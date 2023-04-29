Магия Вагнера, голевые подвиги Азмуна или влияние Промеса. Сравниваем лучших бомбардиров-легионеров в истории РПЛ

У всех — по 85 забитых мячей в лиге.

В матче с «Краснодаром» Квинси Промес забил свой 85-й гол в РПЛ и стал рекордсменом по этому показателю среди легионеров наряду с Вагнером Лав и Сердаром Азмуном. Наверняка уже по ходу этого сезона спартаковец войдет в историю, став единоличным лидером. Вот и повод сравнить Квинси с двумя другими знаковыми иностранными бомбардирами российского первенства.

На объективность здесь претендовать сложно — Азмун и Вагнер футболисты мало схожих стилей, Промес и вовсе выступает на другой позиции. Плюс есть факторы силы команд, уровня сопротивления, отсутствия продвинутой статистики во времена Вагнера и т. д. и т. п. Но как зритель РПЛ без выраженных болельщицких симпатий все же рискну составить ранжир этой троицы, исходя из личных впечатлений и минимально подкрепляя эмоции статистикой.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

3. Сердар Азмун

Зимой 2022-го Азмун уезжал в Германию в качестве легенды РПЛ. По-другому и быть не могло, когда в 27 лет становишься лучшим легионером в истории лиги по числу голов. К слову, по количеству мячей в пересчете на 90 минут иранец опережает и Вагнера, и Промеса.

Сердар провел несколько блестящих лет в «Зените», выиграв семь трофеев за четыре сезона. Его связка с Дзюбой помогла Семаку перезагрузить команду после аргентинской экспансии и без особого труда клепать чемпионства одно за другим. Хотя в первое время в Санкт-Петербурге к Азмуну были серьезные претензии в плане реализации и нахождения лучших вариантов для развития или завершения атаки. Даже сдержанный Семак прямо говорил: «Есть выходы один на один, когда он оказывается в очень выгодной позиции и принимает неправильное решение».

Вообще недостаток концентрации сопровождал Азмуна вплоть до чемпионата мира-2018. Возможно, лишь потому до перехода в «Зенит» его максимумом были девять голов за сезон в РПЛ. В Казани и Ростове привыкли, что Сердар может не особо выкладываться на тренировках, лениться на поле и привозить по нескольку лишних кило после отпуска. За счет явного таланта и физических данных (в первую очередь скорости и прыгучести) Азмун забивал свои голы и оставался в числе самых одаренных форвардов лиги, но ничего сверхъестественного как минимум в плане статистики не демонстрировал.

Поменялось все после провального для Азмуна и Ирана ЧМ в России. Сердар вживую увидел, на каком уровне выступают футболисты сборных Испании и Португалии (соперников иранцев по группе), и понял, что для реализации своего потенциала ему придется пахать. Потому и Бердыев, футбольный отец Сердара, боялся отпускать его в другой клуб. Но после ЧМ увидел, что Азмун изменился, и, по слухам, многое сделал для того, чтобы иранец перешел в «Зенит».

Так оно и случилось — за четыре года на берегах Невы Азмун забил 62 гола (всего 6 из которых — с пенальти), стал лучшим бомбардиром сезона-2019/20, а также был признан футболистом года в России в 2021 году по версии «СЭ». В «Зените» Сердару нашлась идеальная роль в 4-4-2 — его постоянно кормили передачами за спину под фирменные рывки, а ушедший в более глубокую позицию Дзюба пасами на иранца начал стремительно пополнять свой ассистентский счет.

У Азмуна в «Зените» было все — голы, трофеи, блистательная пресса. Но все же невозможно сбрасывать со счетов тотальное преимущество питерского гранда над конкурентами по РПЛ все эти годы. Плюс до переезда в Северную столицу Сердар сверкал лишь непродолжительными отрезками. Потому, при всем уважении к заслугам Азмуна, котировать его выше Промеса и Вагнера лично у меня не получается.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

2. Квинси Промес

Когда Квинси в августе 2014-го приехал в Россию, его трансфер за 11,5 миллиона евро казался очередной авантюрой эпохи Леонида Федуна. Да, у молодого голландца был за спиной отличный (11+8 по гол+пас) сезон в эредивизи, но всего два года выступлений во взрослом футболе 22-летнего на тот момент вингера смущали. Да и репутация на тот момент у Квинси уже не была кристально чистой.

Но «Спартак» и Промес подошли друг другу как нельзя лучше. Клуб получил футболиста с потрясающими данными, который реально грозил вырасти в топа и умотать в европейский гранд за большие деньги. Ну а Квинси в России нашел то, чего ему не хватало для того, чтобы почувствовать уверенность в себе, — абсолютное доверие тренеров и безграничную любовь болельщиков.

Все четыре года до отъезда в «Севилью» не уставал признаваться в любви к красно-белым и после побед в столичных дерби в соцсетях напоминал, какого цвета Москва. Промес прогрессировал от сезона к сезону, его скорости и технике в РПЛ мало что могли противопоставить, потому Квинси даже на позиции вингера спокойно набивал минимум 13 голов за сезон. А главное — стал одним из ключевых Х-факторов в завоевании знакового чемпионства в 2017-м.

Возвращение Промеса в Россию — отдельная история, о которой мы подробно писали ранее. Голландец вернулся не доигрывать, а разрывать с новой силой. При Гильермо Абаскале он раскрылся в новой роли созидателя и завершителя атак и в этом сезоне приносит команде не меньше пользы, чем в период первого захода в «Спартак». Не просто же так в голосовании «СЭ» он получил приз лучшему футболисту страны по итогам 2022 года. Ну и главное — в отличие от Вагнера и Азмуна, голландец не раз тащил на себе команду со множеством слабых мест, которая благодаря его голам нередко побеждала вопреки логике. Влияние Промеса на результаты и атмосферу в раздевалке «Спартака» переоценить невозможно. Это один из ярчайших футболистов в истории клуба.

Если брать концентрацию таланта, то Квинси, пожалуй, все же уступает Вагнеру. Но Промес в России выступает куда более стабильно, да и перестройка своей манеры игры после возвращения из Европы дорогого стоит. Но все же Вагнер выигрывал с ЦСКА еврокубки, взял кучу трофеев и в лучшей форме искрил так, что позавидовали бы и звезды из топ-5 лиг. Так что простите, болельщики «Спартака».

Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

1. Вагнер Лав

Определенно Лав и Промес еще долго будут находиться в топе рейтингов лучших легионеров, а то и вообще игроков, в истории российского футбола. Можно долго спорить, кто из них круче, но очень вероятно, что все в итоге упрется в субъективные факторы.

Невозможно забыть, как Промес сверкал в чемпионском сезоне Карреры, как показывал себя лидером в еврокубках, как эффектно смещался в центр под удар и нанизывал защитников на свои финты. Но все же то, что творил Вагнер в свои пиковые годы в ЦСКА, кроме как словом «магия» описать невозможно. Здесь можно провести натянутую аналогию: Промес — это Роналду, который ведет за собой команду и тащит в нужные моменты; Лав — это Месси, исключительный природный талант, активно применяющий волшебство за пределами Хогвартса.

В отличие от Азмуна и Промеса, Вагнер приехал в Россию готовым футболистом. Не просто так в Москву на подписание контракта он прилетел из сборной Бразилии, в которую вызывался на протяжении следующих нескольких лет. В первом же неполном сезоне он забил 9 голов в 12 матчах, а в следующем оформил 8 в 18 матчах еврокубков, тем самым внеся огромный вклад в завоевание ЦСКА исторического для всей России Кубка УЕФА.

Да, к Вагнеру можно предъявлять претензии в плане профессионализма и результативности. Бразилец явно жил на своей волне, потому бесконечные опоздания, отъезды на родину и просьбы о трансфере были своеобразным приложением к его удивительной игре. Казалось, что Вагнер выходит на матчи поиграть с племянниками — играет на одной ноге, включается, когда того хочет, исполняет красоту и со спокойной совестью уходит в тень. Наверное, во многом этим и можно объяснить, что по-настоящему феноменальный сезон с точки зрения забитых мячей Вагнер выдал лишь один — 29 мячей в 33 матчах 2008 года. В других сезонах за ЦСКА бразилец ни разу не забивал больше 17.

Зато какие это были голы! Скорость, понимание пространства, техника, поставленный дальний удар, абсолютная «двуногость» — Вагнер был форвардом без слабых мест, который при должном отношении к делу легко мог стать основным в европейском топ-клубе. Этого так и не произошло, но Лав ценен в памяти в первую очередь теми самыми моментами озарений. Хотя не исключено, что это отчасти эффект детских и юношеских эмоций, которые отпечатываются в памяти особенно глубоко.