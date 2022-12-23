Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Когда в феврале 2021 года Квинси Промес вернулся в Россию, многим в голову могла закрасться мысль — приехал доигрывать. Во время первого захода в РПЛ (2014-2018) голландец не скрывал, что для него РПЛ — трамплин в сильную европейскую лигу. Но заиграть на топ-уровне у Квинси в Европе не получилось — после невнятного сезона в «Севилье» он полтора года поиграл на родине за «Аякс», получал игровое время, но точно не блистал.
Вряд ли Промес рассчитывал на что-то великое, принимая решение в 29 лет вернуться в РПЛ. Со сборной пришлось распрощаться, как и с мечтой сыграть на чемпионате мира. Но Квинси и не думает на ободах докатывать до завершения карьеры, кайфуя от ежемесячно приходящих на карточку сумм. В голосовании «СЭ» он был признан лучшим футболистом страны 2022 года (из числа выступавших в России и наших легионеров) и явно не намерен останавливаться.
Первый полноценный после возвращения в РПЛ сезон у Промеса вышел неоднозначным. Забил 12 голов и сделал 5 результативных передач в 31 игре. Неплохо, но 6 из 17 результативных баллов он набрал в Кубке России, а в РПЛ за весь сезон забил всего 6 мячей. При Паоло Ваноли Квинси выходил на позиции левого вингера в схеме 3-4-3, но как будто не мог поймать свою волну — на фланге ему уже не всегда хватало скорости, а в центре не получалось наладить комбинационную игру с Бакаевым. Иногда Промеса и вовсе пихали на фланг в схеме 4-4-2, что еще больше ограничивало его креатив.
Кто знает, может, в нашем голосовании Промес не вошел бы и в топ-10, если бы летом Ваноли не покинул «Спартак», а его место не занял Гильермо Абаскаль. Рыжий испанец перевернул принципы игры красно-белых и нашел для Квинси идеальную роль. Промес уже и правда не тот скоростной яркий дриблер, каким был 5-6 лет назад, возраст есть возраст. Зато прокачался в понимании игры и чтении эпизодов. Абаскаль сделал на это ставку и не прогадал. Промес теперь играет ближе к центру, а не на фланге — чаще встречается с мячом в чужой штрафной и бьет по воротам. Результат — 16 голов и 6 ассистов в 16 матчах РПЛ. Такой уровень результативности в РПЛ Квинси не показывал никогда. Сумасшедшая скорострельность и вдохновенная игра заставили позабыть о довольно вялой второй половине прошлого сезона, тем более куда лучше запоминается последнее.
«Именно Абаскаль открыл во мне не флангового игрока, а плеймейкера и одновременно центрфорварда, особенно в нашей нынешней схеме, — признавался Промес. — Я в большей степени действую как центральный нападающий. И, должен отметить, тренер дает мне много свободы, чтобы я мог находить пространство в атаке. Даже в нынешней позиции я могу часто смещаться на правый или левый фланг. Так что мы как команда опаснее, когда я начинаю в центре. Но все игроки атакующей линии меняют друг друга».
Видно, что Промес искренне кайфует от окружающей его обстановки. В «Спартаке» он главная звезда и центр притяжения всеобщего внимания, его обожают, а он платит в ответ волшебными выступлениями. Квинси точно не приехал доигрывать спустя рукава. Видно, что он мотивирован. Тем более до рекорда по числу голов среди легионеров РПЛ ему осталось всего три мяча. Азмун и Вагнер, берегитесь!
«Мне часто говорят, что я лидер, — признается Квинси. — Я стал старше, стараюсь помогать молодым ребятам. Такая роль меня устраивает. Я вернулся для этого — вернуть «Спартак» на вершину. Я всегда говорил, что мне нравится в «Спартаке» и в России в целом. Россия является моим домом, и мне тут комфортно».
По слухам, сейчас Промес занят оформлением российского паспорта. «Он уже в бане был и самогон пробовал! Можно сказать, прожженный русский человек, наш в доску!» — говорит Денис Глушаков. И в этом еще один секрет обаяния голландца — в РПЛ заезжало много больших мастеров, но мало кому удавалось стать по-настоящему своим.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2