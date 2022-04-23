На 72-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Нижний Новгород» арбитр Евгений Турбин ошибочно отменил свое первоначальное решение, аннулировал желтую карточку и удалил полузащитника гостей Илью Берковского.

Тремя минутами ранее в центре поля Артем Карпукас вступил в единоборство с Берковским, пошел в подкат и едва не попал сопернику шипами в голеностоп. Нижегородец подпрыгнул, уходя от контакта, и случайно наступил оппоненту на ногу.

«Локомотив» — «Нижний Новгород».

«Локомотив» — «Нижний Новгород».

Сначала Турбин вынес Берковскому предупреждение, однако затем в его действия вмешались Павел Кукуян и Алексей Стипиди. После изучение повторов судья решил применить более серьезную санкцию.