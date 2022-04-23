Изидор не забил впервые в РПЛ, но «Локо» победил Кержакова. «Нижний» чуть не спасся в меньшинстве
Александр Кержаков в этом чемпионате уже дважды покорял Москву — «Нижний Новгород» обыгрывал в гостях «Спартак» и «Динамо». Запомнился и выезд к ЦСКА — волжане почти час бились с армейцами в меньшинстве, но пропустили единственный мяч в добавленное время.
«Локомотив» тоже должен был опасаться «Нижнего». И не только потому, что гости успешно играют в столице. У них банально мощнее мотивация: если красно-зеленые в лучшем случае займут в этом сезоне третье место, то «Нижнему» важно избежать вылета в дебютный сезон.
Штаб Кержакова вообще прекрасно работает. Летом нижегородскую команду считали главным претендентом на вылет — из-за слабого по именам состава и малоопытного тренера. Но «Нижний» все время находится на безопасном расстоянии от стыковых матчей. Хотя по многим побочным метрикам команда Кержакова — в хвосте: она реже всех бьет по воротам, меньше всех проводит времени на чужой трети поля и превосходит только «Уфу» по среднему владению мячом.
Тем удивительнее, что гости резво начали игру. В первые минуты неплохие моменты упустили Кравцов и Калинский, а «Локомотив» спал. Впрочем, было понятно, что со временем красно-зеленые перехватят мяч и успокоят игру. Так и вышло.
Но «Локо» долго не мог создать ничего внятного. Возможно, причина была в изменении нападения. Кухта после конфликта с Родригао получил два матча дисквалификации, и Марвин Комппер с Зауром Хаповым решили радикально заменить чеха. Мы видели на позиции «девятки» Керка, может сыграть там и Изидор, но вышел 21-летний Максим Петров. Он далеко не дебютант: в этом сезоне хавбек играл и «десятку», и вингера (как правого, так и левого), и центрального полузащитника. Но чистый форвард Петров — это сюрприз. Максима отправляли в нападение в конце предыдущего матча с «Сочи», а сейчас он вышел в основе.
Петров был очень активен как с мячом, так и без мяча, исправно открывался под передачи, но остальным футболистам «Локо» все равно было сложно перестроиться. Все из-за роста Петрова — он намного ниже Кухты и не мог ловить длинные передачи. Поэтому красно-зеленые старались действовать низом и редко навешивали в штрафную. В одном из моментов Рыбус как раз собирался подавать, но в последний момент осек себя — может быть, вспомнил, что принимать верховые мячи Петрову в борьбе с тремя рослыми центральными защитниками «Нижнего» будет трудно.
«Локо» терпел, но все-таки добился своего. Первый гол был забит именно после атаки низом: мяч около минуты даже не поднимался с газона, но в нужный момент Жемалетдинов пробил в касание — и попал в угол. А вскоре после перерыва Рифат оформил дубль. Очень важные голы не только для «Локо», но и для самого хавбека — после возобновления сезона он в большинстве матчей играл ниже своего уровня, сверкнув только во встрече с «Ахматом». В субботу мы снова увидели прежнего Жемалетдинова.
«Нижний» еще при счете 0:0 упустил мощный момент, когда Эннин с левой выстрелил в перекладину. После этого гости долго вообще не появлялись у ворот Гильерме, а на 72-й минуте еще и остались в меньшинстве. Причем Евгений Турбин сначала показал Берковскому желтую карточку, а после подсказки видеоассистентов изменил решение на более жесткое.
Кержакова явно разозлило это удаление, как и всю команду. Последние 20 минут — лучшие в исполнении «Нижнего», хотя они играли вдесятером. «Локо» не извлек совершенно никакой выгоды из численного преимущества, да еще и пропустил с углового. Первый гол в РПЛ забил 19-летний Кравцов, арендованный «Нижним» у «Зенита».
Гости мощно провели финиш встречи и вполне могли вырвать ничью — у Эннина был прекрасный момент, но канадец упустил его. Странно, почему «Нижний» не мог играть так весь матч. Ну а «Локомотив» побеждает, только на этот раз без гола Изидора. Француз вообще сыграл блекло и впервые ушел с поля без забитого мяча.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0