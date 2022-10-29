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Разочарование молодого воспитанника ЦСКА: забил роскошный гол, но в дело вмешался судья

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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29 октября. Москва. «Локомотив» — ЦСКА — 0:1. Радость Егора Ушакова после гола. Позже его отменят.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Спорный эпизод.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
ЦСКА

19-летний футболист ЦСКА Егор Ушаков мог стать героем дерби с «Локомотивом»: он вышел на замену на 82-й минуте матча и мог забить свой первый гол в нынешнем сезоне. И как!

Ушаков после борьбы за мяч на левом фланге оттиснул Дмитрия Баринова и ворвался в штрафную. Маринато Гильерме ждал от соперника прострела или навеса, но Егор принял неожиданное решение пробить с нулевого угла и забил. Получилось очень эффектно.

Но после подсказки ВАР судья Любимов направился к монитору и зафиксировал фол Ушакова на Баринове в эпизоде до входа в штрафную.

При этом комментатор матча Константин Генич считает, что гол был чистый и рефери должен был его засчитывать.

По мнению судей, полузащитник ЦСКА рукой ударил соперника в лицо — Баринов даже показал судье кровь из носа после столкновения. Поэтому вместо классного дебютного гола Ушаков получил желтую карточку за фол в атаке.

А в концовке встречи на 95-й минуте молодой игрок ЦСКА грубо сфолил на вторую желтую карточку — в подкате он сбил Тина Едвая в районе центрального круга. Вечер, который мог стать для воспитанника ЦСКА звездным, но превратился в разочарование.

За 13 минут на поле Ушаков здорово ворвался в дерби: забил красивый гол, пусть и отмененный, но за чрезмерное желание получил удаление.

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Валенсия 0
Барселона 0
1-й тайм

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

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Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

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1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
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4
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2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
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13
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