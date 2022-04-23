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Изидор не забил впервые в РПЛ, но «Локо» победил Кержакова. «Нижний» чуть не спасся в меньшинстве

«Локомотив» дома обыграл «Нижний Новгород»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
В Черкизове было жарко.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
23 апр, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Нижний Новгород
Голы
Жемалетдинов, 37 (1:0), Жемалетдинов, 53 (2:0), Кравцов, 78 (2:1)
Локомотив
Гильерме Живоглядов Едвай (Куликов, 46) Мампасси Рыбус Баринов Жемалетдинов Петров (Марадишвили, 90) Карпукас (Бека Бека, 70) Керк (Рыбчинский, 78) Изидор
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Масоэро Юлдошев (Берковский, 52) Гоцук Козлов Кравцов Шарипов (Горбунов, 81) Калинский Стоцкий Эннин
Предупреждения
Живоглядов 30’, Рыбус 76’, Жемалетдинов 81’, Баринов 88’  -  Козлов 90+2’
Удаления
Берковский 72’
Судьи
Турбин (Дмитров) Данченко (Уфа) Миневич (Смоленск)
ВАР
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар)

Александр Кержаков в этом чемпионате уже дважды покорял Москву — «Нижний Новгород» обыгрывал в гостях «Спартак» и «Динамо». Запомнился и выезд к ЦСКА — волжане почти час бились с армейцами в меньшинстве, но пропустили единственный мяч в добавленное время.

«Локомотив» тоже должен был опасаться «Нижнего». И не только потому, что гости успешно играют в столице. У них банально мощнее мотивация: если красно-зеленые в лучшем случае займут в этом сезоне третье место, то «Нижнему» важно избежать вылета в дебютный сезон.

Штаб Кержакова вообще прекрасно работает. Летом нижегородскую команду считали главным претендентом на вылет — из-за слабого по именам состава и малоопытного тренера. Но «Нижний» все время находится на безопасном расстоянии от стыковых матчей. Хотя по многим побочным метрикам команда Кержакова — в хвосте: она реже всех бьет по воротам, меньше всех проводит времени на чужой трети поля и превосходит только «Уфу» по среднему владению мячом.

Болельщики &laquo;Локомотива&raquo; перепутали стороны баннера.

Тем удивительнее, что гости резво начали игру. В первые минуты неплохие моменты упустили Кравцов и Калинский, а «Локомотив» спал. Впрочем, было понятно, что со временем красно-зеленые перехватят мяч и успокоят игру. Так и вышло.

Но «Локо» долго не мог создать ничего внятного. Возможно, причина была в изменении нападения. Кухта после конфликта с Родригао получил два матча дисквалификации, и Марвин Комппер с Зауром Хаповым решили радикально заменить чеха. Мы видели на позиции «девятки» Керка, может сыграть там и Изидор, но вышел 21-летний Максим Петров. Он далеко не дебютант: в этом сезоне хавбек играл и «десятку», и вингера (как правого, так и левого), и центрального полузащитника. Но чистый форвард Петров — это сюрприз. Максима отправляли в нападение в конце предыдущего матча с «Сочи», а сейчас он вышел в основе.

24.04.2022 | ЦСКА — Динамо

Петров был очень активен как с мячом, так и без мяча, исправно открывался под передачи, но остальным футболистам «Локо» все равно было сложно перестроиться. Все из-за роста Петрова — он намного ниже Кухты и не мог ловить длинные передачи. Поэтому красно-зеленые старались действовать низом и редко навешивали в штрафную. В одном из моментов Рыбус как раз собирался подавать, но в последний момент осек себя — может быть, вспомнил, что принимать верховые мячи Петрову в борьбе с тремя рослыми центральными защитниками «Нижнего» будет трудно.

«Локо» терпел, но все-таки добился своего. Первый гол был забит именно после атаки низом: мяч около минуты даже не поднимался с газона, но в нужный момент Жемалетдинов пробил в касание — и попал в угол. А вскоре после перерыва Рифат оформил дубль. Очень важные голы не только для «Локо», но и для самого хавбека — после возобновления сезона он в большинстве матчей играл ниже своего уровня, сверкнув только во встрече с «Ахматом». В субботу мы снова увидели прежнего Жемалетдинова.

«Нижний» еще при счете 0:0 упустил мощный момент, когда Эннин с левой выстрелил в перекладину. После этого гости долго вообще не появлялись у ворот Гильерме, а на 72-й минуте еще и остались в меньшинстве. Причем Евгений Турбин сначала показал Берковскому желтую карточку, а после подсказки видеоассистентов изменил решение на более жесткое.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нижний Новгород&raquo;. «Локомотив» — «Нижний Новгород»: Турбин ошибочно удалил игрока гостей

Кержакова явно разозлило это удаление, как и всю команду. Последние 20 минут — лучшие в исполнении «Нижнего», хотя они играли вдесятером. «Локо» не извлек совершенно никакой выгоды из численного преимущества, да еще и пропустил с углового. Первый гол в РПЛ забил 19-летний Кравцов, арендованный «Нижним» у «Зенита».

Гости мощно провели финиш встречи и вполне могли вырвать ничью — у Эннина был прекрасный момент, но канадец упустил его. Странно, почему «Нижний» не мог играть так весь матч. Ну а «Локомотив» побеждает, только на этот раз без гола Изидора. Француз вообще сыграл блекло и впервые ушел с поля без забитого мяча.

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Спартак

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24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
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ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

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16%

1.88
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Краснодар
Зенит

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14%

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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
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7
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