Изидор не забил впервые в РПЛ, но «Локо» победил Кержакова. «Нижний» чуть не спасся в меньшинстве

В Черкизове было жарко.

Александр Кержаков в этом чемпионате уже дважды покорял Москву — «Нижний Новгород» обыгрывал в гостях «Спартак» и «Динамо». Запомнился и выезд к ЦСКА — волжане почти час бились с армейцами в меньшинстве, но пропустили единственный мяч в добавленное время.

«Локомотив» тоже должен был опасаться «Нижнего». И не только потому, что гости успешно играют в столице. У них банально мощнее мотивация: если красно-зеленые в лучшем случае займут в этом сезоне третье место, то «Нижнему» важно избежать вылета в дебютный сезон.

Штаб Кержакова вообще прекрасно работает. Летом нижегородскую команду считали главным претендентом на вылет — из-за слабого по именам состава и малоопытного тренера. Но «Нижний» все время находится на безопасном расстоянии от стыковых матчей. Хотя по многим побочным метрикам команда Кержакова — в хвосте: она реже всех бьет по воротам, меньше всех проводит времени на чужой трети поля и превосходит только «Уфу» по среднему владению мячом.

Тем удивительнее, что гости резво начали игру. В первые минуты неплохие моменты упустили Кравцов и Калинский, а «Локомотив» спал. Впрочем, было понятно, что со временем красно-зеленые перехватят мяч и успокоят игру. Так и вышло.

Но «Локо» долго не мог создать ничего внятного. Возможно, причина была в изменении нападения. Кухта после конфликта с Родригао получил два матча дисквалификации, и Марвин Комппер с Зауром Хаповым решили радикально заменить чеха. Мы видели на позиции «девятки» Керка, может сыграть там и Изидор, но вышел 21-летний Максим Петров. Он далеко не дебютант: в этом сезоне хавбек играл и «десятку», и вингера (как правого, так и левого), и центрального полузащитника. Но чистый форвард Петров — это сюрприз. Максима отправляли в нападение в конце предыдущего матча с «Сочи», а сейчас он вышел в основе.

24.04.2022 | ЦСКА — Динамо

Петров был очень активен как с мячом, так и без мяча, исправно открывался под передачи, но остальным футболистам «Локо» все равно было сложно перестроиться. Все из-за роста Петрова — он намного ниже Кухты и не мог ловить длинные передачи. Поэтому красно-зеленые старались действовать низом и редко навешивали в штрафную. В одном из моментов Рыбус как раз собирался подавать, но в последний момент осек себя — может быть, вспомнил, что принимать верховые мячи Петрову в борьбе с тремя рослыми центральными защитниками «Нижнего» будет трудно.

«Локо» терпел, но все-таки добился своего. Первый гол был забит именно после атаки низом: мяч около минуты даже не поднимался с газона, но в нужный момент Жемалетдинов пробил в касание — и попал в угол. А вскоре после перерыва Рифат оформил дубль. Очень важные голы не только для «Локо», но и для самого хавбека — после возобновления сезона он в большинстве матчей играл ниже своего уровня, сверкнув только во встрече с «Ахматом». В субботу мы снова увидели прежнего Жемалетдинова.

«Нижний» еще при счете 0:0 упустил мощный момент, когда Эннин с левой выстрелил в перекладину. После этого гости долго вообще не появлялись у ворот Гильерме, а на 72-й минуте еще и остались в меньшинстве. Причем Евгений Турбин сначала показал Берковскому желтую карточку, а после подсказки видеоассистентов изменил решение на более жесткое.

Кержакова явно разозлило это удаление, как и всю команду. Последние 20 минут — лучшие в исполнении «Нижнего», хотя они играли вдесятером. «Локо» не извлек совершенно никакой выгоды из численного преимущества, да еще и пропустил с углового. Первый гол в РПЛ забил 19-летний Кравцов, арендованный «Нижним» у «Зенита».

Гости мощно провели финиш встречи и вполне могли вырвать ничью — у Эннина был прекрасный момент, но канадец упустил его. Странно, почему «Нижний» не мог играть так весь матч. Ну а «Локомотив» побеждает, только на этот раз без гола Изидора. Француз вообще сыграл блекло и впервые ушел с поля без забитого мяча.