«Не стал бы давать советы, как остановить Овечкина». Худобин — о завершении карьеры и игре против Александра Великого

Интервью бывшего вратаря «Далласа», чемпиона мира-2014 Антона Худобина.

Вратарь Антон Худобин завершил карьеру после сезона-2023/24. Вернувшись в Россию из Северной Америки, голкипер отыграл в «Соколе» и «Сибири», но за неполный год появился на льду только в 16 матчах.

За длительную карьеру за океаном Худобин сменил несколько клубов, но самый яркий отрезок пришелся на «Даллас». В составе «Старз» Антон добрался до финала Кубка Стэнли, причем в качестве основного вратаря, после чего получил контракт жизни. Однако проигранный «Тампе» финал так и остался пиком карьеры Худобина, если говорить о клубном уровне.

Сейчас Антон развивает хоккей в Красноярском крае. А еще познает прелести семейной жизни после завершения игровой карьеры. Об этом и не только вратарь рассказал в интервью «СЭ».

Фото Global Look Press

О прощальном матче не думал

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— По-прежнему занимаюсь хоккеем, как и на протяжении всей своей карьеры. Сейчас я президент Федерации хоккея Красноярского края.

— Нравится кабинетная работа?

— Все-таки я 31 год провел в хоккее как игрок. Понятно, что в этом виде спорта кое-что понимаю. Поэтому, когда мне сделали такое предложение, отказаться было трудно.

— Свободного времени стало больше или меньше? Ритм жизни ведь совсем другой: нет постоянных разъездов, командировок по городам.

— На самом деле свободного времени осталось примерно столько же. Просто теперь стало больше телефонных звонков, разговоров, переговоров, общения с людьми. Нужно доносить свои интересы, идеи. Такая теперь работа.

— Остается ли время на себя? После долгой карьеры наверняка были вещи, о которых вы думали: «Вот закончу — обязательно это сделаю».

— У меня изначально был определенный план и на карьеру, и на дальнейшую жизнь. Я женился, у меня появилась своя семья. Хотя семья у меня, конечно, и до этого была.

— Раз уж заговорили о семье: в хоккейных кругах долго ходила шутка, что Антон Худобин — главный холостяк.

— Наверное, такая шутка действительно ходила. Но у меня был свой план: развестись с хоккеем и жениться на девушке. Так и случилось.

— Партнеры по команде, друзья не подкалывали: «Антон, когда уже погуляем на свадьбе?»

— Никто никогда не подкалывал. Может, кто-то делал это за глаза, но не думаю, что даже такое было. Вот вы, журналисты, может быть, что-то писали, подкалывали...

— Вам было тяжело поставить точку в игровой карьере?

— Я просто дал себе установку: если к 1 августа у меня не будет контракта, то закончу карьеру. Мне хотелось пройти предсезонку вместе с командой, понимать, какая у нас система, во что мы играем, какие задачи ставит клуб. Но ничего такого не произошло, поэтому и принял решение завершить карьеру.

— Сейчас многие хоккеисты проводят прощальные матчи — Киселевич, Мозякин, Дацюк, Кошечкин. Не думали об этом?

— Нет. Прошло уже практически три года с тех пор, как закончил играть, поэтому такой задачи перед собой не ставлю. Но если поступят какие-то предложения, приглашения, рассмотрю.

— А сразу после завершения карьеры не было такого желания? Собрать друзей, пригласить бывших партнеров?

— Мы даже не думали об этом. Вот Евгений Николаевич Бирюков, мой товарищ, который сейчас работает в «Металлурге», может быть, организует свой прощальный матч. Пригласит людей, с которыми играл. Тогда, возможно, и поиграем. Посмотрим. Но сам я об этом, честное слово, не задумывался.

Антон Худобин. Фото Getty Images

Медведей видели в 500 метрах от людей

— Вы любите активный отдых, природу. Все это осталось в вашей жизни?

— Конечно. Природа, квадроциклы, гидроциклы — все это осталось, никуда не делось. Просто раньше на такой отдых уходило определенное время, а теперь появилась семья. Нужно проводить время вместе, решать семейные вопросы. Но все равно активный отдых никуда не исчез.

— Недавно произошла трагедия с отцом Андрея Кузьменко, на которого напал медведь. Насколько эта история вас потрясла? У вас самого бывали встречи с хищниками, учитывая любовь к поездкам на квадроциклах?

— Если вы следили за новостями, то наверняка видели, какой большой ажиотаж был из-за медведей в Красноярском крае, в частности в Красноярске. Это действительно так. В поселке, где мы живем, медведей видели буквально в 500 метрах от нас. Я сам, слава богу, с ними не встречался, но многие люди видели, выкладывали фотографии. И все это происходило совсем рядом, буквально в 500 метрах от поселка.

А то, что случилось, — конечно, шок. Это большая утрата, в том числе для хоккея. Он вырастил отличного сына, который показывает прекрасный хоккей в НХЛ.

— Новости о медведях возле вашего поселка не отбили желания выезжать на природу, ходить в лес?

— Не то чтобы отбили желание. Мы просто перестали туда ходить.

— Именно из-за нашествия медведей?

— Конечно. Если хочешь попасть в лапы медведю или другому зверю и показать, какой ты бесстрашный человек, пожалуйста, иди. Но все-таки существует инстинкт самосохранения.

— Вернемся к хоккею. Вы были одним из последних представителей старой вратарской школы: много играли на коленях, использовали баттерфляй. Сейчас, когда смотрите матчи, замечаете, что таких вратарей практически не осталось?

— Немного вас поправлю. Все-таки мой стиль был достаточно гибридным. А гибридный стиль — это и баттерфляй, и стендап, когда играешь на ногах. К тому же я был не самым высоким вратарем — метр восемьдесят. Поэтому приходилось искать собственные способы игры, чтобы добиваться успеха.

— Тяжело ли было успевать за трендами во вратарской игре? Молодые голкиперы сейчас порой похожи на роботов, а ваш стиль выглядел более свободным.

— Для этого всегда есть тренер по вратарям. Помню, когда играл в «Бостоне», перед нами поставили задачу освоить reverse-VH (когда вратарь прижимается к штанге, сидя на ближнем к ней колене. — Прим. «СЭ»). Мы с моим партнером Тууккой Раском тогда этим элементом не владели. Но у нас был очень умный тренер, он и сейчас до сих пор работает в «Бостоне». Он сказал: будем тренировать этот элемент, но в играх пока не используем. Первый сезон вообще не будем его применять. То есть на тренировках отрабатываем новую технику, а в матчах играем так, как привыкли, чтобы просто ловить шайбу.

Считаю, это была правильная тактика. Конечно, все было новым и давалось непросто. Мне тогда было, наверное, 27-28 лет. Так что определенные трудности возникали.

Фото Getty Images

Гордость за Овечкина

— Одна из главных новостей последних дней: Игорь Шестеркин наконец забил гол, к которому давно стремился. Видели этот момент?

— Да, видел отрывки. Какая была реакция? Порадовался за человека. Он ведь давно к этому стремился. Причем уже в следующей игре снова пытался забить.

— Этот сезон — последний для Александра Овечкина в НХЛ. Есть повод вспомнить ваши матчи друг против друга. Много шайб от него пропустили?

— Мы с ним были вместе в молодежной сборной. Потом уже играли друг против друга: он — за «Вашингтон», я — за «Даллас», «Бостон». Да, пропускал от него. У человека хороший бросок. Не зря он лучший снайпер в истории.

— Вы знали Овечкина еще по сборным, видели его на тренировках. Помогало ли это остановить его?

— Дело ведь не в том, чтобы знать, как остановить именно Овечкина. На площадке есть 20 игроков, которых вратарю нужно останавливать, правильно? Но существуют такие хоккеисты, как Овечкин, которые все равно найдут способ тебе забить. Может быть, не в каждой игре, но рано или поздно найдут. Он ведь очень многим вратарям забивал.

— Какой совет дали бы вратарю перед матчем с Овечкиным?

— Я бы не стал давать вратарю советы именно о том, как остановить Овечкина. По одной простой причине: вратарь должен отражать броски не одного конкретного хоккеиста. Если будем фокусироваться только на одном игроке, получится, что от него не пропустим, зато пропустим от остальных двадцати. Учить такому глупо.

— Еще один тренд современной НХЛ — большие контракты. Даже малоизвестные игроки после одного-двух сезонов подписывают соглашения на 7-8 миллионов. Как вы на это смотрите, учитывая, что ваш самый большой контракт был на 3,3 миллиона?

— В этом нет тренда. Просто растет потолок зарплат. Вокруг всего этого есть ажиотаж, реклама, на этом зарабатывают деньги. Это бизнес, всего лишь бизнес. Поэтому, если есть возможность давать такие контракты, а у игроков есть возможность столько зарабатывать, почему бы и нет? Пусть ребята зарабатывают деньги.

— Не закрадывается ли у вас мысль: «Эх, остаться бы в хоккее еще немного»?

— Да нет. Это то же самое, как если бы я играл в 90-х и получал 500 тысяч. Тогда это были бы космические деньги. И что, я должен был бы думать: «Мне бы дожить до 2025 года, чтобы тогда играть и столько зарабатывать»? Нет, таких мыслей у меня не было.

— Овечкин в 41 год продолжает играть, Кросби и Малкин тоже остаются в деле. Когда смотрите на них, какие мысли возникают? Гордость?

— Конечно. И здесь, наверное, нужно сказать спасибо и богу, и тренировкам. Обязательно нужно следить за собой. Почему? Потому что бог дал тебе здоровье. Кто-то заканчивает карьеру в 32 года, кто-то — в 35, кто-то — в 25, а кто-то — в 40. У кого на сколько хватает здоровья.

У меня получилось так, что я закончил в 38 лет. Считаю, это тоже неплохо. Мы в 37-38 лет уже заканчивали, а эти ребята продолжают играть, у них все получается, и это здорово. За них можно только порадоваться. У них по-прежнему есть задор. Возьмите того же Саню Радулова. У таких ребят сохранилась любовь к хоккею, возможность чувствовать эту игру.

— Тяжело было после завершения карьеры продолжать поддерживать себя в форме? Через какие трудности прошли?

— Первые полгода я еще занимался, поддерживал себя в форме. Потом надолго забросил. Любому профессиональному спортсмену после завершения карьеры нельзя полностью отказываться от спорта.

Мы очень долго живем под серьезными нагрузками, организм к ним привыкает. И если резко все бросить, тело начнет сыпаться. Поэтому лучше не прекращать тренировки совсем, а продолжать заниматься физкультурой, поддерживать себя в форме.

— Сильно набрали вес?

— Отвечу так: набрал немало.