут сыграет именно Иван?

У «Зенита» есть надежный вратарь. Латышонок выручает, не опускается ниже той планки, которую сам и задал.

Я, кстати, не вижу фаворита в матче «Зенит» — «Спартак». Шансы — 50 на 50.

Я же смотрел матч красно-белых с «Факелом». Они действительно набрали нешуточный ход. Угальде вновь забил, с Барко москвичи, похоже, попали в цель. Техничные ребята. Мне кажется, «Спартак» и с тренером угадал. При Станковиче москвичи включаются с первой же минуты. Появилась командная скорость. Это очень важно. Все держат довольно высокий темп. И с составом тренер довольно быстро определился. Уже есть основа, нет такой ротации, которая была при Абаскале.

А вот еще один претендент на высокие места — «Динамо» — в матче с «Крыльями» меня не впечатлил. Как-то все сумбурно. Мало голевых моментов.