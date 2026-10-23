Слово и дело. Почему комментарий о футболисте в соцсетях может закончиться тюрьмой. Юридическая колонка Зайцева

Известный спортивный юрист, сооснователь компании SILA объясняет, где проходит граница между жесткой критикой спортсменов в интернете и правонарушением.

Обратная сторона популярности

Социальные сети стали неотъемлемой частью профессионального спорта. Атлеты делятся фотографиями с матчей, тренировок и из личной жизни, общаются с болельщиками, рекламируют спонсоров. Однако у популярности есть обратная сторона — и на спортсмена обрушиваются оскорбления, угрозы и травля в интернете.

Особенно часто спортсмены сталкиваются с негативом после неудачных результатов. Например, футболист не забил гол, допустил результативную ошибку или заработал удаление — и вот уже сотни болельщиков пишут в социальных сетях оскорбительные комментарии или отправляют сообщения в директ.

А иногда для начала кампании отмены даже не нужен плохой результат, а достаточно перейти к принципиальному сопернику — игрок тут же превращается в объект ненависти фанатов бывшей команды.

Многие люди до сих пор считают, что интернет является территорией полной анонимности. Можно создать аккаунт под вымышленным именем, написать футболисту все, что о нем думаешь, и остаться безнаказанным. Мол, кто будет искать человека, который оставил несколько неприятных комментариев в сети?

Однако времена изменились. Сегодня практически любое действие в интернете оставляет цифровой след, а установить личность автора сообщения стало значительно проще. При этом далеко не все пользователи понимают, что за некоторые высказывания в соцсетях можно получить не только административный штраф, но и вполне реальный уголовный срок.

Проблема действительно приобретает серьезные масштабы. Недавно ФИФА опубликовала отчет своего сервиса Social Media Protection Service (SMPS), который занимается защитой футболистов, тренеров, судей и сборных от оскорблений и угроз в социальных сетях — он посвящен чемпионату мира 2026 года, проходившему с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Приведенные данные действительно впечатляют.

Лионель Месси. Фото Getty Images

Главная жертва травли на ЧМ — Месси

За время турнира система проанализировала более 17 миллионов публикаций и комментариев. Из них 477 тысяч были направлены на дополнительную ручную проверку — и 240 тысяч признаны оскорбительными. Более половины людей, находившихся под защитой сервиса, получили хотя бы одно такое сообщение.

Особенно тревожная ситуация сложилась с расистскими высказываниями. На групповом этапе их доля составляла 11 процентов от всех классифицированных оскорблений, а к концу турнира выросла до 20 процентов. Еще 14 процентов приходилось на угрозы насилием, а 12 процентов — на ксенофобские посты.

При этом речь идет не просто о неприятных комментариях, которые футболисты могут проигнорировать. По данным отчета, 2905 аккаунтов опубликовали сообщения, содержание которых потенциально давало основания для уголовного преследования. Информация о 786 аккаунтах передана правоохранительным органам.

Особое внимание уделялось 232 аккаунтам, публиковавшим наиболее серьезные угрозы, которые могли представлять реальную опасность для футболистов и других участников чемпионата мира.

Напомню, что под защитой ФИФА находятся не только игроки, но и судьи. В частности, SMPS выявлял случаи так называемого доксинга — публикации личных данных арбитров, включая адреса и другую персональную информацию, с целью организации их травли.

Кроме того, система автоматически проверила 60,7 миллиона пользовательских комментариев на официальных площадках ФИФА и национальных команд. Около 9,2 миллиона сообщений, или 15 процентов всех взаимодействий, были скрыты еще до того, как их увидели другие пользователи. Правда, сюда входят не только оскорбления, но также спам, сообщения ботов и другой нежелательный контент.

Появилась и новая проблема — использование искусственного интеллекта. Впервые ФИФА отдельно отметила случаи распространения оскорбительных изображений, созданных с помощью ИИ. Причем некоторые из них не были своевременно удалены самими социальными платформами, и потребовалось вмешательство ФИФА. Одно дело, когда при помощи ИИ делают безобидный ролик с Эрлингом Холландом, пугающимся своего изображения в зеркале во время приема пищи, и другое дело — когда сгенерированные ролики используются для организации травли спортсменов. Тут возникает крайне сложный вопрос, связанный с охраной личного изображения, так как в большинстве случаев внешность известных атлетов в созданных при помощи ИИ роликах используется незаконно.

Иногда ситуация заходит настолько далеко, что оскорбления превращаются в прямые угрозы жизни и здоровью. По информации испанского издания Marca, капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал футболистом, получившим наибольшее количество угроз во время чемпионата мира 2026 года.

Давайте теперь разберемся, какую ответственность российское законодательство предусматривает за подобные действия.

Фото Global Look Press

Где проходит граница

Далеко не каждый негативный комментарий является правонарушением. Болельщик вправе критиковать футболиста, его спортивные результаты и даже достаточно жестко высказывать свое недовольство. Например, пост «этот парень бездарно играет» сам по себе не является оскорблением с юридической точки зрения. Это оценочное суждение, пусть и неприятное для объекта критики.

Совсем другое дело, когда человек переходит от высказывания своего мнения о спортивных качествах к унижению личности, использует неприличные выражения, расистские высказывания или угрожает физической расправой. Здесь уже могут применяться нормы административного и уголовного законодательства.

Прежде всего речь идет о статье 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), которая устанавливает ответственность за оскорбление. Согласно ей, оскорблением признается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. При этом законодатель выделяет публичные оскорбления в интернете — часть 2 указанной статьи устанавливает, что за оскорбление, совершенное публично с использованием сети интернет, полагается административный штраф для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей. То есть если болельщик оставил публичный оскорбительный комментарий на странице футболиста, это вполне может стать основанием для привлечения автора к административной ответственности. Уголовная же за обычное оскорбление отменена в РФ еще в 2011 году, что во многом развязывает руки любителям ранить словом других людей в интернете.

Спортсмены часто сталкиваются не только с обычными оскорблениями, но и с хейтом на национальной или расовой почве. Тут может наступить как административная ответственность, так и уголовная.

Статья 20.3.1 КоАП РФ устанавливает ответственность за публичные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и т.п. Данная статья прямо распространяется на действия, совершенные с использованием интернета. За подобное нарушение гражданину может грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или даже административный арест на срок до 15 суток. Представим, что футболист допустил ошибку в важном матче, после чего болельщики начали оскорблять его не за качество игры, а из-за национальности или цвета кожи. В зависимости от содержания и обстоятельств такие высказывания могут подпадать под действие статьи 20.3.1 КоАП РФ.

Но и это еще не все. Статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) предусматривает уже уголовную ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Например, согласно части 1 этой статьи, санкции могут последовать, если соответствующие публичные действия совершены лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, либо сопряжены с оправданием или пропагандой применения насилия или угрозы его применения. То есть если ранее гражданин привлекался к административной ответственности за публичные оскорбления на национальной или расовой почве либо за то, что он публично оправдывал насилие по отношению к человеку определенной национальности, расы или цвета кожи, то его ждет уголовное наказание — штраф от 300 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок от одного года до четырех лет либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Часть 2 статьи 282 УК РФ предусматривает еще более серьезную ответственность за определенные квалифицированные нарушения, в том числе совершенные с применением насилия или угрозой его применения. В таком случае максимальное наказание может достигать шести лет лишения свободы. То есть если болельщик не только оскорбит спортсмена по признаку национальности, расы или цвету кожи, но и станет угрожать ему насилием, то это уже основание для того, чтобы отправиться в колонию на срок до шести лет.

Конечно, далеко не каждый расистский комментарий автоматически образует состав преступления. Для этого необходимо установить все предусмотренные законом признаки соответствующего деяния. Однако сама возможность привлечения к уголовной ответственности за публикации в социальных сетях вполне реальна.

Отдельного внимания заслуживают угрозы футболистам. Представим, что после поражения любимого клуба болельщик пишет игроку: «Я знаю, где ты живешь, и убью тебя». Или угрожает причинить тяжкий вред его здоровью либо членам его семьи. Такие действия уже могут квалифицироваться по статье 119 УК РФ — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Согласно части 1 этой статьи, уголовная ответственность наступает за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Максимальное наказание в таком случае составляет два года лишения свободы. При этом законодатель отдельно предусмотрел более серьезную ответственность за угрозы, совершенные с публичной демонстрацией, в том числе в интернете: пункт «в» части 2 статьи 119 УК РФ устанавливает за такое деяние наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Разумеется, для квалификации недостаточно просто обнаружить в интернете агрессивное сообщение. Необходимо установить, действительно ли угроза была связана с возможностью ее реализации и у потерпевшего имелись объективные основания опасаться за свою безопасность.

Например, если автор сообщения знает адрес футболиста, сообщает подробности его личной жизни, угрожает приехать домой или расправиться с ним после матча, то подобные обстоятельства могут иметь существенное значение для уголовного дела.

Фото Global Look Press

Интернет помнит все

И здесь мы возвращаемся к вопросу анонимности. Многие пользователи социальных сетей продолжают считать, что если написать сообщение с вымышленного аккаунта, то установить настоящего автора невозможно. На практике это далеко не так. Электронная переписка, IP-адреса, сведения об устройствах, телефонные номера, привязанные к аккаунтам, и другие цифровые следы могут использоваться правоохранительными органами для установления личности человека.

Конечно, далеко не каждого автора оскорбительного комментария получится найти, особенно если он находится за границей или использует специальные средства анонимизации. Однако рассчитывать на то, что вымышленное имя автоматически гарантирует безнаказанность, сегодня точно не стоит.

Для спортсменов же подобные истории могут иметь последствия, которые никаким штрафом, примененным к обидчику, не искупить. Профессиональный футболист, безусловно, должен быть готов к критике: он выступает перед тысячами болельщиков, получает высокую зарплату, а его результаты постоянно обсуждаются в СМИ и соцсетях. Но одно дело — критика за незабитый пенальти и совсем другое — сотни сообщений с оскорблениями, угрозами самому игроку и его семье. Такая травля может стать причиной серьезной психологической травмы, появления тревожности, постоянного стресса и даже депрессии. Именно на эту проблему обращает внимание ФИФА.

В целом болельщики имеют полное право выражать недовольство игрой любимой команды и критиковать футболистов. В конце концов, без эмоций вид спорта номер 1 был бы гораздо менее интересным. Но важно помнить, что свобода выражения мнения не означает права безнаказанно оскорблять других людей или угрожать им. Поэтому для кого-то очередной эмоциональный комментарий под фотографией футболиста может закончиться не просто блокировкой аккаунта, а административным или даже уголовным делом. И, прежде чем в очередной раз написать что-нибудь неприятное спортсмену после неудачного матча, стоит вспомнить, что по другую сторону экрана находится живой человек.

Юрий Зайцев, Telegram-канал «Зайцев.Net»