Дерби за место в тройке, проверка лидерства «Динамо» и новый экзамен для «Краснодара». Интриги 12-го тура РПЛ

«Динамо» попробует закрепиться на вершине, ЦСКА и «Спартак» сойдутся в принципиальном матче, а «Зенит» получит шанс возглавить таблицу.

Чемпионат России окончательно превратился в гонку, где любая осечка может стоить нескольких позиций. После 11 туров пять претендентов на золото разделяют всего три очка. «Динамо» возглавляет таблицу с 25 баллами, «Зенит» отстает на один, «Спартак» — на два, ЦСКА и «Краснодар» — на три.

В ближайшие выходные расклад наверняка изменится хотя бы потому, что два претендента встретятся друг с другом в московском дерби. Для одних это возможность вырваться вперед, для других — риск отстать от конкурентов. И все это на фоне неожиданного лидерства «Динамо», проблем «Краснодара» и продолжающихся попыток «Локомотива» спасти сезон.

ЦСКА — «Спартак»: риск отстать

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

ЦСКА на старте был самой стабильной командой — ноль поражений в первых десяти турах. Дмитрий Игдисамов заслуженно собирал комплименты за работу. Но в предыдущем туре случился первый серьезный удар — 1:3 от «Динамо». Теперь красно-синим предстоит еще одно столичное дерби, причем соперник находится в куда более приятном эмоциональном состоянии.

«Спартак» разгромил «Рубин» — 4:0. Команда Хуана Карлоса Карседо не просто набрала три очка, а лишний раз продемонстрировала свой атакующий потенциал. После 11 туров красно-белые уже третьи и опережают ЦСКА на один балл. Победа в дерби позволит развить успех и заявить о чемпионских перспективах не только словами.

У армейцев противоположная задача. Нужно доказать, что поражение от «Динамо» было досадной случайностью, а не признаком начинающегося спада. Иначе за одну неделю команда Игдисамова растеряет значительную часть того, что заработала за предыдущие два с половиной месяца.

Впрочем, значение дерби выходит далеко за пределы трех очков. В этом сезоне борьба наверху настолько плотная, что проигравший рискует надолго оказаться в роли догоняющего. А ведь до зимней паузы еще далеко.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Акрон» — «Динамо»: продлится ли победная серия москвичей?

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)

«Динамо» продолжает удивлять. Победа над ЦСКА (3:1) стала очередным подтверждением того, что лидерство бело-голубых не случайность. Команда Сандро Шварца уже обыграла нескольких серьезных соперников и постепенно превращается из приятного сюрприза в одного из главных фаворитов сезона.

Но теперь начинается другая история. Одно дело — выходить на матчи с грандами, когда дополнительную мотивацию искать не приходится. Совсем другое — отправляться в Самару к «Акрону» в статусе лидера чемпионата. Здесь уже от «Динамо» ждут исключительно победы, а любая потеря очков будет считаться неудачей.

Тем более тольяттинцы, несмотря на скромное положение в таблице, совсем не подарок. Команда умеет навязывать борьбу фаворитам: в сентябре, например, отобрала очки у «Краснодара» (1:1).

Для бело-голубых этот матч станет проверкой не столько качества игры, сколько чемпионского характера. Команда уже доказала, что способна побеждать сильнейших. Но необходимо брать свое и там, где победа кажется обязательной.

Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» — «Балтика»: кризис продолжается?

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

«Краснодар» попал в неприятную ситуацию. Команда Мурада Мусаева прекрасно начала чемпионат, однако осенью словно разучилась побеждать. В предыдущем туре «быки» устроили голевую перестрелку с «Локомотивом» — 3:3. Красиво для нейтрального зрителя, но совершенно не тот результат, который нужен претенденту на золото.

Безвыигрышная серия в РПЛ достигла пяти матчей. И это после старта, когда южане выглядели едва ли не главным фаворитом сезона. Теперь вместо единоличного лидерства — пятое место и необходимость постоянно оглядываться на конкурентов.

Проблема даже не столько в потерянных очках, сколько в характере игры. «Краснодар» по-прежнему способен создавать моменты и забивать, но слишком часто позволяет соперникам делать то же самое. В двух последних матчах чемпионата «быки» пропустили шесть мячей — три от «Зенита» и три от «Локомотива». С такими показателями обороны удержаться в чемпионской гонке будет сложно.

«Балтика» — не самый удобный соперник для выхода из кризиса. Калининградцы умеют терпеть, бороться и превращать жизнь фаворитов в мучение. В 11-м туре они сыграли по нулям с «Ростовом», а ранее отобрали очки у «Ахмата».

Вопрос в том, сумеет ли «Краснодар» наконец сыграть не только ярко, но и надежно. Еще одна осечка — и разговоры о временном спаде окончательно превратятся в обсуждение полноценного кризиса.

Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» — «Локомотив»: железнодорожники отталкиваются от дна?

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«Локомотив» — одна из главных загадок чемпионата. С одной стороны, команда Михаила Галактионова постепенно приходит в себя после катастрофического старта. Разгромила «Факел» (5:0), затем забила три мяча «Краснодару» и отобрала очки у одного из претендентов на золото. Казалось бы, жизнь налаживается.

Но есть существенная проблема: побед по-прежнему катастрофически мало. Всего две в 11 матчах чемпионата. Железнодорожники занимают 12-е место и находятся опасно близко к зоне стыков. Для клуба, который привык бороться за медали, это совершенно непривычная реальность.

Конечно, ничья с «Краснодаром» — результат, который можно занести в актив. Но только если она станет отправной точкой для дальнейшего подъема. Иначе три гола в ворота одного из лидеров останутся красивым эпизодом.

В случае успеха «Локомотив» получит возможность окончательно оттолкнуться от нижней части таблицы. При неудаче разговоры о выздоровлении придется снова отложить.

Фото ФК «Зенит»

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: легкая прогулка?

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«Зенит» подобрался к вершине почти вплотную. После победы над «Ахматом» (3:2) команда Сергея Семака отстает от московского «Динамо» всего на одно очко. А значит, уже в ближайшем туре может вернуться на первую строчку.

Тем более календарь словно подыгрывает петербуржцам. Пока ЦСКА и «Спартак» будут отнимать очки друг у друга, а «Динамо» отправится в гости к оживающему «Акрону», сине-бело-голубые примут махачкалинское «Динамо».

Но считать три очка заранее было бы слишком оптимистично. Матч с «Ахматом» показал, что проблемы «Зенита» с аутсайдерами никуда не исчезли. Петербуржцы победили лишь благодаря голу на последних минутах, а оборона вновь позволила сопернику забить дважды. Всего за 11 туров команда пропустила 13 мячей — неожиданно много для коллектива с такими возможностями.

Махачкалинцы же должны быть предельно мотивированы — в последних семи матчах всего одна победа и одна ничья заставляют выходить максимально агрессивными. К тому же гостям не придется придумывать ничего нового: дисциплинированная оборона, плотность в центре поля и быстрые контратаки — именно те инструменты, которые могут создать проблемы фавориту.

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Кто победит в дерби? В букмекерской компании FONBET фаворитом идет «Спартак», на успех которого можно поставить с коэффициентом 2.25. Вероятность этого исхода — примерно 43%. Триумф ЦСКА котируется за 3.05 (31%), ничья — за 3.70 (26%).