Дерби за место в тройке, проверка лидерства «Динамо» и новый экзамен для «Краснодара». Интриги 12-го тура РПЛ
Чемпионат России окончательно превратился в гонку, где любая осечка может стоить нескольких позиций. После 11 туров пять претендентов на золото разделяют всего три очка. «Динамо» возглавляет таблицу с 25 баллами, «Зенит» отстает на один, «Спартак» — на два, ЦСКА и «Краснодар» — на три.
В ближайшие выходные расклад наверняка изменится хотя бы потому, что два претендента встретятся друг с другом в московском дерби. Для одних это возможность вырваться вперед, для других — риск отстать от конкурентов. И все это на фоне неожиданного лидерства «Динамо», проблем «Краснодара» и продолжающихся попыток «Локомотива» спасти сезон.
ЦСКА — «Спартак»: риск отстать
ЦСКА на старте был самой стабильной командой — ноль поражений в первых десяти турах. Дмитрий Игдисамов заслуженно собирал комплименты за работу. Но в предыдущем туре случился первый серьезный удар — 1:3 от «Динамо». Теперь красно-синим предстоит еще одно столичное дерби, причем соперник находится в куда более приятном эмоциональном состоянии.
«Спартак» разгромил «Рубин» — 4:0. Команда Хуана Карлоса Карседо не просто набрала три очка, а лишний раз продемонстрировала свой атакующий потенциал. После 11 туров красно-белые уже третьи и опережают ЦСКА на один балл. Победа в дерби позволит развить успех и заявить о чемпионских перспективах не только словами.
У армейцев противоположная задача. Нужно доказать, что поражение от «Динамо» было досадной случайностью, а не признаком начинающегося спада. Иначе за одну неделю команда Игдисамова растеряет значительную часть того, что заработала за предыдущие два с половиной месяца.
Впрочем, значение дерби выходит далеко за пределы трех очков. В этом сезоне борьба наверху настолько плотная, что проигравший рискует надолго оказаться в роли догоняющего. А ведь до зимней паузы еще далеко.
«Акрон» — «Динамо»: продлится ли победная серия москвичей?
«Динамо» продолжает удивлять. Победа над ЦСКА (3:1) стала очередным подтверждением того, что лидерство бело-голубых не случайность. Команда Сандро Шварца уже обыграла нескольких серьезных соперников и постепенно превращается из приятного сюрприза в одного из главных фаворитов сезона.
Но теперь начинается другая история. Одно дело — выходить на матчи с грандами, когда дополнительную мотивацию искать не приходится. Совсем другое — отправляться в Самару к «Акрону» в статусе лидера чемпионата. Здесь уже от «Динамо» ждут исключительно победы, а любая потеря очков будет считаться неудачей.
Тем более тольяттинцы, несмотря на скромное положение в таблице, совсем не подарок. Команда умеет навязывать борьбу фаворитам: в сентябре, например, отобрала очки у «Краснодара» (1:1).
Для бело-голубых этот матч станет проверкой не столько качества игры, сколько чемпионского характера. Команда уже доказала, что способна побеждать сильнейших. Но необходимо брать свое и там, где победа кажется обязательной.
«Краснодар» — «Балтика»: кризис продолжается?
«Краснодар» попал в неприятную ситуацию. Команда Мурада Мусаева прекрасно начала чемпионат, однако осенью словно разучилась побеждать. В предыдущем туре «быки» устроили голевую перестрелку с «Локомотивом» — 3:3. Красиво для нейтрального зрителя, но совершенно не тот результат, который нужен претенденту на золото.
Безвыигрышная серия в РПЛ достигла пяти матчей. И это после старта, когда южане выглядели едва ли не главным фаворитом сезона. Теперь вместо единоличного лидерства — пятое место и необходимость постоянно оглядываться на конкурентов.
Проблема даже не столько в потерянных очках, сколько в характере игры. «Краснодар» по-прежнему способен создавать моменты и забивать, но слишком часто позволяет соперникам делать то же самое. В двух последних матчах чемпионата «быки» пропустили шесть мячей — три от «Зенита» и три от «Локомотива». С такими показателями обороны удержаться в чемпионской гонке будет сложно.
«Балтика» — не самый удобный соперник для выхода из кризиса. Калининградцы умеют терпеть, бороться и превращать жизнь фаворитов в мучение. В 11-м туре они сыграли по нулям с «Ростовом», а ранее отобрали очки у «Ахмата».
Вопрос в том, сумеет ли «Краснодар» наконец сыграть не только ярко, но и надежно. Еще одна осечка — и разговоры о временном спаде окончательно превратятся в обсуждение полноценного кризиса.
«Ростов» — «Локомотив»: железнодорожники отталкиваются от дна?
«Локомотив» — одна из главных загадок чемпионата. С одной стороны, команда Михаила Галактионова постепенно приходит в себя после катастрофического старта. Разгромила «Факел» (5:0), затем забила три мяча «Краснодару» и отобрала очки у одного из претендентов на золото. Казалось бы, жизнь налаживается.
Но есть существенная проблема: побед по-прежнему катастрофически мало. Всего две в 11 матчах чемпионата. Железнодорожники занимают 12-е место и находятся опасно близко к зоне стыков. Для клуба, который привык бороться за медали, это совершенно непривычная реальность.
Конечно, ничья с «Краснодаром» — результат, который можно занести в актив. Но только если она станет отправной точкой для дальнейшего подъема. Иначе три гола в ворота одного из лидеров останутся красивым эпизодом.
В случае успеха «Локомотив» получит возможность окончательно оттолкнуться от нижней части таблицы. При неудаче разговоры о выздоровлении придется снова отложить.
«Зенит» — «Динамо» Махачкала: легкая прогулка?
«Зенит» подобрался к вершине почти вплотную. После победы над «Ахматом» (3:2) команда Сергея Семака отстает от московского «Динамо» всего на одно очко. А значит, уже в ближайшем туре может вернуться на первую строчку.
Тем более календарь словно подыгрывает петербуржцам. Пока ЦСКА и «Спартак» будут отнимать очки друг у друга, а «Динамо» отправится в гости к оживающему «Акрону», сине-бело-голубые примут махачкалинское «Динамо».
Но считать три очка заранее было бы слишком оптимистично. Матч с «Ахматом» показал, что проблемы «Зенита» с аутсайдерами никуда не исчезли. Петербуржцы победили лишь благодаря голу на последних минутах, а оборона вновь позволила сопернику забить дважды. Всего за 11 туров команда пропустила 13 мячей — неожиданно много для коллектива с такими возможностями.
Махачкалинцы же должны быть предельно мотивированы — в последних семи матчах всего одна победа и одна ничья заставляют выходить максимально агрессивными. К тому же гостям не придется придумывать ничего нового: дисциплинированная оборона, плотность в центре поля и быстрые контратаки — именно те инструменты, которые могут создать проблемы фавориту.
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Кто победит в дерби? В букмекерской компании FONBET фаворитом идет «Спартак», на успех которого можно поставить с коэффициентом 2.25. Вероятность этого исхода — примерно 43%. Триумф ЦСКА котируется за 3.05 (31%), ничья — за 3.70 (26%).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1