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Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Лучшие игроки России-2022.
Фото «СЭ»
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Футболист «Спартака» победил в ежегодном голосовании «СЭ».

Когда в феврале 2021 года Квинси Промес вернулся в Россию, многим в голову могла закрасться мысль — приехал доигрывать. Во время первого захода в РПЛ (2014-2018) голландец не скрывал, что для него РПЛ — трамплин в сильную европейскую лигу. Но заиграть на топ-уровне у Квинси в Европе не получилось — после невнятного сезона в «Севилье» он полтора года поиграл на родине за «Аякс», получал игровое время, но точно не блистал.

Квинси Промес. Промес — лучший футболист России-2022!

Вряд ли Промес рассчитывал на что-то великое, принимая решение в 29 лет вернуться в РПЛ. Со сборной пришлось распрощаться, как и с мечтой сыграть на чемпионате мира. Но Квинси и не думает на ободах докатывать до завершения карьеры, кайфуя от ежемесячно приходящих на карточку сумм. В голосовании «СЭ» он был признан лучшим футболистом страны 2022 года (из числа выступавших в России и наших легионеров) и явно не намерен останавливаться.

Лучшие игроки России-2022. Фото "СЭ"
Лучшие игроки России-2022.
Фото «СЭ»

Первый полноценный после возвращения в РПЛ сезон у Промеса вышел неоднозначным. Забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 31 игре. Неплохо, но 6 из 17 результативных баллов он набрал в Кубке России, а в РПЛ за весь сезон забил всего 6 мячей. При Паоло Ваноли Квинси выходил на позиции левого вингера в схеме 3-4-3, но как будто не мог поймать свою волну — на фланге ему уже не всегда хватало скорости, а в центре не получалось наладить комбинационную игру с Бакаевым. Иногда Промеса и вовсе пихали на фланг в схеме 4-4-2, что еще больше ограничивало его креатив.

Кто знает, может, в нашем голосовании Промес не вошел бы и в топ-10, если бы летом Ваноли не покинул «Спартак», а его место не занял Гильермо Абаскаль. Рыжий испанец перевернул принципы игры красно-белых и нашел для Квинси идеальную роль. Промес уже и правда не тот скоростной яркий дриблер, каким был 5-6 лет назад, возраст есть возраст. Зато прокачался в понимании игры и чтении эпизодов. Абаскаль сделал на это ставку и не прогадал. Промес теперь играет ближе к центру, а не на фланге — чаще встречается с мячом в чужой штрафной и бьет по воротам. Результат — 16 голов и 6 ассистов в 16 матчах РПЛ. Такой уровень результативности в РПЛ Квинси не показывал никогда. Сумасшедшая скорострельность и вдохновенная игра заставили позабыть о довольно вялой второй половине прошлого сезона, тем более куда лучше запоминается последнее.

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Квинси Промес.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Именно Абаскаль открыл во мне не флангового игрока, а плеймейкера и одновременно центрфорварда, особенно в нашей нынешней схеме, — признавался Промес. — Я в большей степени действую как центральный нападающий. И, должен отметить, тренер дает мне много свободы, чтобы я мог находить пространство в атаке. Даже в нынешней позиции я могу часто смещаться на правый или левый фланг. Так что мы как команда опаснее, когда я начинаю в центре. Но все игроки атакующей линии меняют друг друга».

Видно, что Промес искренне кайфует от окружающей его обстановки. В «Спартаке» он главная звезда и центр притяжения всеобщего внимания, его обожают, а он платит в ответ волшебными выступлениями. Квинси точно не приехал доигрывать спустя рукава. Видно, что он мотивирован. Тем более до рекорда по числу голов среди легионеров РПЛ ему осталось всего три мяча. Азмун и Вагнер, берегитесь!

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«Мне часто говорят, что я лидер, — признается Квинси. — Я стал старше, стараюсь помогать молодым ребятам. Такая роль меня устраивает. Я вернулся для этого — вернуть «Спартак» на вершину. Я всегда говорил, что мне нравится в «Спартаке» и в России в целом. Россия является моим домом, и мне тут комфортно».

По слухам, сейчас Промес занят оформлением российского паспорта. «Он уже в бане был и самогон пробовал! Можно сказать, прожженный русский человек, наш в доску!» — говорит Денис Глушаков. И в этом еще один секрет обаяния голландца — в РПЛ заезжало много больших мастеров, но мало кому удавалось стать по-настоящему своим.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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