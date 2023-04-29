Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

29 апреля, 14:00

«Возможно, Марио заменит в ЦСКА Дивеева. Критика Ренана? Сравните его с Дуарте». Интервью бразильского журналиста

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Марио Фернандес
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фабио Алейшо — о возвращении Марио Фернандеса в Россию, Малкоме в «ПСЖ» и будущем Вендела и Клаудиньо.

Фернандес не играл у Федотова, который доверяет Гайичу

— Почему у Марио Фернандеса не получилось в Бразилии, в «Интернасьонале»?

— Думаю, после 10 лет в ЦСКА он не смог перестроиться. Ему было некомфортно.

— Почему?

— Уровень чемпионата штата, в котором он играл, явно уступает РПЛ. Не только по качеству футбола, но и по полям, по заполняемости трибун и так далее. Марио было непросто адаптироваться к таким условиям. Частые игры, другая тактика... Плюс еще наложилась травма. Отсюда и такие показатели. Всего пять неполных встреч за «Интернасьонал» и уход из клуба.

— Может, был конфликт с тренером?

— Нет, про разногласия я ничего не слышал. Другое дело, что болельщики ждали от защитника явно большего. Все-таки приехал игрок ЦСКА, который выступал в Лиге чемпионов, на чемпионате мира в России. Но Фернандес, надо признать, их не убедил, где-то даже разочаровал. Это был не тот Марио, которого мы видели в России.

— А не устал ли он от футбола? Может быть, уже хочет сосредоточиться на семейной жизни?

— Все может быть. Его супруга вновь беременна. Осенью, в октябре, у Марио должен родиться сын. В свете его возможного возвращения в ЦСКА этот фактор, безусловно, нельзя не учитывать.

Марио Фернандес. Бабаев — о возвращении Фернандеса в ЦСКА: «В ближайшее время встретимся и обсудим»

— Думаете, он останется в Бразилии, так как в семье ждут пополнения?

— Сейчас не готов так утверждать. У самого Марио пока нет решения. Фернандес ничего не исключает, говорит: «Посмотрим, посмотрим». Он должен пообщаться с руководством ЦСКА, все взвесить. Пока диалога не было.

— Если Фернандес все же вернется в ЦСКА, ему придется конкурировать за место в составе с Миланом Гайичем. Справится?

— Дело в том, что Фернандес не играл у Владимира Федотова. Последним его тренером в ЦСКА был Алексей Березуцкий. Федотов сделал ставку справа на Гайича, доверяет ему, и серб выглядит весьма неплохо. Так что вопрос интересный. Но, с другой стороны, если в ЦСКА решат продолжить сотрудничество с Марио, то вернут его точно не для того, чтобы футболист сидел в запасе. Верно?

— Логично.

— Согласитесь, не очень целесообразно возвращать в клуб легенду, человека, которого любят армейские болельщики, и не выпускать его на поле.

Футболист Марио Фернандес
Марио Фернандес.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Тогда какой выход?

— Я не исключаю, что Федотов поменяет Марио позицию на поле. Например, справа будет играть Гайич, а Фернандес расположится в центре обороны.

— Вот как?

— Это лишь мое предположение. Марио, кстати, провел за ЦСКА пару игр в центре защиты. Почему бы его вновь не попробовать использовать в таком амплуа? Конечно, многое зависит от тактической схемы. Но когда ЦСКА играл в этом сезоне в три защитника, а Дивеев восстанавливался от травмы, в центре выходил Мойзес, который является латералем. Марио — очень опытный исполнитель, способен перестроиться. И потом — пока мы не знаем, продлит ли ЦСКА контракт с тем же Дивеевым. Стороны, как я понимаю, пока не договорились. Может быть, Фернандес как раз и станет заменой Игорю, если тот не останется в ЦСКА.

Малком вновь выиграет РПЛ и станет лучшим бомбардиром. Какая мотивация оставаться в «Зените»?

— Перейдем к «Зениту». Малком летом перейдет в «ПСЖ»?

— Точной информации у меня нет. Но такой вариант вполне возможен. Это лишь мое ощущение. Сам Малком не раз давал понять, что хотел бы поиграть в Лиге чемпионов. В РПЛ все идет к тому, что «Зенит» вновь станет чемпионом, а Малком сейчас имеет реальный шанс выиграть гонку бомбардиров. Это его личная цель. Если все так и случится, то у бразильца могут возникнуть проблемы с мотивацией на следующий сезон в РПЛ. Он здесь всего уже достигнет, все выиграет. Его жена беременна. Не знаю, решит ли он дальше жить в России.

— А соответствует ли он уровню «ПСЖ»?

— Сейчас, думаю, да. Малком проводит очень сильную весну. Не знаю, сможет ли пробиться там в основной состав. Но качества у него есть. Делает разницу. И потом, все-таки нельзя сказать, что уровень чемпионата Франции какой-то запредельный. Он, конечно, повыше, чем РПЛ, но не космос. Эта лига знакома Малкому, он выступал в «Бордо». А в «Барселоне» почувствовал, что такое большой европейский клуб. Так что с его нынешней игрой он, наверное, может вписаться в «ПСЖ».

Малком. В «Зените» уверены, что Малком и Вендел останутся в клубе на следующий сезон

— Зачем Малком вместе с Клаудиньо получили российское гражданство?

— Предположу, что инициатива могла исходить от «Зенита». Это некий пиар-ход. Мол, бразильцы, которые сейчас определяют игру питерцев, еще и получили российское гражданство. Маркетинг.

— Вендел и Клаудиньо точно останутся в «Зените»?

— По ним конкретики в плане возможного отъезда за рубеж поменьше. Клаудиньо вообще в этом сезоне выглядит уже не так сильно, как в прошлом.

— Снизил к себе требования?

— Не думаю. Сказались травмы. Плюс Семак его порой использовал ближе к центру поля. А Клаудиньо комфортнее играть в атаке, на фланге.

Футболист Роберт Ренан
Роберт Ренан.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Зачем критиковать Ренана? Сравните его с Дуарте

— Что скажете об игре Ренана за «Зенит»? Не слишком ли он авантюрно действует? Верите, что «Реал» за ним по-прежнему следит?

— Не соглашусь, что Ренан авантюрен. Не забывайте, что он молод. Ему всего 19. Где-то еще немного не хватает опыта. Но не вижу смысла как-то критиковать этого защитника. По сути, он совершил пока лишь одну существенную ошибку — когда отдал неудобный пас Венделу в матче с «Локомотивом». В итоге Глушенков перехватил мяч и забил. А в остальном особых нареканий у тренерского штаба, думаю, к Ренану нет. Разве его можно сравнить с Дуарте из «Спартака», который порой творит что-то невообразимое? Спартаковец играет ужасно! А с Маричалем из «Динамо», который тоже, мягко говоря, не убеждает?

— Допускаете, что Ренан окажется в «Реале»?

— В принципе, «Королевский клуб» следит за талантами со всего мира. Ренан мог заинтересовать мадридцев, попасть в их список. Зимой, если помните, «Реал» договорился о покупке 16-летнего форварда «Палмейраса» Эндрика. Не исключаю, что и Ренан может стать целью испанского гранда. Он — будущее сборной Бразилии.

Роберт Ренан. «Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана

Но мне слабо верится, что он окажется в Испании уже летом. Еще поиграет за «Зенит», наберется опыта.

— Летом к «Зениту» должен присоединиться вингер Ду Кейрос. Он станет заменой Мантуану, который вернется в Бразилию?

— Не уверен. Пока я не вижу, как Ду Кейрос усилит «Зенит». Неплохой футболист, но не более того. Таких много в Бразилии. Это не игрок стартового состава питерцев. Он не сделает разницу. Может быть, «Зенит» еще отыграет ситуацию назад: оставит у себя Мантуана и не станет звать Ду Кейроса.

Футболист Густаво Мантуан
Густаво Мантуан.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Любопытно. Но и Мантуан, надо признать, не феерит в «Зените».

— Столкнулся с серьезной конкуренцией в лице Мостового, Малкома, Клаудиньо, Кузяева. Не выдержал ее. Однако не забывайте, что несколько важных голов Мантуан все же забил — ЦСКА, «Динамо», «Химкам». Да, он не заиграл в «Зените», как тот же Малком, однако определенную пользу команде Семака точно принес.

— Зимой вы сказали, что через два года к «Зениту» может присоединиться один из самых больших молодых талантов Бразилии Педро. Не поменяли своего мнения?

— Он действительно обладает качествами, чтобы вырасти в большого футболиста. Очень перспективный форвард. Но ему еще 17. Педро только-только адаптируется к взрослому футболу, в высшей лиге за «Коринтианс» в этом сезоне провел лишь два матча. Этот год во многом станет для него определяющим. Во всяком случае не стоит ждать его перехода в «Зенит» до 2024 года, когда ему исполнится 18. Но Педро может пригодиться «Зениту». А Ду Кейрос — вряд ли.

— Пишут, что Педро ведут европейские клубы — «Ньюкасл», «Аякс», дортмундская «Боруссия».

— Да, такая информация имеет право на жизнь. Но пока ситуация не поменялась: именно «Зенит» имеет первоочередное право на его трансфер. Хотя это не значит, что он окажется именно в России. Посмотрим!

Малком Филипе (Малком)
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
5
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Эштреков оценил победу «Локомотива» над «Химками» в матче 25-го тура РПЛ
Нагорных: «С Дзюбой договорились, что все точки поставим после окончания чемпионата»
Нагорных о Пиняеве: «Не хотим сейчас рисковать им, у него небольшой дискомфорт»
Баринов оценил гол Дзюбы в ворота «Химок»
Баринов объяснил, благодаря чему «Локомотив» победил «Химки»
Дзюба о «Химках»: «Есть там один неприятный персонаж, недавно появился, но фамилию называть не буду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магия Вагнера, голевые подвиги Азмуна или влияние Промеса. Сравниваем лучших бомбардиров-легионеров в истории РПЛ

«Спартак» — «Ростов»: Левников не наказан и назначен на главный матч тура. Почему?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости