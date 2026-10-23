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РПЛ, 12 тур: ЦСКА — Спартак, Зенит — Динамо Мх, Краснодар — Балтика, борьба за лидерство, превью матчей 23-25 октября 2026

Дерби за место в тройке, проверка лидерства «Динамо» и новый экзамен для «Краснодара». Интриги 12-го тура РПЛ

Роман Градов
Фото «СЭ»
«Динамо» попробует закрепиться на вершине, ЦСКА и «Спартак» сойдутся в принципиальном матче, а «Зенит» получит шанс возглавить таблицу.

Чемпионат России окончательно превратился в гонку, где любая осечка может стоить нескольких позиций. После 11 туров пять претендентов на золото разделяют всего три очка. «Динамо» возглавляет таблицу с 25 баллами, «Зенит» отстает на один, «Спартак» — на два, ЦСКА и «Краснодар» — на три.

В ближайшие выходные расклад наверняка изменится хотя бы потому, что два претендента встретятся друг с другом в московском дерби. Для одних это возможность вырваться вперед, для других — риск отстать от конкурентов. И все это на фоне неожиданного лидерства «Динамо», проблем «Краснодара» и продолжающихся попыток «Локомотива» спасти сезон.

ЦСКА — «Спартак»: риск отстать

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

ЦСКА на старте был самой стабильной командой — ноль поражений в первых десяти турах. Дмитрий Игдисамов заслуженно собирал комплименты за работу. Но в предыдущем туре случился первый серьезный удар — 1:3 от «Динамо». Теперь красно-синим предстоит еще одно столичное дерби, причем соперник находится в куда более приятном эмоциональном состоянии.

«Спартак» разгромил «Рубин» — 4:0. Команда Хуана Карлоса Карседо не просто набрала три очка, а лишний раз продемонстрировала свой атакующий потенциал. После 11 туров красно-белые уже третьи и опережают ЦСКА на один балл. Победа в дерби позволит развить успех и заявить о чемпионских перспективах не только словами.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Рубина&raquo; в&nbsp;матче РПЛ 18&nbsp;октября.Даку не пощадил «Рубин», а лучшим снова был Солари. «Спартак» в полном порядке за неделю до дерби с ЦСКА

У армейцев противоположная задача. Нужно доказать, что поражение от «Динамо» было досадной случайностью, а не признаком начинающегося спада. Иначе за одну неделю команда Игдисамова растеряет значительную часть того, что заработала за предыдущие два с половиной месяца.

Впрочем, значение дерби выходит далеко за пределы трех очков. В этом сезоне борьба наверху настолько плотная, что проигравший рискует надолго оказаться в роли догоняющего. А ведь до зимней паузы еще далеко.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Акрон» — «Динамо»: продлится ли победная серия москвичей?

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 12:45. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
Динамо

«Динамо» продолжает удивлять. Победа над ЦСКА (3:1) стала очередным подтверждением того, что лидерство бело-голубых не случайность. Команда Сандро Шварца уже обыграла нескольких серьезных соперников и постепенно превращается из приятного сюрприза в одного из главных фаворитов сезона.

Но теперь начинается другая история. Одно дело — выходить на матчи с грандами, когда дополнительную мотивацию искать не приходится. Совсем другое — отправляться в Самару к «Акрону» в статусе лидера чемпионата. Здесь уже от «Динамо» ждут исключительно победы, а любая потеря очков будет считаться неудачей.

&laquo;Динамо&raquo; обыграло ЦСКА в&nbsp;11-м туре РПЛ.«Динамо» неожиданно взлетело на вершину РПЛ. Изучаем рецепт успеха от Шварца

Тем более тольяттинцы, несмотря на скромное положение в таблице, совсем не подарок. Команда умеет навязывать борьбу фаворитам: в сентябре, например, отобрала очки у «Краснодара» (1:1).

Для бело-голубых этот матч станет проверкой не столько качества игры, сколько чемпионского характера. Команда уже доказала, что способна побеждать сильнейших. Но необходимо брать свое и там, где победа кажется обязательной.

Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» — «Балтика»: кризис продолжается?

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
24 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Балтика

«Краснодар» попал в неприятную ситуацию. Команда Мурада Мусаева прекрасно начала чемпионат, однако осенью словно разучилась побеждать. В предыдущем туре «быки» устроили голевую перестрелку с «Локомотивом» — 3:3. Красиво для нейтрального зрителя, но совершенно не тот результат, который нужен претенденту на золото.

Безвыигрышная серия в РПЛ достигла пяти матчей. И это после старта, когда южане выглядели едва ли не главным фаворитом сезона. Теперь вместо единоличного лидерства — пятое место и необходимость постоянно оглядываться на конкурентов.

Проблема даже не столько в потерянных очках, сколько в характере игры. «Краснодар» по-прежнему способен создавать моменты и забивать, но слишком часто позволяет соперникам делать то же самое. В двух последних матчах чемпионата «быки» пропустили шесть мячей — три от «Зенита» и три от «Локомотива». С такими показателями обороны удержаться в чемпионской гонке будет сложно.

&laquo;Динамо&raquo; обыграло ЦСКА (3:1) и&nbsp;вышло на&nbsp;первое место в&nbsp;РПЛ.«Динамо» — лидер, одна из лучших игр «Спартака», «Краснодар» не побеждает пять матчей. Рабинер — о туре РПЛ

«Балтика» — не самый удобный соперник для выхода из кризиса. Калининградцы умеют терпеть, бороться и превращать жизнь фаворитов в мучение. В 11-м туре они сыграли по нулям с «Ростовом», а ранее отобрали очки у «Ахмата».

Вопрос в том, сумеет ли «Краснодар» наконец сыграть не только ярко, но и надежно. Еще одна осечка — и разговоры о временном спаде окончательно превратятся в обсуждение полноценного кризиса.

Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» — «Локомотив»: железнодорожники отталкиваются от дна?

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

«Локомотив» — одна из главных загадок чемпионата. С одной стороны, команда Михаила Галактионова постепенно приходит в себя после катастрофического старта. Разгромила «Факел» (5:0), затем забила три мяча «Краснодару» и отобрала очки у одного из претендентов на золото. Казалось бы, жизнь налаживается.

Но есть существенная проблема: побед по-прежнему катастрофически мало. Всего две в 11 матчах чемпионата. Железнодорожники занимают 12-е место и находятся опасно близко к зоне стыков. Для клуба, который привык бороться за медали, это совершенно непривычная реальность.

&laquo;Локомотив&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo; сыграли вничью&nbsp;&mdash; 3:3 17&nbsp;октября.«Краснодар» за пять минут превратил 1:3 в 3:3. «Быки» и «Локо» выдали огненную ничью в Черкизове

Конечно, ничья с «Краснодаром» — результат, который можно занести в актив. Но только если она станет отправной точкой для дальнейшего подъема. Иначе три гола в ворота одного из лидеров останутся красивым эпизодом.

В случае успеха «Локомотив» получит возможность окончательно оттолкнуться от нижней части таблицы. При неудаче разговоры о выздоровлении придется снова отложить.

Фото ФК «Зенит»

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: легкая прогулка?

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх

«Зенит» подобрался к вершине почти вплотную. После победы над «Ахматом» (3:2) команда Сергея Семака отстает от московского «Динамо» всего на одно очко. А значит, уже в ближайшем туре может вернуться на первую строчку.

Тем более календарь словно подыгрывает петербуржцам. Пока ЦСКА и «Спартак» будут отнимать очки друг у друга, а «Динамо» отправится в гости к оживающему «Акрону», сине-бело-голубые примут махачкалинское «Динамо».

&laquo;Зенит&raquo; идет на&nbsp;втором месте в&nbsp;РПЛ-2026/27 после 11 туров.«Зенит» — главный претендент на золото вместе со «Спартаком». Антикризисные методы Семака работают

Но считать три очка заранее было бы слишком оптимистично. Матч с «Ахматом» показал, что проблемы «Зенита» с аутсайдерами никуда не исчезли. Петербуржцы победили лишь благодаря голу на последних минутах, а оборона вновь позволила сопернику забить дважды. Всего за 11 туров команда пропустила 13 мячей — неожиданно много для коллектива с такими возможностями.

Махачкалинцы же должны быть предельно мотивированы — в последних семи матчах всего одна победа и одна ничья заставляют выходить максимально агрессивными. К тому же гостям не придется придумывать ничего нового: дисциплинированная оборона, плотность в центре поля и быстрые контратаки — именно те инструменты, которые могут создать проблемы фавориту.

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Кто победит в дерби? В букмекерской компании FONBET фаворитом идет «Спартак», на успех которого можно поставить с коэффициентом 2.25. Вероятность этого исхода — примерно 43%. Триумф ЦСКА котируется за 3.05 (31%), ничья — за 3.70 (26%).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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