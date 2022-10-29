ЦСКА выгрыз победу в дерби, но пришлось выживать. На такой «Локомотив» не стыдно смотреть

Реплика Леонида Волотко.

После унижения с «Динамо» — не только игрового, но и статистического (разница по ударам — 3:23 и 2:18 из пределов штрафной до сих пор выглядит дико) — в «Локомотиве» активировали свежее антикризисное решение. Хотя казалось, что к середине сезона их просто не осталось, так как в Черкизово перепробовали все что можно.

К дерби с ЦСКА тренерский штаб Андрея Федорова отзеркалил схему соперника и, окончательно похоронив идею с прессингом и атакующим футболом, перестроил команду на три центральных защитника. Показательно, что двое из них — Баринов и Магкеев — непрофильные защитники. Но и этот факт не помешал им выиграть конкуренцию у Кузьмичева и Мампасси, на которых потратили 4,2 миллиона евро.

Судя по первому тайму, для ЦСКА тактическая трансформация «Локо» стала сюрпризом. Армейцы уступили по ударам (5:9) и владению (39% против 61%), а при позиционных атаках действовали слишком хаотично.

Вся острота у ворот Гильерме возникала в результате контрпрессинга в финальной трети и персональных ошибок игроков «Локомотива». Удивительно, но это приводит к голам даже при появлении пятого защитника. В первом тайме ЦСКА трансформировал в гол 0,56 xG, воспользовавшись серией индивидуальных провалов: Баринов неудачно начал атаку, Ненахов позволил навесить Карраскалю, а Тикнизян упустил Медину, который при росте в 178 сантиметров забил из вратарской головой.

На скамейке «Локо» схватились за голову: во-первых, по сравнению с последними матчами команда сильно прибавила (в балансе, движении и понимании маневров друг друга). Во-вторых, точно наиграла на гол: Камано постоянно напрягал защитников рывками с фланга, Миранчук не использовал опаснейший штрафной, а выход один на один Марадишвили закончился мегасейвом Акинфеева.

К такому количеству моментов у своих ворот в ЦСКА наверняка были готовы, так как Федотов весь сезон страдает из-за проблем в обороне. Армейцы начинали с тройки Дивеев — Набабкин — Зайнутдинов, затем интегрировали в основу Рошу и мучились с Бруно Фуксом. А к дерби выпустили в центре Матвея Лукина, дебютировавшего в РПЛ из-за травм Дивеева и Набабкина, и вернули налево Облякова (у Мойзеса перебор карточек).

«Локо» часто обвиняли в отсутствии тренерских идей и нулевой физической готовности, но второй тайм с ЦСКА доказал: Федоров, Пашинин и Лоськов над этим работают и уже добились прогресса. Судя по тому, как команда Федотова отбивалась весь второй тайм, у меня нет сомнений: удали Любимов Зайнутдинова за отмашку с Магкеевым, армейцы бы не удержали победу. В равных составах «Локомотив» выглядел лучше и наконец-то выдал полноценный качественный матч.

Да, ЦСКА в итоге грамотно доиграл по счету и мог сделать 2:0, если бы Чалов не зарядил в штангу со штрафного, а Ушаков перед издевательским голом не разбил бы Баринову нос. Но итоговые ощущения слишком неоднозначные. Да, серия из четырех матчей без побед прервана выигранным дерби. Но то, что ради этого пришлось радикально отказаться от своего стиля и потратить столько ресурсов, включая кадровые, вряд ли позволяет констатировать, что спад позади.

До Нового года у ЦСКА матчи с «Нижним» и «Динамо». Есть ощущение, что как минимум в одной из них команде снова придется терпеть. Как, кстати, и следующим соперникам «Локомотива». Если после «Динамо» всем казалось, что железнодорожники просто не в состоянии конкурировать с топ-соперниками, то в дерби «Локо» наконец-то был похож на команду, которая должна идти гораздо выше 14-го места.