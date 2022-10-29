Разочарование молодого воспитанника ЦСКА: забил роскошный гол, но в дело вмешался судья
19-летний футболист ЦСКА Егор Ушаков мог стать героем дерби с «Локомотивом»: он вышел на замену на 82-й минуте матча и мог забить свой первый гол в нынешнем сезоне. И как!
Ушаков после борьбы за мяч на левом фланге оттиснул Дмитрия Баринова и ворвался в штрафную. Маринато Гильерме ждал от соперника прострела или навеса, но Егор принял неожиданное решение пробить с нулевого угла и забил. Получилось очень эффектно.
Но после подсказки ВАР судья Любимов направился к монитору и зафиксировал фол Ушакова на Баринове в эпизоде до входа в штрафную.
При этом комментатор матча Константин Генич считает, что гол был чистый и рефери должен был его засчитывать.
По мнению судей, полузащитник ЦСКА рукой ударил соперника в лицо — Баринов даже показал судье кровь из носа после столкновения. Поэтому вместо классного дебютного гола Ушаков получил желтую карточку за фол в атаке.
А в концовке встречи на 95-й минуте молодой игрок ЦСКА грубо сфолил на вторую желтую карточку — в подкате он сбил Тина Едвая в районе центрального круга. Вечер, который мог стать для воспитанника ЦСКА звездным, но превратился в разочарование.
За 13 минут на поле Ушаков здорово ворвался в дерби: забил красивый гол, пусть и отмененный, но за чрезмерное желание получил удаление.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2