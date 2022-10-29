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Сегодня, 21:05

«У меня есть эмоции, свое имя и характер». Глушаков — о замене в первом тайме в матче с «Динамо»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Полузащитник «Химок» рассказал о ситуации в клубе после серии поражений.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
6:1
Химки

В эту субботу в Москве в рамках 15-го тура РПЛ «Химки» уступили «Динамо» (1:6) и продлили серию без побед до 15 матчей во всех турнирах. На 35-й минуте первого тайма главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев заменил капитана Дениса Глушакова, после чего полузащитник сразу отправился в раздевалку. Вслед футболисту тренер кричал: «Домой!» Этим же вечером Глушаков отправился на матч медиалиги за команду Reality, перед которым и ответил на вопросы журналистов.

Спартак Гогниев. Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве

— Вы сегодня выходите в старте?

— Да. Посмотрим, сколько сыграю. Может быть, так, для поддержания формы. Сегодня мне не удалось сыграть полный матч, меня заменили. Тренер говорит, что надо набирать форму. Когда не играешь, надо тренироваться. Есть время, значит, можно. Пункт в контракте позволяет, руководители клуба разрешили. Побегаю, подвигаюсь.

— Тебя заменили на 35-й минуте.

— Это жизнь, это футбол. Такое бывает, в конце заменяют, и в первых таймах. Что-то тренеру не понравилось, обсудим завтра-послезавтра.

— Почему ты сразу побежал в раздевалку?

— Я нормальный человек, как и все. Когда есть какие-то недовольства собой, что-то не так делал, поэтому и ушел. Не слышал, что Гогниев мне крикнул вслед. Я сидел в раздевалке, и он мне задал какие-то вопросы, я ему на них ответил. Вот и все. Мы на этом закончили разговор.

— Говорят, что ты уехал за 10-15 минут до конца матча.

— Я уехал на 87-й минуте. Дождался тренера в перерыве, пообщались в перерыве. Он мне все сказал. Тема закрыта. Никаких конфликтов между нами нет. Я такой же человек, у меня есть такие же эмоции, свое имя и характер. Думаю, мы еще переговорим с ним. Никаких конфликтов.

Николя Нгамале эффектно отпраздновал первый гол.

— Что происходит с «Химками»? Это же трагедия.

— Нет результата, нет побед.

— Что делать?

— Выходить из этой ситуации, больше работать, больше тренироваться.

— Как это объяснить? Просто это очень плохо.

— Понимаю, что очень плохо. Но жизнь на этом не останавливается, надо дальше двигаться, играть.

— Нет ощущения, что нынешние игроки «Химок» просто не понимают того, что хочет Гогниев? Что они не могут играть в этот футбол.

— Не хочу говорить про ребят и про тренера. У нас есть руководство, им виднее. Они понимают в футболе, видят, пусть принимают решения. Наше дело — играть на футбольном поле. У каждого тренера свои задачи, каждый тренер по-своему видит футбол, вот и все.

— А ты понимаешь, что хочет тренер?

— Понимаю, что хочет тренер.

— Ты можешь играть в такой футбол?

— Я могу, пытаюсь играть в такой футбол.

— Гогниев отстранил некоторых ребят от тренировок. Почему так произошло, знаешь?

— Вы спросите у тренера. Я что могу сказать? Отстранили, да.

— Так капитана команды отстранили, Тихого.

— Сегодня меня заменили, дальше что? Спросите у него.

— Ты видел пенальти, который вы пробивали? Как ты отреагировал?

— Да, видел. Забили гол.

— Видел, как Гогниев отреагировал?

— Команда забила гол, он порадовался.

— Ты бы вряд ли радовался, когда счет становится 6:1.

— Каждый гол по-своему хорош.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Валенсия 0
Барселона 0
1-й тайм

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
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П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

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Денис Глушаков
Спартак Гогниев
Футбол
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1
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2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
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 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
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Ахмат – Ростов
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